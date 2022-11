Nóng nhất thể thao sáng 28/11: Murray "khẩu chiến" bạn thân Ronaldo vì Messi

Murray "khẩu chiến" bạn thân của Ronaldo vì Messi

Mới đây, Andy Murray đã đăng một bức ảnh về Lionel Messi nhân sự kiện siêu sao bóng đá này lập công giúp ĐT Argentina đánh bại Mexico ở World Cup 2022. Đáng nói hơn, tay vợt cựu số 1 vương quốc Anh còn nhắc tới nhà báo Piers Morgan, bạn thân của Cristiano Ronaldo.

Màn đối đáp hài hước giữa Andy Murray và Piers Morgan về Ronaldo - Messi

Không phải dạng vừa, Piers Morgan thẳng thừng đáp trả: "Tôi hiểu vì sao cậu thích Messi. Cả hai đều là VĐV xuất sắc thứ nhì mọi thời đại trong một môn thể thao ở quốc gia của mình". Được biết, tay nhà báo kỳ cựu ám chỉ Messi không vĩ đại bằng Diego Maradona, còn Murray vẫn "dưới tầm" Fred Perry, huyền thoại tennis Vương quốc Anh từng giành 8 Grand Slam!

Zverev tái xuất ĐT tennis Đức dự Davis Cup 2023

Michael Kohlmann, đội trưởng đội tuyển tennis Đức xác nhận Alexander Zverev sẽ trở lại khoác áo đội tuyển tại Davis Cup 2023. Mùa giải vừa qua, tay vợt hạng 12 thế giới vắng mặt vì chấn thương, còn ĐT tennis Đức dừng bước ở tứ kết (thua Canada).

HLV thể hình huyền thoại đột ngột qua đời

Trên mạng xã hội, gia đình của HLV thể hình huyền thoại Eric The Trainer xác nhận ông vừa qua đời ở tuổi 43 (lí do qua đời không được tiết lộ). Eric The Trainer (tên thật: Eric Phillip Fleishman) là một trong những huấn luyện viên thể hình nổi tiếng nhất thế giới nhiều năm qua. Ông từng làm việc với nhiều nhà vô địch cuộc thi Mr.Olympia (cuộc thi thể hình nổi tiếng nhất thế giới), võ sĩ UFC lẫn ngôi sao Hollywood.

"Verstappen thống trị không ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của F1"

Nhà vô địch F1 2016, Nico Rosberg nhận định sự thống trị của Max Verstappen 2 năm qua không ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của môn thể thao tốc độ này. Theo Rosberg, những cái tên khác như Lewis Hamilton hay Carlos Sainz vẫn có thể gây khó khăn cho ngôi sao của đội Red Bull trong tương lai.

