Quang Liêm thăng hoa giải cờ vua toàn siêu cao thủ, "vua cờ” Carlsen gặp khó

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 16:04 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin cờ vua) Quang Liêm đang có phong độ tốt ở giải cờ vua do kỳ thủ Na Uy, Magnus Carlsen tổ chức.

Siêu giải cờ vua online New in Chess Classic kết thúc vào sáng 26/4, kỳ thủ số 1 Việt Nam, Lê Quang Liêm (Elo 2744) đang thể hiện phong độ tốt. Sau ngày thi đấu đầu tiên (25/4) với thành tích 1 thắng, 2 hòa, 2 thua, Quang Liêm đã không thua ở 5 ván cờ nhanh trong ngày (26/4).

Quang Liêm (trái) thua Carlsen (phải) ở ván 2 giải New in Chess Classic diễn ra hôm 25/4

Quang Liêm thắng 3 hòa 2, trong đó có 1 chiến thắng lợi ấn tượng trước các kỳ thủ có hệ số Elo cao hơn là Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, Elo 2761). Ván đấu này, Quang Liêm cầm quân trắng và khiến đối thủ Azerbaijan phải đầu hàng sau 62 nước.

Giành được 6 điểm sau 10 ván, kỳ thủ TP Hồ Chí Minh đang tạm xếp trong top 4, phía sau anh còn 2 đối thủ bằng điểm nhưng kém hiệu số. Quang Liêm đang có cơ hội lớn lọt vào tứ kết, nơi 8 kỳ thủ có điểm số tốt nhất thi đấu loại trực tiếp để tranh vé bán kết.

"Ông chủ" giải đấu, Magnus Carlsen (Na Uy, Elo 2881) đã gặp không ít khó khăn tại giải đấu này. Ngày đầu tiên chỉ thắng được 2 ván hòa 3 và kết thúc ngày thi đấu thứ hai, kỳ thủ Na Uy chỉ giành được kết quả tương tự.

Liên tục để 6 đối thủ cầm hòa, Carlsen hiện tại chỉ hơn Quang Liêm 1 điểm. Với 7 điểm sau 10 ván, Carlsen đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vào đêm nay (27/4), diễn ra lượt đấu cuối New in Chess Classic. Quang Liêm lần lượt gặp Leinier Dominguez, Vidit Santosh Gujrathi, Teimour Radjabov, Aryan Tari và Levon Aronian. Đây là 5 kỳ thủ đang xếp sau Quang Liêm trên bảng xếp hạng, cơ hội giành vé tứ kết với Liêm đang rất lớn.

New in Chess Classic thuộc hệ thống Champions Chess Tour do công ty của Carlsen tổ chức sẽ khép lại vào ngày 2/5. Hệ thống Champions Chess Tour có quỹ thưởng 1,5 triệu USD, tổng giải thưởng cho New in Chess Classic đang diễn ra lên tới 100.000 USD.

