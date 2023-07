Quyết Chiến thắng áp đảo cơ thủ hạng 4 thế giới, vào bán kết giải bi-a quốc tế

Giải Billiards quốc tế WCBS Championship diễn ra từ ngày 20-23/7 tại thủ độ Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là giải đấu do Liên đoàn Billiards thể thao thế giới (The World Confederation of Billiards Sports, viết tắt là WCBS), đơn vị quản lý tất cả các thể loại Billiards trên thế giới tổ chức.

Quyết Chiến có 4 chiến thắng liên tiếp trước dàn cao thủ thế giới

Giải đấu có 6 đội tham dự gồm 2 đội đại diện cho châu Âu (Châu Âu A và Châu Âu B), 2 đội châu Á (Châu Á A và châu Á B), 1 đội châu Mỹ và 1 đội đại diện cho châu Phi cùng các quốc gia còn lại.

Mỗi đội sẽ có 8 thành viên, gồm 4 nam và 4 nữ chia đều ở 4 thể loại carom 3 băng, pool, thể loại bàn heyball và snooker. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm 1 lượt (8 thành viên mỗi đội đối đầu với 8 đối thủ ở thể loại tương ứng) để tranh 4 tấm vé vào bán kết. Đội vô địch sẽ nhận 40.000 USD (gần 950 triệu đồng) tiền thưởng trên tổng số giá trị giải thưởng 120.000 USD (2,84 tỷ đồng) của giải.

Là cơ thủ carom 3 băng đại diện cho đội châu Á A (ASIA A), Trần Quyết Chiến đã có những màn trình diễn làm nức lòng người xem. Ở lượt trận mở màn gặp châu Á B, cơ thủ số 1 Việt Nam đã đánh bại tay cơ từng 3 lần vô địch World Cup người Hàn Quốc Kim Haeng Jik (hạng 9 thế giới) với tỉ số 40-33 sau 21 lượt cơ.

Cơ thủ hạng 4 thế giới Sidhom cùng đội nhà bị loại sau khi để thua trước Quyết Chiến

Tiếp đến, Quyết Chiến có trận thắng áp đảo trước đại diện của đội châu Âu A Martin Horn, cơ thủ số 1 nước Đức từng 5 lần vô địch châu Âu với tỉ số ngỡ ngàng 40-16 sau 19 lượt cơ. Nối tiếp phong độ ấn tượng, Quyết Chiến không gặp nhiều khó khăn để đánh bại cơ thủ người Colombia Pedro Gonzalez đại diện cho châu Mỹ với tỉ số 40-18 sau 26 lượt cơ.

Ở lượt trận thứ 4 gặp đội châu Phi và phần còn lại của thế giới (Africa & Rest of the World) diễn ra vào chiều ngày 22/7, Quyết Chiến đã khiến người xem phải trầm trồ khi đánh bại cơ thủ hạng 4 thế giới Sameh Sidhom với tỉ số 40-32 chỉ sau 13 lượt cơ. Đây là trận đấu mà Quyết Chiến đã thể hiện khả năng ghi điểm đáng nể với rất nhiều series để sớm dẫn trước đến 33-12 sau 8 lượt cơ của hiệp đầu trước khi giành chiến thắng chung cuộc.

Đội châu Á A của Quyết Chiến vào bán kết

Mặc dù để thua ở lượt trận cuối cùng trước đại diện của châu Âu B là cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers nhưng 4 trận thắng liên tiếp trước đó của Quyết Chiến đủ giúp đội nhà giành vé vào bán kết.

Tại bán kết, đội của Quyết Chiến sẽ có màn tái đấu với đội Châu Á B của Kim Haeng Jik. Trong khi đó, trận bán kết còn lại là màn so tài giữa châu Âu A của Martin Horn và châu Âu B của Dick Jaspers. Các lượt trận bán kết và chung kết vào tối ngày 23/7.

