Người đẹp bóng chuyền Kim Thanh “dậy thì” thành công, Quân đội thắng Long An

Người đẹp Kim Thanh khoe ảnh “dậy thì” thành công

Trên trang cá nhân của mình, phụ công xinh đẹp Đặng Thị Kim Thanh đã chia sẻ hình ảnh ngày xưa và hiện tại của mình làm bạn bè và người hâm mộ tỏ ra thích thú.

Kim Thanh (bìa phải) khoe ảnh dậy thì thành công

Bên dưới phần bình luận, mọi người đã dành những khen cho nữ VĐV của Long An có quá trình “dậy thì” thành công. Kim Thanh được xem là một trong những hot girl tài sắc của bóng chuyền nước nhà và là trụ cột quan trọng trong đội hình HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

Hot girl Nguyễn Thị Phương giúp đội bóng chuyền Quân đội thắng Long An

Ở lượt trận cuối của bảng B nội dung bóng chuyền nữ Đại hội TDTT toàn quốc 2022 diễn ra tối ngày 10/12, hai ứng viên vô địch là Long An và Quân đội bước vào trận thư hùng tranh ngôi nhất bảng.

Nguyễn Thị Phương chơi hay giúp Quân đội thắng trận

Hai đội bóng đều tung ra lực lượng mạnh nhất giúp cho trận đấu “nóng” lên ngay từ đầu với màn so kè điểm số rất hấp dẫn. Ở thời điểm quyết định, Trà My lại phát bóng hỏng giúp Quân đội vượt lên thắng 25-23 trong set đầu.

Chủ công Nguyễn Thị Phương giúp Quân đội tiếp tục vươn lên dẫn trước trong set 2. Tuy nhiên lần này, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã lên tiếng đúng lúc với những cú đập “sấm sét” giúp Long An thắng 25-21.

Ở hai hiệp đấu tiếp theo, hai đội chơi đôi công mãn nhãn. Thanh Thúy tiếp tục là đầu tàu ghi điểm của Long An. Tuy nhiên, một mình chủ công cao 1m93 là không đủ khi Quân đội có lực lượng đồng đều, chất lượng và phòng thủ tốt. Quân đội thắng tiếp 25-23 và 25-21, qua đó thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu hấp dẫn.

Nỗ lực của Thanh Thúy không đủ giúp Long An có điểm

Ở 2 trận đấu trước đó trong ngày. Quảng Ninh thắng Bắc Binh 3-0 (25-18, 25-21 và 25-20), còn Ninh Bình thắng TP.HCM 3-0 (25-16, 25-13 và 25-21). Với kết quả này, 4 cặp đấu tứ kết chính thức được xác định. Theo đó, Than Quảng Ninh đứng nhất bảng B sẽ gặp Thanh Hóa. Ninh Bình gặp Thái Bình. Quân đội gặp TP.HCM và hấp dẫn nhất là màn so tài giữa Long An và Hà Nội. Lượt trận tứ kết sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12/12.

"Dàn chân dài" đội bóng chuyền Quân đội tươi tắn dự khai mạc Đại hội

Trên trang cá nhân của mình, cựu hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến đã đăng tải hình ảnh cùng các nữ VĐV của Quân đội tham dự buổi khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc 2022 diễn ra tối ngày 9/12.

Dàn người đẹp Quân Đội đi dự khai mạc Đại hội

Cùng tham dự buổi lễ này cùng HLV Phạm Thị Yến có nhiều VĐV kỳ cựu và xinh đẹp của Quân đội như Trần Việt Hương, Nguyễn Thị Phương, tài năng trẻ Nguyễn Phương Thùy,…

Các bức ảnh nhanh chóng thu hút người lượt người thích cũng như rất nhiều lời chúc cho các cô gái Quân đội sẽ giành HCV của Đại hội năm nay.

Thanh Thúy hội quân sớm với CLB PFU BlueCats (Nhật Bản)

Theo đó, ngay sau khi Đại hội TDTT toàn quốc kết thúc, Thanh Thúy sẽ quay trở lại hội quân cùng các đồng đội tại CLB PFU BlueCats để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Thanh Thúy trở lại Nhật Bản vào ngày 20/12

Đáng chú ý, chủ công số 1 Việt Nam sẽ lên đường trở lại Nhật Bản vào ngày 20/12, trong khi đến tận ngày 7/1 đội bóng PFU BlueCats mới có trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ Đông gặp CLB NEC Red Rockets. Thanh Thúy đang được xem là nhân tố quan trọng trong đội hình PFU BlueCats với những màn trình diễn hết sức ấn tượng dù chơi ở vị trí trái với sở trường.

Bóng chuyền nữ Thái Lan có vé dự vòng loại Olympic 2024

Trên trang web chính thức của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã công bố danh sách 48 đội tuyển bóng chuyền tranh tài ở vòng loại Thế vận hội Olympic Paris 2024 (24 đội nam và 24 đội nữ).

Bóng chuyền nữ Thái Lan có suất dự vòng loại Olympic 2024

Trong 24 cái tên ở nội dung nữ, châu Á có 4 suất tham dự là Trung Quốc (hạng 5 thế giới), Nhật Bản (hạng 6 thế giới), Thái Lan (hạng 15 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 23 thế giới). Như vậy, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự vòng loại Olympic 2024.

