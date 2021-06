Nadal bỏ Wimbledon dồn sức cho US Open: Khi không còn lựa chọn sẽ giải nghệ

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 10:16 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) HLV Toni Nadal tiết lộ những thông tin quan trọng về người cháu Rafael Nadal.

Rafael Nadal đã bị Novak Djokovic đánh bại tại bán kết Roland Garros 2021, sau trận đấu thất vọng ấy, tay vợt người Tây Ban Nha đã không còn tuyên bố không tham dự Wimbledon lẫn Olympic. Theo chia sẻ của ông Toni, người chú và cũng là cựu HLV của Nadal, cháu mình nhiều khả năng phải tới US Open 2021 mới trở lại thi đấu.

Nadal rút lui Wimbledon đặt tham vọng vào US Open

HLV Carlos Moya thừa nhận Nadal gần như kiệt sức sau trận đấu với Djokovic, ông nói với RTVE của Tây Ban Nha: "Mùa giải đất nện luôn rất khó khăn. Rafa phải chịu nhiều áp lực thể chất và tinh thần. Khi kết thúc Roland Garros, Rafa đã kiệt sức.

Hai năm trước, cậu ấy từng rơi vào thời điểm mệt mỏi cùng cực về tinh thần, rất khó để thoát ra. Cậu ấy nói điều ấy đang trở lại. Chính vì thế, Rafa không thể dự Wimbledon".

Về chấn thương, sức chịu đựng của Nadal, HLV Toni là người hiểu rõ nhất, ông chia sẻ: "Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào mà anh chàng này (Nadal) lại vượt qua những điều khó khăn như vậy. Tôi không bao giờ để Nadal được phép tự mãn nhưng cũng không bao giờ khuyên thằng bé đẩy cơ thể vào giới hạn chịu đựng".

Lại bàn về chuyện giải nghệ của Nadal, ông Toni khẳng định: "Tôi không nghĩ cháu trai tôi cần lời khuyên về điều này (chuyện giải nghệ). Tôi chắc chắn rằng khi nó (Nadal) không còn lựa chọn nào khác ngoài giải nghệ, chắc chắn nó sẽ từ giã sự nghiệp".

Tại Wimbledon sắp tới cả Federer và Djokovic đều có cơ hội giành thêm Grand Slam, nhưng điều đó không còn quan trọng với Nadal, tay vợt Tây Ban Nha hướng tới US Open 2021. Nhưng nên nhớ tại US Open, ngoài "BIG 3" còn một đối thủ nặng ký khác là Dominic Thiem. Giống như Nadal, tay vợt Áo không tham dự Wimbledon để bảo toàn sức khỏe cho nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch US Open.

