Nóng nhất thể thao sáng 29/5: Huyền thoại chưa "nuốt trôi" thất bại của Nadal

Huyền thoại chưa "nuốt trôi" thất bại của Nadal

Trên Twitter cá nhân, huyền thoại Boris Becker thừa nhận ông vẫn chưa thể "nuốt trôi" thất bại của Rafael Nadal trước Alexander Zverev ngay vòng 1 Roland Garros 2024. Dù vậy, cựu tay vợt 6 lần vô địch Grand Slam vẫn kỳ vọng "Vua đất nện" có thể trở lại mạnh mẽ ở Olympic Paris.

Roland Garros 2024 có thể là lần cuối Nadal tham dự Grand Slam đất nện

"Sáng hôm sau, vẫn khó nuốt trôi khi chứng kiến ​​​​sự kết thúc của một kỷ nguyên! Tôi thực sự hy vọng chúng ta sẽ được xem Rafa thi đấu thêm 1 lần nữa ở Paris tại Olympic!", Boris Becker tâm sự.

Mike Tyson bị ốm, Jack Paul tuyên bố không "hủy kèo"

Trên Twitter cá nhân, Jack Paul khăng định màn so găng với Mike Tyson vẫn diễn ra vào ngày 20/7 như kế hoạch ban đầu, bất chấp huyền thoại 58 tuổi gặp vấn đề về sức khỏe. Trong chuyến bay từ Miami đến Los Angeles cách đây chưa lâu, Mike Tyson bị buồn nôn và chóng mặt, thậm chí phải nhờ tới sự trợ giúp y tế khẩn cấp.

"Gã điên" McGregor vẫn tiệc tùng thâu đêm vẫn được bảo vệ

Trên chương trình phát thanh "Believe You Me", cựu vô địch UFC Michael Bisping khẳng định anh không cảm thấy vấn đề gì quá nghiêm trọng khi chứng kiến Conor McGregor tiệc tùng chỉ 1 tháng trước thềm màn tái xuất UFC gặp Michael Chandler. Cách đây chưa lâu, McGregor bị phát hiện tham dự bữa tiệc tại quán bar ở Dublin (Ireland) tới hơn 2 giờ sáng.

Trận đấu giữa Conor McGregor và Michael Chandler thuộc khuôn khổ sự kiện UFC 303, đánh dấu màn tái xuất lồng bát giác của "Gã điên" kể từ năm 2021.

Cựu vô địch lỗi hẹn Olympic vì dính doping

Đơn vị Liêm chính Điền kinh xác nhận, VĐV nhảy sào Thiago Braz sẽ không thể cùng ĐT điền kinh Brazil tham dự Olympic Paris vì dương tính với chất cấm. Ngôi sao 30 tuổi từng đoạt huy chương vàng nhảy sào tại Olympic Rio 2016 trên sân nhà, bên cạnh huy chương đồng ở Olympic Tokyo 2020.

HIện Thiago Braz đang thụ án cấm thi đấu 16 tháng và chỉ trở lại vào tháng 11, tuy nhiên VĐV này đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]