Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức giải "Long An Marathon 2022"

Với sứ mệnh lan tỏa niềm tự hào về vùng đất Đồng Tháp Mười, giải đấu Long An Marathon 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/9/2022 tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Giải bao gồm 4 cự ly: 5km, 10km dành cho các vận động viên bán chuyên và 21km, 42km dành cho các VĐV chuyên nghiệp trong và ngoài nước, cũng như những chân chạy phong trào yêu thích bộ môn chạy bộ.

Đây là giải chạy quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Long An, dự kiến quy tụ khoảng 4.000 người tham gia, được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch của tỉnh Long An, nhân kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Giải đấu nhằm khơi gợi lòng tự hào của người dân vùng Đồng Tháp Mười trung dũng kiên cường trong chiến tranh; cần cù vượt khó trong hòa bình xây dựng, cải tạo, biến vùng đất quanh năm ngập nước thành vựa lúa năng suất cao, góp phần phát triển kinh tế của địa phương Long An và của đất nước Việt Nam.

Thông qua giải đấu, UBND tỉnh Long An muốn lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng, đề cao rèn luyện thể chất, cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển văn hóa, xã hội cho toàn tỉnh.

Không chỉ vậy, Long An Marathon 2022 – Về Đồng Tháp Mười mang trên mình sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp và quảng bá cho ngành du lịch Long An nói riêng và khu vực Đồng Tháp Mười nói chung trở nên phổ biến rộng rãi hơn đến du khách trong và ngoài nước.

Cung đường 5km (dự kiến).

Cung đường 10km (dự kiến).

Cung đường 21km (dự kiến).

Cung đường 42km (dự kiến).

Lệ phí tham gia.

Cơ cấu giải thưởng.

Thông tin giải Long An Marathon 2022 – Về Đồng Tháp Mười

- Lễ Khai mạc: vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17/09/2022 (thứ bảy) tại Sân vận động Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Giải chính thức thi đấu: Sáng ngày 18/09/2022 (Chủ nhật), bế mạc và khen thưởng lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

- Đăng ký: Đăng ký tham gia qua cổng điện tử: https://raceez.com/event/long-an-marathon-2022 hoặc https://longanmarathon.com/cong-dang-ky/

Cổng đăng ký được mở từ ngày 5/7 (thứ 3) đến ngày 31/8/2022 (Chủ nhật).

- Nhận bộ race kit và hoàn thành thủ tục đăng ký thi đấu: Từ 08:00 đến 17:00 ngày 17/09/2022 tại Sân Vận Động Vĩnh Hưng – thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

- Thời gian thi đấu: Ngày 18/9/2022 (Chủ Nhật), cụ thể như sau:

* 04:00: Xuất phát cự ly 42km;

* 05:00: Xuất phát cự ly 21km;

* 06:00: Xuất phát cự ly 10km;

* 07:00: Xuất phát cự ly 5km.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tap-chi-nong-thon-viet-to-chuc-giai-long-an-marathon-2022.ngn