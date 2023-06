Nóng nhất thể thao sáng 15/6: "Trai hư" Kyrgios suýt tự tử sau Wimbledon 2019

"Trai hư" Kyrgios từng suýt tự tử, đi điều trị tâm lý

Trong tập mới nhất của "Break Point", loạt phim tài liệu về những tay vợt tennis nổi tiếng, Nick Kyrgios tiết lộ anh đã trải qua khoảng thời gian khó khăn sau thất bại ở Wimbledon 2019 (thua Rafael Nadal ở vòng 2). Thậm chí, "trai hư" làng banh nỉ còn tính đến chuyện tự tử, đồng thời phải tìm đến bệnh viện để điều trị tâm lý.

Năm 2022, Kyrgios cũng từng tiết lộ anh từng buông thả tới mức lạm dụng rượu, ma túy và đánh mất nhiều mối quan hệ thân thiết.

"Tôi đã thực sự cân nhắc xem liệu mình có muốn tự tử hay không. Tôi đã thất bại ở Wimbledon. Tôi tỉnh dậy và thấy bố mình đang ngồi trên giường khóc nức nở. Đó là lời cảnh tỉnh lớn đối với tôi. Tôi tự nghĩ: 'OK, mình không thể tiếp tục làm việc này nữa'. Cuối cùng, tôi đến một khu điều trị tâm thần ở London để tìm ra vấn đề của mình", Kyrgios cho hay.

Wimbledon 2023 tăng tiền thưởng

Mới đây All England Club, tổ chức đăng cai Wimbledon thông báo tổng số tiền thưởng cho các tay vợt ở Grand Slam sân cỏ năm nay sẽ lên trới 44,7 triệu bảng Anh (56,5 triệu USD), tăng 11% so với năm ngoái. Cụ thể, người giành chiến thắng ở các nội dung đánh đơn sẽ nhận 2,35 triệu bảng (3 triệu USD). Bên cạnh đó, những tay vợt phải dừng bước ở vòng 1 cũng đút túi 55.000 bảng Anh (69.500 USD), tăng 10% so với năm ngoái.

Holyfield khen Fury mạnh nhất hành tinh

Trên ESNEWS, cựu vô địch boxing hạng nặng Evander Holyfield tuyên bố Tyson Fury chính là võ sĩ mạnh nhất hành tinh thời điểm hiện tại. Bên cạnh Fury, Holyfield cũng ca ngợi nhà vô địch 3 hạng cân Gervonta Davis và cho rằng võ sĩ 28 tuổi "đang thống trị ở những hạng cân nhẹ hơn".

Hamilton chốt tương lai trong tuần này?

Trả lời phỏng vấn Squawk on the Street, Toto Wolff, lãnh đội Mercedes tiết lộ những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đội đua này với Lewis Hamilton đang diễn ra rất tích cực. Thậm chí, tay đua từng 7 lần vô địch F1 có thể ký hợp đồng mới ngay trước thềm Canadian GP cuối tuần này. Hợp đồng cũ giữa đôi bên chỉ còn thời hạn tới hết năm 2023.

