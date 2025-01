Nóng nhất thể thao sáng 5/1: Sinner là "trùm" sân cứng, Alcaraz thống trị phần còn lại

"Sinner thống trị sân cứng, phần còn lại thuộc về Alcaraz"

Nhận định trên chương trình podcast "Served with Andy Roddick", cựu tay vợt Andy Roddick nhận định Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang chia nhau thống trị các mặt sân thời điểm hiện tại. Trong đó, Sinner là số 1 trên mặt sân cứng, còn những mặt sân khác như đất nện và cỏ thuộc về Alcaraz.

“Các ranh giới chiến đấu đã trở nên khá rõ ràng. Sinner thống trị mặt sân cứng, bất kỳ mặt sân nào không phải sân cứng đều thuộc về Alcaraz. Ngay lúc này, họ là những người giỏi nhất trên các mặt sân sở trường của mình.

Alcaraz mang lại niềm vui cho người hâm mộ khi xem cậu ấy thi đấu. Cậu ấy là một trong những siêu sao toàn cầu, không chỉ trong tennis mà trong bất cứ lĩnh vực nào. Mọi người đều muốn ở gần cậu ấy. Chỉ có điều, cậu ấy cần cải thiện về mặt tinh thần. Tôi không nghĩ cậu ấy là cỗ máy như Sinner".

Wozniacki rút lui khỏi Australian Open 2025

Theo Tennis Up To Date, Caroline Wozniacki được cho là sẽ không tham dự Australian Open 2025 (12/1 - 26/1) bất chấp nhận suất đặc cách vào thẳng vòng đấu chính. Tay vợt hạng 101 WTA, Yuliia Starodubtseva là người thay thế cựu số 1 thế giới nhận suất đặc cách. Hiện phía Wozniacki vẫn chưa đưa ra lí do cụ thể. Wozniacki, hiện xếp hạng 70 WTA, đã vắng mặt kể từ sau US Open hồi tháng 9.

Usyk sẽ không trở lại với boxing tới tháng 4

Trả lời phỏng vấn Boxing Scene, quản lí của Oleksandr Usyk là Egis Klimas khẳng định tay đấm người Ukraine sẽ không trở lại sàn boxing cho tới tháng 4, sau trận thắng Tyson Fury cuối tháng 12. Thậm chí, Klimas dự đoán trận đấu tiếp theo của Usyk sẽ diễn ra vào "cuối tháng 7 hoặc tháng 8".

Huyền thoại boxing mắc bạo bệnh, gia đình kêu gọi giúp dỡ

Donald Curry, cựu võ sĩ boxing từng vô địch 2 hạng cân hiện đang đối mặt với căn bệnh não nguy hiểm. Cụ thể, huyền thoại 63 tuổi hiện mắc hội chứng Encephalopathy do chấn thương não (Traumatic Encephalopathy Syndrome - TES), căn bệnh thường xảy ra do triêu chứng đau đầu lặp đi lặp lại.

Thậm chí, con trai của Curry phải chia sẻ tin tức này trên mạng xã hội và kêu gọi sự giúp đỡ. Đại diện gia đình cho biết, bệnh gây ra các vấn đề về phán đoán, trí nhớ và hành vi, bao gồm khả năng kiểm soát hành động kém. Trong quá khứ, Curry giành chiến thắng 34 trong tổng số 40 trận chuyên nghiệp trước khi giải nghệ vào năm 1997.