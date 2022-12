Phương Liên mê cưỡi ngựa và dàn mỹ nhân thể thao gây “sốt” năm 2022

Phương Liên mê bắn cung và cưỡi ngựa, đường cong “hút mắt”

Góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022, Đinh Thị Liên (biệt danh là Phương Liên) đã gây chú ý với tình yêu lớn dành cho thể thao khi cô chơi tốt nhiều môn như cầu lông, bơi, Gym, đặc biệt là sở thích cưỡi ngựa, bắn cung của mình. Cô cũng là thí sinh có phần thi thể chất với bài tập Plank ấn tượng bậc nhất.

Phương Liên yêu thích cưỡi ngựa

Không chỉ yêu thích cảm giác thoải mái, thư thái khi cưỡi ngựa trên những ngọn đồi xanh mướt, tận hưởng không khí trong lành, Phương Liên chia sẻ việc bản tân muốn thay đổi quan điểm các môn thể thao như cưỡi ngựa, bắn cung…chỉ dành cho phái mạnh. Cô cho rằng bắn cung giúp luyện tập sự tập trung, rất có ích trong cuộc sống.

Hot girl cao 1m67 cho rằng các môn thể thao như bắn cung, cưỡi ngựa không chỉ dành cho phái mạnh

Song song đó, với nhiều năm liền đều đặn tập Gym, hot girl cao 1m67 cải thiện sức khỏe, vóc dáng gầy gò trước đây, tăng thêm 5 cm vòng ba để sở hữu thân hình “đồng hồ cát” cực kỳ bắt mắt. Hiện tại, cô nàng chăm chỉ tập Gym 5-6 buổi/tuần và tham gia các hoạt động thể thao khác vào cuối tuần.

Thu Thủy "cuồng" thể thao mạo hiểm, đăng quang Hoa hậu Thể thao

Đoàn Thu Thủy là cái tên truyền cảm hứng bậc nhất trong năm 2022 khi từ một hot girl có niềm đam mê lớn với thể thao mạo hiểm trở thành Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Thể thao VN 2022.

Trước khi đăng quang, Thu Thủy là tín đồ của thể thao mạo hiểm

Niềm say mê thể thao của Thu Thủy đã bắt đầu từ năm lớp 5 với bộ môn quần vợt. Lớn lên, hot girl sinh năm 1995 là tham gia rất nhiều giải chạy bộ trong nước với hàng tá kỷ niệm chương ở nhiều cự ly dài khác nhau. Cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh thức dậy vào sáng sớm để đạp xe đạp hay mệt mài trong phòng tập Gym và võ thuật.

Người đẹp miệt mài luyện võ

Đặc biệt, Thu Thủy làm mọi người ngưỡng mộ khi nhiều lần thử thách bản thân với những môn thể thao mạo hiểm. Cô cũng hăng hái tham gia vào các chuyến đi leo núi, khám phá những địa danh còn hoang sơ.

Thu Thủy có thân hình chuẩn mực nhờ thể thao

Khi giành vương miện Hoa hậu Thể thao VN 2022, Thu Thủy cho biết cô mong muốn dành thời gian để quan tâm đến thể thao học đường cũng như truyền được cảm hứng yêu thể thao, chăm chỉ tập luyện đến giới trẻ ngày nay.

“Nữ hoàng Dancesport” Vi Anh giành hơn 100 huy chương

Chu Lê Vi Anh được nhận xét là hot girl thể thao có thành tích “khủng” bậc nhất từ trước đến nay trong các thí sinh tham dự các cuộc thi nhan sắc.

Vi Anh có hơn 100 huy chương cấp quốc gia về Dancesport

Ngay khi tham dự Hoa hậu thể thao 2022, người đẹp 24 tuổi gây choáng khi cho biết bản thân đã có hơn 15 năm gắn bó với bộ môn khiêu vũ thể thao (Dancesport) và có 8 năm là VĐV của đội tuyển Dancesport Hà Nội.

Cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng 1m79 đã giành hơn 100 huy chương thể thao cấp quốc gia và một thời gian dài làm công việc vũ công chuyên nghiệp. Chưa dừng lại đó, Vi Anh còn từng có 2 HCV ở môn bơi cấp thành phố và từng lọt top 8 cuộc thi nhảy nổi tiếng So You Think You Can Dance.

Sự năng động, khỏe khoắn đáng ngưỡng mộ của Vi Anh

Để có được những thành tích này, hot girl người Hà Nội chia sẻ cô phải hi sinh kỳ nghỉ hè để luyện tập, hay phải “chạy đua” giữa việc học văn hóa và tập nhảy để theo đuổi đam mê. Đặc biệt, người đẹp từng bị kiện trên diễn đàn Dancesport vì mới tuổi thiếu niên nhưng đã thi lên hạng dành cho thanh niên và còn…đoạt giải.

Sự xuất sắc của Vi Anh giúp cô lọt top 5 Hoa hậu thể thao 2022. Hiện cô đang là một biên đạo múa, vũ công và MC song ngữ tại Hà Nội. Ngoài nhảy múa gần như suốt cả tuần, cô thường dành 4-5 buổi để tập Gym và 2 buổi để đi bơi.

Á khôi Ngô Mỹ Hải vóc dáng nóng bỏng nhờ mê Golf

Khác với nhiều hot girl, Ngô Mỹ Hải chọn Golf làm bộ môn thể thao để luyện tập cũng như “nâng cấp” vóc dáng. Người đẹp quê Đắk Lắk đặt trọn tình yêu dành cho bộ môn này nhiều năm qua và đi tập rất đều đặn, có lúc lên đến 4 buổi/tuần.

Ngô Mỹ Hải say mê Golf

Mỹ Hải cho biết thường 1 buổi chơi Golf, cô đi bộ tầm 5-6 tiếng, nhờ đó mà có được một cơ thể khỏe khoắn mà không cảm thấy mệt như tập một số môn khác. Bộ môn này cũng giúp cô tiết chế sự nóng vội, tập tính cẩn thận và kết nối thêm rất nhiều người bạn mới.

Người đẹp khẳng định chính Golf đã giúp cô có được thân hình nóng bỏng, tăng 3 cm để có được vòng ba săn chắc với số đo 94 cm như hiện nay. Ngoài ra, Mỹ Hải còn dành thời gian tập bụng và Squat giúp săn chắc vòng ba tại nhà khi rảnh rỗi.

Hot girl quê Đắk Lắk có thân nóng bỏng nhờ chơi Golf đều đặn hàng tuần

Với chiều cao 1m73 và vóc dáng nóng bỏng, Mỹ Hải từng đoạt danh hiệu Top 25 Miss Supranational và Á khôi Du lịch Việt Nam. Hiện cô mong muốn xây dựng một thương hiệu thời trang riêng chuyên dành cho người chơi Golf.

Hoa khôi bóng bàn Thùy Chi thi Hoa hậu Việt Nam

Bên cạnh trình độ học vấn ấn tượng, người đẹp Trần Thùy Chi được chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, thân hình chuẩn mực, vóc dáng lý tưởng khi từng là VĐV bóng bàn.

Người đẹp bóng bàn Thùy Chi và kiện tướng quốc gia Mai Văn Minh

Đến với bộ môn này từ năm lớp 3 và gắn bó hơn 10 năm, Thùy Chi từng giành nhiều danh hiệu ở cấp thành phố hay Hội khoẻ phù đồng toàn quốc. Thầy ruột của cô chính là HLV Mai Văn Minh, kiện tướng bóng bàn quốc gia.

Vẻ đẹp của hoa khôi bóng bàn

Thùy Chi chia sẻ chính thời gian lâu dài gắn bó với bóng bàn đã luyện tập cho cô sự kiên nhẫn, độ linh hoạt, khả năng ứng biến, xử lý nhanh các tình huống trong cuộc sống. Hiện tại ngoài bóng bàn, Thùy Chi còn tập thêm Yoga và Gym với lịch tập luyện thể thao đều đặn 5 buổi/tuần.

