Mức thưởng khủng ở US Open: Djokovic và Alcaraz "bơi trong tiền" nếu vô địch

Tổng tiền thưởng của US Open năm nay lên tới 75 triệu USD, tăng 15% so với năm ngoái. Trong đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ “bỏ túi” 3,6 triệu USD. Con số này cao hơn đáng kể so với 3 triệu USD mà Novak Djokovic và Coco Gauff mỗi người nhận được sau khi đăng quang vào năm ngoái.

Coco Gauff và Djokovic đang là đương kim vô địch US Open ở 2 nội dung đơn nam và đơn nữ

Đáng chú ý, nhà vô địch US Open 2024 sẽ nhận được số tiền thưởng cao nhất trong số 4 giải Grand Slam năm nay. Đứng thứ hai là Wimbledon. Hai nhà vô địch giải Grand Slam trên sân cỏ, Carlos Alcaraz và Barbora Krejcikova, đã nhận được 3,51 triệu USD mỗi người.

Trong khi đó, Carlos Alcaraz và Iga Swiatek mỗi người đã “bỏ túi” 2,66 triệu USD sau khi vô địch Roland Garros hồi tháng Sáu. Còn ở Australian Open hồi đầu năm, số tiền thưởng mà hai nhà vô địch Jannik Sinner và Aryna Sabalenka nhận được là 2,08 triệu USD mỗi người.

Ở nội dung đơn nam và đơn nữ US Open năm nay, hai tay vợt giành ngôi á quân sẽ nhận được số tiền thưởng bằng một nửa nhà vô địch, tức 1,8 triệu USD. Các tay vợt lọt tới bán kết sẽ “bỏ túi” 1 triệu USD. Trong trường hợp dừng bước ở tứ kết, mỗi tay vợt sẽ nhận được 530.000 USD.

Nếu bị loại ở vòng 1/8, các tay vợt sẽ có thêm 325.000 USD vào tài khoản. Số tiền thưởng dành cho 3 vòng đầu tiên lần lượt là 100.000 USD (vòng 1), 140.000 USD (vòng 2) và 215.000 USD (vòng 3).

Cũng ở US Open năm nay, nhà vô địch nội dung đôi nam và đôi nữ sẽ nhận được 750.000 USD. Trong khi đó, 200.000 USD sẽ là tiền thưởng dành cho nhà vô địch nội dung đôi nam nữ.

