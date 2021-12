Mỹ nhân Sharapova từ 700 USD thời khốn khó đến "núi tiền" 200 triệu USD

Maria Sharapova là một trong những nữ tay vợt thành công nhất lịch sử với 5 chức vô địch Grand Slam. Nữ tay vợt người Nga đã giành được tổng cộng 36 danh hiệu trong suốt sự nghiệp của mình. Số tiền đầu tư và tiền thưởng của Sharapova giúp cô trở thành một trong những VĐV giàu nhất làng thể thao. Theo Forbes, vào năm 2020, giá trị tài sản ròng của "Búp bê Nga" vào khoảng 200 triệu USD.

Sharapova là một trong những tay vợt xinh đẹp nhất lịch sử quần vợt

Trong chia sẻ mới đây, Sharapova tự hào rằng cô đã hoàn thành mục tiêu có đủ tiền để chu cấp cho gia đình. Cha của Sharapova là Yuri từng chỉ có 700 USD trong túi khi ông đến Florida (Mỹ) vào năm 1994. Sharapova nhớ lại lúc đi đến một cửa hàng bách hóa với gia đình và ước rằng một ngày nào đó cô có thể chọn bất kỳ những gì mình muốn mà không cần phải xem giá.

Sharapova nói trong lần xuất hiện trên Sports Business Radio Podcast: “Tôi đã từng nghĩ về cách kiếm tiền. Bây giờ nhìn lại điều đó, tôi vô cùng tự hào rằng tôi đã có thể chu cấp cho bản thân và gia đình. Đó là một thành tựu, nhưng đó là một cảm giác an toàn, đúng không? Đó là cảm giác tôi biết rằng tôi có thể chăm sóc sức khỏe của họ, tôi có thể làm cho họ hạnh phúc và họ sẽ ổn”.

Sharapova đầu tư quá thành công

Trước khi quyết định đầu tư vào Tonal, một dịch vụ tập luyện tại nhà thông minh dựa trên AI, Sharapova đã yêu cầu người sáng lập của Tonal gửi cho cô các sản phẩm để cô có thể dùng thử tại nhà. Sau khi phân tích kỹ lưỡng chiếc máy, Sharapova đã quyết định đầu tư vào đây.

Cựu tay vợt người Nga kể lại: “Tôi nhớ một trong những cuộc trò chuyện với Aly, người sáng lập của Tonal. Tôi nhớ đã nói với anh ấy hãy gửi cho tôi thiết bị, tôi sẽ dành 4 tuần để nghiên cứu và phân tích về nó. Tôi nghĩ rằng tôi khá trung thực trong cách tiếp cận của mình”.

Sharapova không chỉ đẹp mà còn rất mát tay trong việc kinh doanh

Sharapova cũng nhớ lại việc quay quảng cáo “I feel pretty” vào năm 2006. Đó là lần đầu tiên Sharapova xuất hiện với tư cách là gương mặt đại diện cho nhãn hàng thể thao lớn và quảng cáo đó được phát hành vào tháng 8/2006, ngay trước thêm US Open 2006.

“Quay một sản phẩm trong thời gian dài rồi tham dự US Open, tiếp tục hoàn thành nó trong thời gian diễn ra US Open và đó cũng là US Open đầu tiên mà tôi giành chức vô địch, nó vô cùng đặc biệt. Đó là quảng cáo đầu tiên xuất hiện sau điểm match point của trận chung kết, kịch bản đó không thường xuyên xảy ra”, Cựu số 1 thế giới nhớ lại.

