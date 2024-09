Sharapova bị khơi chuyện sử dụng doping, người đẹp được bênh vực

Hall of Fame tennis (International Tennis Hall of Fame): Là tổ chức danh giá nhằm tôn vinh những tay vợt, huấn luyện viên, và những cá nhân có đóng góp to lớn cho quần vợt. Được thành lập vào năm 1954 tại Newport, Rhode Island, Mỹ, Hall of Fame là nơi ghi nhận những người có thành tích xuất sắc hoặc đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quần vợt trên toàn thế giới. Để được ứng cử vào Hall of Fame, các tay vợt cần đáp ứng một số tiêu chí, bao gồm: Thành tích xuất sắc, thời gian sau khi giải nghệ, tiêu chuẩn đạo đức và hình ảnh. Quy trình xét duyệt bao gồm nhiều bước, từ bình chọn của người hâm mộ, các hội đồng chuyên gia, cho đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng để chọn ra những cá nhân xứng đáng được vinh danh. Mỗi năm, chỉ có số ít người được chọn đề cử Hall of Fame, vì thế giải thưởng này được coi trọng.