Nhà sư trở thành ngôi sao ở golf The Open, áp dụng thiền định để tỏa sáng

Những điều đáng chú ý ở sự kiện The Open 2025 The Open Championship 2025, hay còn gọi là The Open, giải major lâu đời và danh giá nhất trong làng golf thế giới, đang diễn ra tại sân Royal Portrush ở Bắc Ireland từ ngày 13 đến 20/7/2025. Đây là một trong 4 giải major quan trọng nhất trong năm, thu hút những tay golf hàng đầu thế giới tranh tài. Hiện tại dẫn đầu BXH tạm thời đang là tay golf Scottie Scheffler với -10 gậy. Với (1) gậy ít hơn vị trí của Scheffler, nhà vô địch US Open 2022, Matt Fitzpatrich đứng vị trí thứ 2 sau 36 hố và tràn đầy cơ hội để có lần thứ 2 nâng cao major danh giá trong sự nghiệp. Ở các vị trí tiếp theo là cựu vô địch The Open năm 2023 Brian Harman, khi anh có cho mình vòng đấu 65 gậy (-6) và tổng điểm là (-8) để bám đuổi sít sao với các vị trí bên trên. Dự kiến có khoảng 100.000 người sẽ đổ về Royal Portrush vào 2 ngày cuối tuần để chứng kiến nhà vô địch lần thứ 153 trong lịch sử. Sẽ lại là cái tên quen thuộc Scottie Scheffler, hay nhóm bám đuổi phía sau bứt phá. Chúng ta không thể dự đoán trước được vì thời tiết những ngày cuối tuần tại Bắc Ai Len thật sự khó lường, tuy nhiên, với những gì đã diễn ra sau 36 hố chúng ta đều có thể hình dung ra chân dung nhà vô địch cho chiếc cup bạc danh giá Claret Jug.