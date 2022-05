Nóng nhất thể thao sáng 22/5: Djokovic ca tụng Nadal trước thềm Roland Garros

Djokovic ca ngợi Nadal trước thềm Roland Garros

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chuẩn bị bước vào Roland Garros năm nay với mục tiêu bổ sung một Grand Slam trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ngôi sao người Serbia mới đây đã lên tiếng ca ngợi đối thủ lớn nhất của anh là Rafael Nadal. Theo Nole, "Vua đất nện" xứng đáng được coi là tượng đài của Roland Garros với những gì tay vợt này làm được.

Djokovic ca tụng Nadal là tượng đài Roland Garros

"Nếu bạn nhắc tới Roland Garros và kể cả mặt sân đất nện, Rafael Nadal luôn là tượng đài. Carlos Alcaraz đang là một hiện tượng đáng gờm. Tôi đang cạnh tranh cho một danh hiệu Grand Slam và tôi biết những cái tên đó cũng muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch", Djokovic phát biểu.

Medvedev hạ quyết tâm trở lại vị trí số 1

Tay vợt Daniil Medvedev đang rất quyết tâm trở lại vị trí số 1 thế giới sau khi ATP thông báo sẽ không tính điểm ở Wimbledon năm nay. Ngôi sao người Nga đã soán ngôi số 1 của Djokovic hồi đầu năm nay, trước khi bị giành lại chỉ ít tuần sau đó. Mới đây, ATP vừa xác nhận sẽ không cộng điểm cho các tay vợt thi đấu Wimbledon năm nay khi BTC giải đấu cấm Medvedev tham dự.

Các tay vợt thường nhận được tới 2.000 điểm xếp hạng khi giành được danh hiệu đơn Grand Slam, nhưng ở Wimbledon năm nay, ATP đã quyết định xóa điểm. Do đó, Djokovic sẽ không thể cải thiện điểm số dù sẽ được quyền tham dự Wimbledon năm nay.

Osaka không hối hận vì bỏ Roland Garros

Tay vợt cựu số 1 thế giới Naomi Osaka khẳng định bản thân không hề hối hận vì đã bỏ Roland Garros. Theo ngôi sao người Nhật Bản, việc tự rút lui khỏi giải đấu này vào năm ngoái không hoàn toàn là vì vấn đề sức khỏe. Osaka thậm chí thừa nhận cô hài lòng khi đã công khai một số vấn đề quan trọng sau khi chia tay Roland Garros với lý do bị trầm cảm.

YouTuber Jake Paul muốn thượng đài trở lại

Youtuber Jake Paul vừa thừa nhận muốn tiếp tục thượng đài một lần nữa sau khi chuẩn bị chứng kiến cuộc so găng giữa Floyd Mayweather và Don Moore. Theo Jake Paul, Mayweather luôn là nguồn cảm hứng bất tận dành cho anh trong môn quyền anh và đó là lý do Youtuber đầy tai tiếng này muốn tổ chức một cuộc so găng nữa nhằm thể hiện sức mạnh cũng như niềm đam mê của bản thân.

