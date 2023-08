Nóng nhất thể thao sáng 12/8: Rune muốn cùng Alcaraz trở thành "Federer - Nadal mới"

VTV Bình Điền Long An thắng đậm Bộ Tư lênh Thông tin, vô địch giải trẻ toàn quốc

Trận chung kết giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc 2023 diễn ra tối ngày 11/8 tại Ninh Bình giữa Bộ Tư lệnh (BTL) Thông Tin và VTV Bình Điền Long An thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Bởi lẽ, hai đội bóng này sở hữu dàn VĐV trẻ cực mạnh, được đánh giá là thế hệ tiếp theo của bóng chuyền nước nhà trong tương lai.

Nếu như nhà đương kim vô địch BTL Thông tin có Đỗ Hồng Linh, Phương Thùy, Khánh Huyền Hay Quỳnh Hương thì VTV Bình Điền Long An cũng sở hữu những tay đập sáng giá như Lan Vy, Khánh Vy, Trà My hay Bách Hợp.

Trái với dự đoán về màn đại chiến nảy lửa, bộ ba trụ cột của VTV Bình Điền Long An gồm chuyền hai Bách Hợp cùng hai mũi tấn công Trà My và Khánh Vy đã giúp cho đội nhà tạo nên thế trận một chiều để thắng trắng sau 3 set lần lượt với các tỉ số 25-17, 25-14 và 25-14. Với kết quả này, VTV Bình Điền Long An soán ngôi BTL Thông tin để trở thành nhà tân vô địch giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc.

Rune muốn cùng Alcaraz trở thành “Federer - Nadal mới”

Holger Rune bày tỏ mong muốn cùng Carlos Alcaraz trở thành cặp kỳ phùng địch thủ mới của làng tennis giống như Roger Federer và Rafael Nadal trong quá khứ. Tay vợt số 6 thế giới nói với ATP: “Tôi thực sự thích được so kè với Alcaraz. Tôi nghĩ lý do tại sao sự cạnh tranh lại quan trọng đối với tennis bởi vì nó giúp môn thể thao này phát triển mạnh mẽ hơn.

Nó thu hút nhiều người quan tâm hơn đến môn thể thao này. Nếu tennis có một tay vợt vượt trội so với phần còn lại, tất nhiên, thật tốt cho cá nhân tay vợt đó, nhưng tennis sẽ không còn hấp dẫn”.

Alcaraz (trái) và Rune (phải) đang là hai ngôi sao trẻ sáng giá nhất của quần vợt

Swiatek củng cố vị trí số 1 thế giới

Iga Swiatek đã củng cố vị trí số 1 thế giới của mình trong tuần thứ 72 sau khi cô lọt vào tứ kết giải Canadian Open. Ngôi sao 22 tuổi lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu WTA vào năm ngoái sau khi Ashleigh Barty bất ngờ giải nghệ và cô đã duy trì vị trí này kể từ đó đến nay. Trong khoảng thời gian đó, nữ tay vợt người Ba Lan đã giành được 3 danh hiệu Grand Slam.

Elon Musk hé lộ địa điểm đấu Mark Zuckerberg

Có vẻ như cuộc chiến rất được mong đợi giữa hai tỷ phú công nghệ Elon Musk và Mark Zuckerberg thực sự sẽ diễn ra, nhưng Musk cho biết sự kiện này sẽ diễn ra ở nước ngoài. Trên trang cá nhân Twitter, Musk xác nhận rằng cuộc chiến của ông với Zuckerberg sẽ được tổ chức tại Rome, Italia.

Mặc dù địa điểm chính xác không được tiết lộ, tỷ phú này đã ám chỉ rằng ông và Zuckerberg sẽ đối đầu tại Đấu trường La Mã.

“Trận đấu sẽ được quản lý bởi tổ chức của tôi và Zuck (không phải UFC). Livestream sẽ có trên nền tảng Twitter và Meta. Mọi thứ trong khung hình sẽ là Rome cổ đại, vì vậy không có gì hiện đại cả. Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Italia và Bộ trưởng Bộ Văn hóa nước này. Họ đã đồng ý về một địa điểm hoành tráng”, Musk viết.

Lãnh đội Red Bull mơ toàn thắng đến hết mùa giải 2023

Red Bull đang tận hưởng mùa giải thống trị nhất trong lịch sử F1, giành chiến thắng ở mọi chặng đua kể từ đầu mùa giải 2023. Lãnh đội Red Bull Christian Horner tin rằng đội đua của ông có thể làm được điều không tưởng để kết thúc mùa giải năm nay với thành tích toàn thắng 100%.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]