Real Madrid “vua chuyển nhượng 0 đồng”, đội bóng Hoàng gia thích hàng miễn phí

Real Madrid gần đây đang trở thành “Vua” của các vụ chuyển nhượng tự do: Mbappe, Rudiger, Alaba, sắp tới là Alexander-Arnold. Vậy vì sao một đội bóng "giàu nứt đố đổ vách" lại thích chuyển nhượng kiểu này?

⚽ Cầu thủ là kẻ nắm quyền

Sự thật là Real Madrid chẳng tự định ra chính sách đó, mà họ tận dụng dòng chảy của thị trường cầu thủ. Đã qua rồi thời các ngôi sao muốn đến đâu là CLB đó phải trả thật nhiều tiền để mua, giờ họ chỉ chờ hết hợp đồng, trở thành cầu thủ tự do rồi có quyền chọn nơi mình muốn tới.

Hay nhưng không mất tiền, đó là kiểu cầu thủ Real Madrid thích

Rất nhiều cầu thủ học được điều đó từ thể thao Mỹ: Khi một cầu thủ của giải bóng bầu dục Mỹ NFL hay bóng rổ NBA kết thúc hợp đồng, họ sẽ trở thành người tự do và được chọn điểm đến tiếp theo mà chịu rất ít hạn chế.

Các giải đấu này chỉ quy định rằng đội nào tuyển họ vào giải từ đầu (“draft”) sẽ có quyền được gia hạn 1 lần với cầu thủ đó, hoặc được tái ký với cầu thủ này nếu họ đồng ý trả mức lương cao nhất mà các đội khác đề ra cho anh ta. Nhưng khác với thể thao Mỹ, bóng đá chuyên nghiệp không có chuyện đó: Anh hết hợp đồng là không còn ràng buộc.

Điều tất yếu là các cầu thủ bóng đá sẽ khai thác điều này để vươn tới các đội lớn hơn, mạnh hơn và trả lương cao hơn. Khác với chuyển nhượng trả phí, chuyển nhượng tự do khiến cầu thủ là bên nắm đằng chuôi trong thương lượng: Tự do chọn điểm đến và tự do nâng mức lương lẫn lót tay lên cao hơn.

Chuyển nhượng tự do là điều xảy ra thường xuyên ở NBA, và các cầu thủ bóng đá đang ngày càng tìm cách bắt chước

Giờ giới cầu thủ là kẻ nắm quyền thực sự của cuộc chơi, và Real Madrid – với vị thế đội bóng danh giá nhất – tự nhiên được hưởng lợi từ điều đó, chứ đây chẳng phải là một chính sách sáng tạo.

⚪ Bài học 2019

Lần cuối Real Madrid “xới tung” thị trường để tuyển quân rầm rộ là năm 2019, và họ đã đưa về những Eder Militao, Ferland Mendy và Rodrygo – vẫn còn thuộc biên chế đội bóng. Nhưng ngoài ra, Eden Hazard, Luka Jovic và Reinier đều là những thất bại nặng nề và cầu thủ nào cũng tốn không dưới 30 triệu euro.

Mùa hè đó buộc Real Madrid phải cân nhắc lại chính sách tuyển quân. Do có thể mời các ngôi sao tự do, họ sẽ kiên nhẫn chờ những cầu thủ này đến với mình trong 2 trường hợp: 1) Hoặc quá đắt nếu phải bỏ tiền ra mua, hoặc không thể mua do đội kia không thích bán (Mbappe, và chắc chắn là Alexander-Arnold); 2) Hậu vệ (Rudiger, Alaba).

Sacchi đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để Florentino Perez đồng ý mua Sergio Ramos, hậu vệ đắt nhất và cũng là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất Real Madrid mua về trong giai đoạn 2003 - 2006

Trường hợp thứ nhất là quá dễ hiểu. Vậy còn trường hợp thứ hai? Florentino Perez, đến tận năm 2025, vẫn đánh giá thấp vai trò của các hậu vệ. Ông chủ tịch này 20 năm trước phải mất nhiều tháng trời để xiêu lòng bỏ tiền ra mua Sergio Ramos theo lời khuyên của Arrigo Sacchi, có lẽ chính ông này cũng không nghĩ Ramos lại có ảnh hưởng to lớn lên thành công sau này của đội bóng.

Đến giờ, Perez vẫn chỉ thích các tiền đạo, và nếu tuyển được hậu vệ nào không mất tiền thì quá tốt. Càng tốt hơn nữa nếu những hậu vệ đó gia nhập khi đã ở độ tuổi không còn trẻ, và cả Rudiger lẫn Alaba đều rơi vào trường hợp đó khi đã 29 tuổi lúc gia nhập Real.

Nói đến trẻ, những cầu thủ tầm tuổi 24 trở xuống là đối tượng Real Madrid sẵn sàng bỏ tiền ra mua, thậm chí mua giá đắt, bởi họ có thể dùng được về lâu dài. Jude Bellingham, Arda Guler, Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni đều gia nhập khi chỉ từ 22 tuổi đổ lại.

Dàn tiền vệ này tốn của Real Madrid hơn 200 triệu euro, và sở dĩ Real chịu chi là bởi họ chưa đến tuổi 23 khi gia nhập

Sắp tới, chiến lược của Real sẽ tiếp tục với Alexander-Arnold và Dean Huijsen. Trong khi “TAA” đã có tiếng tăm, Huijsen mới 20 tuổi đã lên tuyển TBN và anh này còn hợp đồng với Bournemouth tới tận 2030, nên chờ 5 năm nữa chưa chắc đã đến lượt Real “húp”. Mua luôn bây giờ là tốt nhất, và mức giá 50 triệu euro thực ra cũng không quá đắt.

💰 Xu thế khó tránh

Với việc cả Rudiger, Alaba và Mbappe đều đã có thành công nhất định từ khi về Real, “Los Blancos” chắc chắn sẽ còn tiếp tục trải thảm mời những cầu thủ tự do giỏi nhất về với mình. Không những thế, các đội khác cũng đã bắt đầu học theo.

Liverpool chắc chắn đang bực mình với việc Real Madrid chèo kéo Alexander-Arnold mà không mất xu nào, và họ cũng biết Real đang hót những lời ong tiếng ve vào tai của Ibrahima Konate. Không chỉ Real Madrid mà cả PSG cũng muốn Konate về với họ mà không phải trả phí.

Konate có thể là ngôi sao tiếp theo rời Liverpool dưới dạng tự do

Bayer Leverkusen có 2 cầu thủ cũng có thể chuyển nhượng kiểu này. Jonathan Tah sắp hết hợp đồng và từ năm ngoái trung vệ này đã đòi về Bayern nhưng không được. Giờ Tah có lựa chọn chuyển sang Barcelona mà không bị Leverkusen cản trở. Florian Wirtz thì đang được Bayern Munich khuyên nên chờ 1–2 năm để sang Bayern dưới dạng tự do, hoặc ép Leverkusen bán với giá rẻ.

Không ít cầu thủ khác cũng đang chọn để hợp đồng đáo hạn để gia tăng lựa chọn. Jonathan David (Lille), Leroy Sane (Bayern), Angel Gomes (Lille), Tyrick Mitchell (Crystal Palace), Ola Aina (Nottingham Forest) và Kenny Tete (Fulham) đều sẽ có đội quan tâm.

Chỉ có Chelsea, do đã ký hợp đồng rất dài với cầu thủ của mình, nên Real gần như không còn động đến ai của “The Blues” (dù thực tế Chelsea lúc này cũng chẳng có mấy ai đáng để thèm thuồng). Liệu các đội khác cũng sẽ nghĩ ra giải pháp tương tự? Có thể có, đặc biệt nếu cầu thủ mà họ mất vào tay Real lại là cầu thủ mình mất công đào tạo.