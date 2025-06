Nữ cầu thủ 1m85 đẹp như hoa hậu, bị tố "tằng tịu" với đàn ông có vợ

👑 Sophie Cunningham: Sắc vóc nổi bật, sự nghiệp thăng hoa và scandal bất ngờ

Cunningham, nữ cầu thủ cao 1m85, được ví như “hoa hậu” của làng bóng rổ nữ Mỹ nhờ gương mặt sáng, vóc dáng nổi bật, cùng phong cách thời trang cuốn hút ngoài đời.

Nữ cầu thủ Cunningham bị đồn "tằng tịu" với Josh Bartelstein

Sinh năm 1996, Cunningham từng là ngôi sao của Phoenix Mercury (WNBA) trước khi chuyển sang Indiana Fever đầu mùa giải 2025. Không chỉ gây chú ý bởi tài năng, Sophie còn được cộng đồng mạng khen ngợi bởi thần thái tự tin và những khoảnh khắc quyến rũ trên đường hầm thi đấu, nơi cô thường xuyên xuất hiện với phong cách sành điệu, nhận được nhiều lời khen từ đồng đội và người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự nghiệp và hình ảnh của Sophie Cunningham bất ngờ bị phủ bóng bởi một scandal gây xôn xao, cô bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Josh Bartelstein, CEO (Giám đốc điều hành) vốn đã có vợ của Phoenix Suns và Phoenix Mercury, đội bóng cũ của cô.

Thông tin này xuất phát từ một vụ kiện nội bộ do Gene Traylor, cựu giám đốc an ninh của Suns, đệ đơn tố cáo tổ chức này về phân biệt đối xử và trả đũa. Trong đơn kiện, Traylor cho biết đã nghe Cornelius Craig (Phó giám đốc an ninh) lan truyền tin đồn rằng Bartelstein “đang qua lại với Sophie” trong thời gian cô còn thi đấu cho Mercury.

🔥 Cunningham phủ nhận vụ việc

Ngay sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và báo chí Mỹ, Cunningham đã chính thức lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Trên trang cá nhân, cô viết: “Tôi vô cùng đau buồn trước những cáo buộc sai sự thật gần đây từ một người mà tôi không hề quen biết. Những phát ngôn này hoàn toàn không đúng và cực kỳ tổn thương. Tôi luôn giữ vững giá trị đạo đức và sự minh bạch trong mọi hành động, cả trong lẫn ngoài sân đấu. Tôi sẽ không để những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến sự tập trung và đam mê bóng rổ của mình”.

Cunningham cũng bày tỏ thất vọng khi nhiều báo chí đăng tải thông tin mà không xác minh hay hỏi ý kiến cô trước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng và truyền cảm hứng tích cực cho các nữ vận động viên trẻ.

🗞️ Phản ứng từ các bên và dư luận: Tin đồn, phủ nhận và sức ép truyền thông

Không chỉ Cunningham, phía Phoenix Suns và Phoenix Mercury đã lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc. Đại diện truyền thông của Suns, bà Stacey Mitch, khẳng định: “Những thông tin gần đây về Josh Bartelstein và Cunningham là hoàn toàn sai sự thật và đáng lên án về mặt đạo đức. Đây là những cáo buộc vô căn cứ, bắt nguồn từ một vụ kiện nội bộ không liên quan, nhằm gây áp lực lên tổ chức".

Cunningham (ảnh nhỏ) khẳng định bản thân trong sạch

Josh Bartelstein, người bị nêu đích danh trong vụ việc, hiện vẫn giữ im lặng trước truyền thông. Vợ của ông, Sydney Bartelstein, cũng chưa có phát ngôn chính thức. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết Cunningham hiện vẫn độc thân, tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp bóng rổ tại Indiana Fever.

Dư luận Mỹ chia thành hai luồng ý kiến: một bên cho rằng đây chỉ là “tin đồn nội bộ” bị thổi phồng trong bối cảnh kiện tụng và tranh chấp quyền lực tại Suns, bên còn lại kêu gọi truyền thông tôn trọng quyền riêng tư và không vội vàng kết luận khi chưa có bằng chứng xác thực.

Nhiều người hâm mộ và đồng đội vẫn bày tỏ sự ủng hộ với Cunningham, nhấn mạnh cô là hình mẫu tích cực của bóng rổ nữ Mỹ.