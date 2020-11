Mayweather có đồng hồ 430 tỷ đồng “đè bẹp” đồ chơi 24 tỷ đồng của Nadal

(Tin thể thao, tin võ thuật) Floyd Mayweather có độ chịu chơi thuộc vào top đầu trong số các ngôi sao thể thao thế giới.

Tham dự Roland Garros 2020, Rafael Nadal đã gây sốt cho người hâm mộ tennis khi anh trình làng chiếc đồng hồ của hãng Richard Mille. Nhân kỷ niệm 10 năm hợp tác cùng Rafael Nadal, họ đã sản xuất chiếc RM 27-04 Tourbillon lấy cảm hứng từ vợt tennis để dành tặng "Bò tót" người Tây Ban Nha.

Đồng hồ của Nadal 24 tỷ đồng

Điểm đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ là bộ máy cơ của nó được tạo ra với các dây cáp bằng thép mỏng chỉ 0.27mm căng các góc với cùng kiểu như trên vợt Tennis. Mức giá cho chiếc đồng hồ cơ siêu sang này là 1.050.000 USD, tương đương 24,3 tỷ đồng. Richard Mille cho biết sẽ chỉ có tổng cộng 50 chiếc RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal xuất xưởng.

Nadal sử dụng đồng hồ 24 tỷ đồng hoàn toàn miễn phí, còn Floyd Mayweather tự bỏ tiền mua hàng loạt chiếc đồng hồ đắt giá. Theo The Sun, Mayweather tiết lộ anh sở hữu 41 chiếc siêu đồng hồ. Chiếc đồng hồ ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của anh là "The Billionaire Watch" (đồng hồ tỷ phú sản xuất năm 2015) của hãng Jacob & Co.

Chiếc đồng hồ của Mayweather có giá 230 tỷ đồng

Được biết, chiếc đồng hồ này có 239 viên đá kim cương, mỗi viên nặng tới 3 carat và được trang trí trải đều trên thân và dây đeo. Được biết chiếc đồng hồ này có giá lên tới 14 triệu bảng (tương đương 230 tỷ đồng).

Nếu so về tổng tài sản, Mayweather có thể thua kém rất nhiều các VĐV nổi tiếng khác như Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi..., song về độ chịu chơi anh có thể là người đứng trong top đầu.

