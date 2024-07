Nóng nhất thể thao sáng 21/7: Zverev dễ dàng vào chung kết Hamburg Open 2024

Alexander Zverev dễ dàng vào chung kết Hamburg Open 2024

Alexander Zverev đã thể hiện bản lĩnh của hạt giống số một tại Hamburg Open 2024 khi giành chiến thắng chóng vánh trong trận bán kết. Tay vợt người Đức chỉ tốn 1 giờ 25 phút để hạ gục Pedro Martinez để tiến vào trận chung kết. Tỉ số các séc lần lượt là 6-2 và 6-4 nghiêng về Zverev. Đối thủ của tay vợt người Đức trong trận chung kết là hạt giống số 5 của giải, Arthur Fils.

Alexander Zverev

Con trai Lebron James tiếp tục bị chê

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu cầu thủ của Boston Celtics Enes Kanter đã lên tiếng chỉ trích việc Los Angeles Lakers chọn Bronny James, con trai của ngôi sao lớn nhất trong đội, Lebron James. "Bronny chơi bóng rổ khá tốt nhưng cậu ta chưa giỏi tới mức có thể chơi ở NBA. Lý do duy nhất để Lakers chọn cậu ta là vì ông bố Lebron. Kể cả việc JJ Redick được làm HLV trưởng của Lakers mùa này phần lớn cũng là do Lebron James".

Pogacar chắc chắn giành áo vàng chung cuộc của Tour de France 2024

Thủ lĩnh của đội đua UAE Team Emirates, Tadej Pogacar đã có màn trình diễn tuyệt vời trong chặng 20 cũng là chặng đua leo núi cuối cùng của Tour de France 2024. Đây là chiến thắng chặng thứ 5 của tay đua người Slovenia tại giải đấu năm nay. Chiến thắng này cũng giúp Pogacar chắc chắn giành áo vàng chung cuộc.

Russell bực vì chiến thuật sai lầm của đội Mercedes

Theo Motorsport, George Russell khá tức giận với đội đua Mercedes vì sai lầm chiến thuật khiến tay đua này phải xếp thứ 17 trong ngày đua chính chặng Hungarian GP sẽ diễn ra tối hôm nay. Nguyên nhân của câu chuyện là chiếc xe đua của Russell không được tiếp nhiên liệu đúng thời điểm khiến tay đua này hụt hơi khi phải chạy tính giờ thêm một vòng (do xe của Sergio Perez bị tai nạn). Russell miêu tả sự việc này là "thảm họa" và không muốn lặp lại trong tương lai.

Golf thủ Hàn Quốc lập kỷ lục tại The Open Championship

Tại giải golf quốc thế The Open Championship, tay golf người Hàn Quốc Kim Si Woo đã có cú đánh xuất thần để lập kỷ lục mới. Kim Si Woo thực hiện cú đánh 1 gậy là bóng lăn vào lỗ (hole in one) ở lỗ golf thứ 17 tại vòng 3. Cú đánh này có cự ly lên tới 238 yard (khoảng hơn 217m), xa hơn kỷ lục cũ được lập bởi Frank Lickliter tới 26 yard. Tuy nhiên, cú đánh này chỉ giúp Kim Si Woo đạt thành tích hòa tổng số gậy yêu cầu ở vòng 3 (71 gậy).

