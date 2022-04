Sóng ngầm ở cuộc đua giành suất dự SEA Games môn Boxing

Những chuyện lạ

Chuyện lạ đầu tiên liên quan tới Trần Văn Thảo. Thảo là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành một đai vô địch Boxing chuyên nghiệp, khi anh trở thành chủ nhân đai WBC châu Á vào năm 2017. Kể từ đó đến nay, Thảo hiếm khi nào trở lại võ đài để thi đấu Boxing nghiệp dư.

Bùi Trọng Thái nhiều khả năng mất suất dự SEA Games vào tay Trần Văn Thảo

Võ sĩ sinh năm 1992 đang trên hành trình tăng hạng để hướng đến tranh đai WBC thế giới, nhưng anh khiến tất cả bất ngờ bằng lời tuyên bố "luôn sẵn sàng lên tuyển tham dự SEA Games". Đó là phát biểu của Thảo hồi đầu tháng 1 năm nay, sau khi anh đánh bại võ sĩ Thái Lan Boonrueang Phayom để có trận thắng nhà nghề thứ 14 trong sự nghiệp.

Điều trùng hợp ngẫu nhiên là sau phát biểu đó của Thảo, anh lập tức được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Boxing Việt Nam. Danh sách này ban đầu không hề có Thảo, và anh là người duy nhất trong quyết định bổ sung do Tổng cục Thể dục thể thao phát đi. Đó cũng là thời điểm bắt đầu nổi lên một cơn sóng ngầm ở đội tuyển Boxing Việt Nam, nơi có một võ sĩ cùng hạng cân với Thảo: Bùi Trọng Thái.

Ở tuổi 28, Thái từng tham dự 2 kỳ SEA Games 2015 và 2017. Dường như một trong những lý do khiến đội tuyển Boxing Việt Nam triệu tập Thảo lên tuyển, thay vì tiếp tục sử dụng Thái là do Thái không có duyên với các giải đấu quốc tế như kỳ vọng.

Trong 2 lần tham dự SEA Games trước đây, Thái đều sớm bị loại và không có huy chương. Cộng thêm việc SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, áp lực thành tích đặt lên đội tuyển Boxing Việt Nam chắc chắn không hề nhỏ. Nhưng liệu việc đưa Thảo lên tuyển thay Thái có làm tăng cơ hội giành huy chương ở SEA Games cho Boxing Việt Nam?

Trịnh Thị Diễm Kiều (phải) có lợi thế hơn Thu Nhi để tranh suất dự SEA Games

Trong quá khứ, có một lần Trần Văn Thảo từng thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Boxing Việt Nam. Đó là kỳ ASIAD 2018 trên đất Indonesia, nơi anh để thua một võ sĩ Trung Quốc ngay vòng đấu loại. Tại giải Thái Lan Mở rộng trước thềm SEA Games 31, Thảo (đấu hạng 52kg nam) cũng chỉ giành được huy chương đồng giống Thái (hạng 54kg nam).

Khi 2 võ sĩ đối đầu nhau trong quá khứ, họ cũng được đánh giá một chín một mười. Nhưng khi đặt lên bàn cân so với Thảo, Thái tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Anh không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lại mang thể hình khá nhỏ con so với những võ sĩ cùng hạng. Đó là lý do Thảo nhiều khả năng sẽ thay Thái tranh tài tại SEA Games 31, dù đây là quyết định có thể gây tranh cãi quyết liệt.

Tương tự Trần Văn Thảo, nhà vô địch WBO thế giới Nguyễn Thị Thu Nhi cũng được gọi lên đội tuyển Boxing Việt Nam với mục tiêu giành huy chương tại SEA Games. Ở đội tuyển thời điểm này, hạng cân 48kg nữ cũng có một võ sĩ khác cạnh tranh với Nhi. Đó là Trịnh Thị Diễm Kiều, tay đấm kỳ cựu thuộc biên chế của đoàn Quân đội.

Giống như Bùi Trọng Thái, Trịnh Thị Diễm Kiều có thâm niên hơn 10 năm ăn tập ở các đội tuyển Boxing quốc gia. Thành tích của nữ võ sĩ sinh năm 1990 ở các giải đấu quốc tế không tệ chút nào khi cô giành huy chương đồng SEA Games 2019, huy chương đồng Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019. Ở một góc độ nào đó, có thể nói vị trí của Kiều ở đội tuyển quốc gia "chắc" hơn Thái.

Bên cạnh việc chỉ là lính mới ở đội tuyển Boxing Việt Nam, Thu Nhi còn chịu không ít thông tin tiêu cực khi quyết định trở lại thi đấu Boxing nghiệp dư. Theo lịch thi đấu ban đầu của Nhi, câu lạc bộ chủ quản Cocky Buffalo từng lên kế hoạch để cô bảo vệ đai WBO thế giới vào cuối tháng 3. Nhưng đến thời điểm ấy, Nhi lại vào Tiền Giang tham dự Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc.

Phía Cocky Buffalo từng tỏ ra vô cùng bức xúc trước quyết định của Nhi. Họ chỉ chịu xuống nước khi Trưởng bộ môn Boxing - Kickboxing thuộc Tổng cục Thể dục thể thao đích thân vào TP Hồ Chí Minh trao đổi. Một trong những lý do khiến Cocky Buffalo chịu nhượng bộ là để cho Nhi thi đấu SEA Games như một phần của nghĩa vụ quốc gia.

Một tuyển, hai đội

Trước khi sang Phuket tham dự giải Thái Lan Mở rộng, đội tuyển Boxing Việt Nam đã gặp một sự cố khá hy hữu. Trong khi các thành viên đội tuyển nữ đáp chuyến bay sang Thái Lan đúng như kế hoạch và không gặp sự cố gì, thì đội tuyển nam 2 lần lên sân bay, chụp ảnh lưu niệm rồi... xách va li về nhà. Nguyên nhân được cho là do mọi người gặp trục trặc, đăng ký sai giấy tờ khi làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan.

Tuyển Boxing nam từng 2 lần lên sân bay chụp ảnh lưu niệm xong… về vì không thể làm thủ tục xuất nhập cảnh

Không ai biết sự thật như thế nào, nhưng từ lâu, đội tuyển Boxing Việt Nam thường chia quân ra tập ở nhiều địa điểm khác nhau. Đội tuyển nam và một số thành viên nữ các đoàn khu vực phía Nam tập tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 2 (TP Hồ Chí Minh). Trong khi đó, một số thành viên chủ chốt của đội tuyển Boxing nữ Việt Nam tập tại Hà Nội. Họ chủ yếu là những võ sĩ thuộc đội Boxing nữ Hà Nội. Việc một đội tuyển chia quân ra tập luyện ở 2 nơi được cho là để giúp các vận động viên có điều kiện ăn uống, tập luyện tốt nhất. Một nguyên nhân khác là tần suất tập trung các tuyển thủ ở từng nội dung.

Với Boxing nam, những võ sĩ giỏi hầu hết xuất thân từ Quảng Ngãi và đầu quân cho đoàn Quân đội. Họ có nhiều năm được đích thân huấn luyện viên kỳ cựu Huỳnh Viết Khánh đào tạo và tuân theo môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của nhà binh. Còn Boxing nữ có một nửa số tuyển thủ đang đầu quân cho đội Hà Nội, còn lại là một vài tay đấm từ An Giang, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh...

Việt Nam sẽ cử võ sĩ dự giải vô địch Boxing nữ thế giới

Trở lại câu chuyện đội tuyển nam bị trục trặc giấy tờ nhưng đội tuyển nữ vẫn lên đường suôn sẻ, về mặt nguyên tắc, huấn luyện viên trưởng đoàn sẽ là người phụ trách toàn bộ thủ tục cho đội. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ như người làm giấy tờ cho đội tuyển nam và đội tuyển nữ là 2 người khác nhau. Đây phải chăng là dấu hiệu cho thấy một làn sóng khác?

Hơn lúc nào hết, ở một giải đấu trên sân nhà, Boxing Việt Nam cần cho thấy một sự đoàn kết. Tất cả các võ sĩ, các huấn luyện viên cần phải chung tay hướng về mục đích tốt nhất cho đội tuyển quốc gia, thay vì để cảm xúc cá nhân lấn át vào thời điểm then chốt.

Tuyển Boxing Việt Nam vừa đánh SEA Games, vừa dự giải vô địch thế giới Theo thông tin được Hiệp hội Boxing Quốc tế (IBA) công bố, Giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2022 sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến 21-5 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là thời điểm trùng với môn Boxing tại SEA Games 31, do đó nhiều võ sĩ Việt Nam phải rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu ban đầu. Đây là điều rất đáng tiếc bởi giải đấu này phải lùi lại 1 năm do dịch COVID-19. Với 12 hạng cân dành cho các võ sĩ tham dự, Giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2022 có quy mô rất lớn với phần thưởng lên tới 100.000 USD cho võ sĩ giành huy chương vàng. Nhưng trong bối cảnh các tay đấm chủ chốt của đội tuyển nữ sẽ tham dự SEA Games 31, Việt Nam buộc phải tính đường liệu cơm gắp mắm với những vận động viên đang có trong tay. Dự kiến chúng ta sẽ cử ít nhất 1 đại diện đến với giải đấu. Ai sẽ khoác quốc kỳ Việt Nam tham dự Giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2022? Danh tính của võ sĩ này vẫn được bỏ ngỏ, dù thực tế là chúng ta có thể cử nhiều hơn 1 vận động viên đến tranh tài tại giải đấu. Điểm khó khăn là nhiều tuyển thủ nữ quốc gia vừa trải qua 1 năm ít tập luyện, thi đấu do dịch bệnh. Chỉ có những võ sĩ được tập luyện khép kín với cường độ cao ở đội tuyển thời gian qua mới đủ sức tranh tài. Việc phải phân tán lực lượng với số lượng vận động viên hạn chế cho thấy một nhược điểm khác của Boxing Việt Nam. Chúng ta không có lớp vận động viên kế cận những Nguyễn Thị Tâm, Võ Thị Kim Ánh... trong tương lai. Đây là điều Việt Nam cần học từ Thái Lan và Philippines, những đội tuyển luôn có đội chính thức, đội dự bị số 1 và... số 2.

