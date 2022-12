Hot girl bóng chuyền Trung Quốc ghi điểm kỷ lục vẫn thua Bích Tuyền

Ninh Bình “hủy diệt” đối thủ, Bùi Thị Ngà “giải cứu” tuyển Quân Đội

Chiều ngày 2/12, bộ môn bóng chuyền trong nhà nội dung nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 chính thức khởi tranh tại Quảng Ninh bằng màn so tài giữa hai đội bóng tại bảng A là Ninh Bình và Vĩnh Phúc. Sở hữu dàn tuyển thủ cùng “cỗ máy ghi điểm” Nguyễn Thị Bích Tuyền, Ninh Bình đã dễ dàng giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 3-0 (25-10, 25-7 và 25-9) chỉ sau 50 phút thi đấu.

Bùi Thị Ngà chắn bóng ấn tượng "giải cứu" đội nhà

Thậm chí trong trận đấu, HLV Thái Thanh Tùng còn mạnh dạn đưa ra nhiều thử nghiệm khi để Nguyễn Thị Trinh chơi chủ công, Lê Thanh Thúy đánh phụ công hoặc tung nhiều dự bị vào sân. Trong khi đó, đội bóng vừa rớt hạng khỏi giải vô địch quốc gia Vĩnh Phúc thể hiện lối chơi thụ động, thiếu biến hóa.

Buổi tối cùng ngày, đội Quân Đội (nòng cốt là Bộ Tư lệnh Thông tin) đối đầu với Thái Bình ở trận mở màn của bảng B. Thái Bình gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy hứng khởi để dẫn trước 4-0. Với sự đồng đều từ nhiều vị trí, đặc biệt là sự xuất sắc của Kiều Trinh, Quân Đội nhanh chóng lấy lại thế trận và dẫn trước với cách biệt 6 điểm.

Ninh Bình "hủy diệt" đối thủ

Càng về cuối trận, hàng chắn của Thái Bình chơi cực hay để san hòa tỉ số trước khi đối mặt với set point ở điểm 24-23. Lúc này, HLV Phạm Minh Dũng tung Bùi Thị Ngà vào sân. Chủ công cao 1m88 lập tức giúp đội nhà giải nguy và thắng ngược lại set đầu với tỉ số 26-24.

Với những đóng góp tích cực trên cả mặt trận tấn công lẫn phòng thủ vào những thời điểm then chốt, Bùi Thị Ngà giúp Quân Đội thắng tiếp 2 set tiếp theo với tỉ số 25-19 và 25-21 để giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 3-0.

Thanh Thúy 1m93 "lên dây cót" tinh thần trước đại chiến

Trước thềm trận ra quân của Long An gặp Thanh Quảng Ninh tại bảng B sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 3/12 trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc 2022, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã đăng tải hình ảnh với ý nghĩa cổ vũ tinh thần cho bản thân cũng như các đồng đội.

Thanh Thúy háo hức ngày trở lại khoác áo Long An

Long An tham dự giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch và mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ tấm HCV danh giá đã giành được cách đây 4 năm. Thanh Thúy và đồng đội nằm tại bảng B “tử thần” với nhiều đội bóng mạnh là Quân Đội, Thái Bình, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Chính vì vậy màn chạm trán Quảng Ninh, đội bóng có chủ công Vi Thị Như Quỳnh cùng sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Nguyễn Tuấn Kiệt, có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng chính là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Thanh Thúy sau nhiều tháng liền thi đấu tại Nhật Bản.

Hot girl bóng chuyền Trung Quốc ghi điểm kỷ lục vẫn thua Bích Tuyền

Trong trận đấu giữa CLB Tứ Xuyên và Hà Nam tại giải bóng chuyền nữ vô địch Trung Quốc 2022, mỹ nhân bóng chuyền Miao Yiwen đã gây “sốt” khi ghi được đến 41 điểm, một điểm số kỷ lục ở giải bóng chuyền nữ tại đất nước tỷ dân.

Đối chuyền hot girl Miao Yiwen ghi 41 điểm trong một trận đấu

Theo thống kê, Miao Yiwen đã thực hiện tổng cộng 110 cú đánh trong 5 set đấu và ghi 41 điểm. Mặc dù tỷ lệ ghi điểm không quá cao (33,6%) nhưng số điểm “khủng” mà đối chuyền 22 tuổi ghi được vẫn rất đáng nể.

Miao Yiwen sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp cùng chiều cao 1m87, sức bật chạm mức 3m20. Tại CLB Tứ Xuyên, hot girl sinh năm 2000 là chủ lực ghi điểm duy nhất, là điểm đến hầu như của tất cả các đường chuyền từ đồng đội. Điều này làm cho cô được so sánh vai trò như Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình Doveco).

Thành tích này tuy là kỷ lục tại giải đấu Trung Quốc nhưng vẫn kém xa con số 61 điểm mà Bích Tuyền từng ghi được

Đáng nói, thành tích 41 điểm trong một trận đấu của Miao Yiwen vẫn thua điểm số mà Bích Tuyền từng ghi được tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021. Trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh, Bích Tuyền đã ghi đến 61 điểm. Đáng tiếc thành tích này không được công nhận kỷ lục thế giới khi giải VĐQG Việt Nam không nằm trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng chuyền thế giới.

Người đẹp bóng chuyền Phạm Thị Yến đăng ảnh ấn tượng

Trên trang cá nhân có hơn 16.000 người theo dõi của mình, cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng tải hình ảnh chào đón tháng 12 vô cùng ấn tượng. Bức ảnh được bạn bè tấm tắt khen ngợi không khác gì ảnh nghệ thuật.

Bức ảnh ấn tượng của Phạm Thị Yến

Phạm Thị Yến là một trong những chủ công thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam giai đoạn 2005-2015. Cô sở hữu chiều cao 1m78, sức bật tốt và chắn bóng chuẩn với tầm chắn lên đến hơn 3m. Ngoài ra, Phạm Thị Yến còn là một trong những hoa khôi bóng chuyền được nhiều người yêu mến. Hiện tại, cô đang là trợ lý HLV tại đội bóng Bộ Tư lệnh Thông tin.

Long An mang chủ công 16 tuổi đến Đại hội

Đại hội TDTT toàn quốc 2022 không chỉ là cuộc đua của những ngôi sao hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam mà còn là dịp để các đội bóng trình làng những tài năng trẻ sáng giá.

Lực lượng của Long An được đánh giá cao

Theo thống kê, có 4 VĐV chỉ mới 16 tuổi tham dự giải gồm Nguyễn Cẩm Vân (Vĩnh Phúc), Quách Kiêm Luyến (Thanh Hóa), Nguyễn Lan Vy và Nguyễn Thị Như Ngọc (Bình Điền Long An).

Trong số này, chủ công trẻ Lan Vy là cái tên được kỳ vọng nhất khi đã phần nào thể hiện được tài năng qua nhiều giải đấu ở cả cấp độ trẻ lẫn các giải đấu cúp. Tay đập sinh năm 2006 cho thấy sự tiến bộ cực nhanh để cùng với Khánh Vy hay Trà My trở thành những niềm hi vọng về một thế hệ tài năng khác mà Long An giới thiệu.

