Nóng nhất thể thao sáng 8/8: Djokovic hành động đẹp sau tấm HCV Olympic

Djokovic hành động đẹp sau tấm HCV Olympic

Trang TennisUpToDate.com cho hay, Novak Djokovic đã nhận được tiền thưởng sau khi giành tấm huy chương vàng ở Olympic Paris 2024. Tay vợt người Serbia quyết định quyên góp hơn 200.000 USD cho hoạt động từ thiện. Nole đã đánh bại Carlos Alcaraz trong trận chung kết với tỷ số 7-6, 7-6, qua đó hoàn tất danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Djokovic vừa giành HCV ở Olympic Paris

Nhà vô địch Olympic Paris được fan chở về tận nhà

Bộ đôi chèo thuyền người Ireland Fintan McCarthy và Paul O'Donovan đã được một hành khách mà họ gặp trên chuyến bay về thủ đô Dublin (Ireland) từ Pháp đề nghị chở về nhà ở thành phố Cork. McCarthy và O'Donovan vừa bảo vệ thành công tấm HCV nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ ở Olympic Paris mà họ từng giành được ở Olympic Tokyo cách đây 3 năm.

Nhân viên nhà hàng Paris đáp trả Serena Williams

Maxime Mannevy, nữ nhân viên sang trọng L'Oiseau Blanc thuộc khách sạn 5 sao Peninsula ở Paris (Pháp), cho biết cô “không thể nhận ra” Serena Williams. Mannevy đồng thời giải thích với tờ Variety: “Khi Serena đến, chỉ có 2 bàn trống và chúng đã được khách hàng của khách sạn đặt trước”.

Khách sạn Peninsula đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi nữ tay vợt huyền thoại người Mỹ phàn nàn trên trang cá nhân rằng cô và các con bị từ chối vào nhà hàng trên tầng thượng.

Ấn định ngày Ngannou tái xuất

Giám đốc điều hành Professional Fighters League (PFL) Peter Murray cho biết, nhà vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou sẽ trở lại MMA tại sự kiện The Battle of the Giants vào ngày 19/10. Ngannou sẽ đối đầu nhà vô địch hạng nặng PFL Renan Ferreira tranh đai vô địch PFL Super Fights.

