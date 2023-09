Nóng nhất thể thao sáng 26/9: Á quân US Open thừa nhận "áp lực" vì Federer

Á quân US Open thừa nhận "áp lực" vì Federer

Casper Ruud, tay vợt từng 3 lần lọt vào chung kết các trận Grand Slam thừa nhận rằng anh cảm thấy áp lực khi tham dự Laver Cup 2023. Lý do với tay vợt người Na Uy rất đặc biệt, bởi có sự hiện diện của Roger Federer trên khán đài.

Casper Ruud (trái) áp lực vì sự hiện diện của Federer trên khán đài tại Laver Cup

Casper Ruud là tay vợt duy nhất của đội châu Âu giành chiến thắng tại Laver Cup 2023. Đây là giải đấu không thành công của các tay vợt châu Âu khi họ thua áp đảo đội Thế giới 2-13.

Cựu vương UFC nguy cơ đi tù

Israel Adesanya đã bị cảnh sát New Zealand tạm giữ do lái xe trong tình trạng say sỉn. Sau vụ việc, Adesanya phát biểu: “Tôi xin lỗi cộng đồng vì hành động của mình. Tôi xin lỗi gia đình và các cộng sự vì đã lái xe sau khi có uống rượu, bia một chút vào bữa tối. Tôi đã bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn khi đang lái xe".

Theo quy định, Adesanya có thể phải ngồi tù 3 tháng hoặc đóng tiền bảo lãnh khoảng 2,680 USD. Võ sĩ MMA từng vô địch UFC sẽ bị tuyên án vào ngày 10/1/2024.

Chuyên gia mách nước giúp Charlo thắng Canelo

Chuyên gia boxing Bernard Hopkins chia sẻ về kèo đấu Jermell Charlo - Canelo Alvarez: “Nếu Jermell cố gắng chứng tỏ điều gì thì sẽ gặp thất bại. Cậu ta cần phải là chính mình và bước những bước thật vững chắc trong 12 hiệp đấu".

Jermell Charlo sinh năm 1990 và đang là nhà vô địch hạng cân light middleweight. Anh giữ 4 đai WBA (Super), WBO, WBC, IBF và danh hiệu The Ring sau khi đánh bại Brian Castaño hồi năm 2022 vừa qua. Tuy nhiên, Charlo gần như ‘mất tích’ từ đó tới nay, không có thêm hoạt động boxing nào trước khi nhận lời đấu Canelo.

VĐV Ethiopia phá sâu kỷ lục thế giới marathon nữ

Về nhất tại sự kiện Berlin Marathon 2023 sau 2 giờ 11 phút 53 giây, VĐV Tigist Assefa phá kỷ lục thế giới marathon nữ với cách biệt hơn hai phút và bảo vệ thành công danh hiệu.

Năm ngoái, Assefa gây tiếng vang khi vô địch Berlin Marathon với thời gian 2 giờ 15 phút 37 giây, ở ngay lần thứ hai chạy cự ly 42,195km. Khi đó, cô đạt thành tích tốt thứ ba trong lịch sử.

