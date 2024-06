Nadal song tấu Alcaraz ở Olympic và 12 cặp đánh đôi làm cả làng quần vợt háo hức

Sự kết hợp sắp tới giữa Rafael Nadal và Carlos Alcaraz tại Thế vận hội Paris 2024 là một giấc mơ đối với người hâm mộ quần vợt trên toàn thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt mà 2 siêu sao tennis kết hợp với nhau cùng đánh đôi. Dù là trong trận đấu chính thức hay biểu diễn, dưới đây là một số cặp đôi đánh đôi nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ khán giả.

Cả thế giới đang chờ đợi Alcaraz (trái) và Nadal (phải) song tấu ở Olympic 2024

1 - Nadal / Alcaraz, Olympic 2024

2 tay vợt từng giành Grand Slam và đã từng đạt vị trí số 1 thế giới kết hợp đánh đôi là điều cực kỳ hiếm hoi. Đây là điều chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm ở Olympic vào hè này. Huyền thoại quần vợt, Rafael Nadal, và ngôi sao hiện tại, Carlos Alcaraz, sẽ cố gắng giành được thành tích cao nhất nội dung đánh đôi Thế vận hội 2024.

Cặp đôi đều là những chuyên gia sân đất nện, xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho HCV Olympic đôi nam. Sự kết hợp của họ càng thêm hấp dẫn vì Nadal là thần tượng của Alcaraz.

2 - Federer / Nadal, Laver Cup 2022

Đây là cặp đôi đánh đôi khiến cả làng quần vợt từng trải qua khoảnh khắc xúc động nhất.

Khoảnh khắc xúc động ngày chia tay Federer

Trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp Roger Federer, anh đã đánh cặp với đối thủ lớn nhất, Rafael Nadal, để đánh đôi tại Laver Cup 2022 ở London. 2 người đã đem đến nụ cười cho khán giả trước khi những giọt nước mắt xuất hiện ở cuối trận đấu với cặp đôi thắng trận, Sock/Tiafoe.

Việc thấy Federer và Nadal ngồi bên nhau trên băng ghế, và khóc, là hình ảnh sẽ mãi mãi ghi đậm dấu ấn với người hâm mộ.

3 - Andy Murray / Serena Williams, Wimbledon 2019

Sự kết hợp hoàn hảo giữa người hùng Wimbledon của nước Anh và nữ siêu sao Serena

Nếu Murray đã tạo bất ngờ khi thông báo sẽ chơi đôi nam cùng Pierre Hugues Herbert tại Wimbledon năm 2019, thì anh còn gây bất ngờ hơn khi tiết lộ tên đối tác đôi nam nữ của mình: Serena Williams.

Ngôi sao 2 lần vô địch Wimbledon, kết hợp với huyền thoại quần vợt nữ, 7 lần vô địch trên sân cỏ All England. Cặp đôi độc đáo và hấp dẫn này sau đó đi tới vòng 4 đôi nam nữ tại Wimbledon. Họ thua cặp đôi Bruno Soares và Nicole Melichar.

4 - Federer / Sampras đấu Nadal / Agassi, giao hữu 2010

4 huyền thoại trên 1 sân quần vợt cho một trận đánh đôi đặc biệt. Năm 2010, Roger Federer, Pete Sampras, Rafael Nadal và Andre Agassi đã chơi trận đấu biểu diễn tại Indian Wells để gây quỹ cho các nạn nhân của trận động đất ở Haiti.

4 tay vợt này, tại thời điểm đó đã giành tổng cộng 44 danh hiệu Grand Slam, cống hiến màn trình diễn trước gần 15.000 khán giả. Cặp đôi Sampras/Federer đã thắng trận đấu với tỉ số 8-6 trước Agassi/Nadal.

5 - Federer / Djokovic, Laver Cup 2018

Federer và Djokovic "to nhỏ" với nhau tại Laver Cup

Mối quan hệ của Federer và Djokovic có thể không thân như Federer và Nadal, nhưng việc Roger Federer và Novak Djokovic cùng đánh đôi là một sự kiện là chưa từng có. 2 người đã kết hợp tại Laver Cup 2018 ở Chicago (Mỹ). Cặp đôi sau đó để thua Kevin Anderson / Jack Sock.

Trong trận đấu, Djokovic tung cú đánh thẳng vào lưng đồng đội người Thụy Sĩ, Federer đã đón nhận nó với nụ cười.

6 - Nadal / Djokovic, Toronto 2010

Được ghi nhận là "kỳ phùng địch thủ", nhưng lịch sử tennis nhớ rằng Nadal và Djokovic từng đánh đôi cùng nhau. 2 huyền thoại đã kết hợp tại giải Masters 1000 ở Toronto năm 2010, vào thời điểm mà tay vợt Serbia chỉ mới có 1 danh hiệu Grand Slam.

Sự kết hợp của họ không như ý khi thua tại Masters Toronto trước cặp Canada Vasek Pospisil và Milos Raonic, với tỉ số 5-7, 6-3, 10-8. Đây là lần đầu tiên chứng kiến số 1 và số 2 thế giới đánh đôi cùng nhau kể từ khi cựu tay vợt người Mỹ Jimmy Connors và Arthur Ashe kết hợp năm 1976.

7 - Djokovic / Murray, Miami 2011

Djokovic và Murray là đôi bạn thân

Là bạn bè ngoài sân quần vợt, Novak Djokovic và Andy Murray đã quyết định vào năm 2011 kết hợp đánh đôi tại giải Masters 1000 ở Miami. Lần lượt đứng thứ 2 và 5 thế giới và là ứng cử viên cho chức vô địch đơn, hai tay vợt này vẫn chấp nhận thử thách đánh đôi ở Florida.

Tay vợt Serbia và người Anh đã thua ở vòng đầu tiên trước cặp đôi Stakhovsky/Youzhny. Novak Djokovic tự an ủi bằng việc giành chức vô địch đơn lần thứ hai trong sự nghiệp.

8 - McEnroe / Graf, Wimbledon 1999

Sau khi giải nghệ đơn vào cuối 1992, John McEnroe vẫn xuất hiện 1 vài lần trên sân đấu, đáng chú ý là vào năm 1999 ông cùng Steffi Graf tham gia đánh đôi nam nữ tại Wimbledon (lần đầu tiên kể từ năm 1979 với tay vợt Mỹ này).

Đội hình gồm 2 huyền thoại quần vợt đã vào đến bán kết. Tay vợt người Đức sau đó đã rút lui để tập trung vào nội dung đơn, điều này không làm hài lòng huyền thoại Mỹ: “Lần hiếm hoi trong đời tôi, tôi cảm thấy nghẹn lời. Tôi ngồi im lặng trong 5 phút, rồi bắt đầu tức giận", McEnroe viết trong cuốn sách của mình "You Cannot Be Serious".

9 - Becker / Graf, Hopman Cup 1992

Khi 2 cựu số 1 thế giới kết hợp để thi đấu giải đồng đội, đó là sự kiện lớn. Hopman Cup 1992, Đức đã trình làng đội hình trong mơ với Boris Becker và Steffi Graf, 2 ngôi sao quần vợt vĩ đại. Đáng tiếc là sự kết hợp của họ không mang lại thành tích tốt, cặp đôi Becker / Graf thua 4-6, 4-6 trước Novacek/Sukova năm đó.

10 - Agassi / Graf, Wimbledon 2009 (trận đấu biểu diễn)

Cặp đôi vợ chồng nổi tiếng bậc nhất làng quần vợt Agassi và Graf

Không có gì tốt hơn khi có 1 trong những cặp đôi nổi tiếng nhất trong lịch sử quần vợt để khai trương mái che mới của sân trung tâm Wimbledon. Andre Agassi và Steffi Graf đã kết hợp trên sân cỏ London vào năm 2009, đối đầu với cặp đôi Kim Clijsters / Tim Henman.

11 - Federer - Borg, Kuala Lumpur 2008

Vào thời điểm đó, tay vợt số 2 thế giới Federer và huyền thoại quần vợt Bjorn Borg đã chơi trận đôi duy nhất cùng nhau trong một trận đấu biểu diễn tại Kuala Lumpur. Họ đã bị cặp McEnroe/Blake đánh bại với tỷ số 7-5.

12 - Borg / McEnroe, Optima Open 2012

Sau khi đối đầu với nhau 14 lần ở ATP Tour (7 thắng, 7 thua), McEnroe và Borg đã cùng nhau tham gia một trận đấu đôi đặc biệt tại Optima Open 2012 ở Bỉ.

13 - Borg / Laver, Us Open 1975

2 tay vợt huyền thoại "song kiếm hợp bích" ở US Open năm 1975. Laver và Borg lọt vào vòng 3, nơi họ thua cặp Dent/Lloyd. Lịch sử cũng ghi nhận US Open 1975 là nơi diễn ra cuộc đọ sức duy nhất tại Grand Slam giữa Borg và Laver, với chiến thắng thuộc về tay vợt người Thụy Điển.

