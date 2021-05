Mayweather bị fan bóc mẽ, Fury bị tố "xù" 220 tỷ đồng từ thiện

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 10:16 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin boxing) Mayweather khoe ảnh tập luyện khắc nghiệt nhưng bị người hâm mộ bóc mẽ, Anthony Joshua tố Tyson Fury "xù" khoản tiền từ thiện từ năm 2018.

Mayweather khoe ảnh tập tóe máu, bị fan bóc mẽ "sống ảo"

Mới đây, Floyd Mayweather xác nhận sẽ tái xuất làng Boxing bằng trận đấu biểu diễn với Youtuber nổi tiếng Logan Paul, dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại sân vận động Hardrock (Miami, Mỹ). Ngay sau đó, huyền thoại 44 tuổi đã lập tức bắt tay vào tập luyện.

Đăng ảnh tập luyện, Mayweather bị fan bóc mẽ đã can thiệp qua Photoshop

Hình ảnh về quá trình tập luyện gian khổ được Mayweather thường xuyên chia sẻ trên Instagram. Thậm chí trong một bức ảnh, người hâm mộ nhìn thấy "Độc cô cầu bại" bật máu ở phần bắp tay và thấm ra áo. Anh cũng tự hào tuyên bố: "Đây chính là máu, nước mắt và mồ hôi của tôi đấy!".

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ khẳng định bức ảnh này đã qua chỉnh sửa, những vệt máu của Mayweather là "sản phẩm" của.... Photoshop, đồng thời lên tiếng mỉa mai huyền thoại 44 tuổi.

Anthony Josua tố Tyson Fury "xù" 220 tỷ đồng tiền từ thiện

Đại chiến Boxing giữa Tyson Fury và Anthony Joshua đã không thể diễn ra vào tháng 8 như dự kiến, nguyên nhân vì Fury bận thượng đài lần thứ 3 với Deontay Wilder theo hợp đồng ký kết từ trước. Tuy nhiên, hai võ sĩ vẫn thu hút sự chú ý vì những màn "khẩu chiến" nảy lửa.

Fury bị Joshua tố "xù" 7 triệu bảng tiền làm từ thiện từ năm 2018

Trên Twitter, Joshua chia sẻ dòng tâm sự của một người hâm mộ chất vấn Fury về khoản tiền 7 triệu bảng (xấp xỉ 228 tỷ đồng) mà "Vua giang hồ" cam kết làm từ thiện vào năm 2018. Được biết, đây là một phần thù lao của Fury trong lần thượng đài đầu tiên với Wilder, nhưng đến nay, võ sĩ người Anh chưa thực hiện lời hứa.

Chuyện người nổi tiếng làm từ thiện đang là chủ đề nhạy cảm trong làng võ thuật. Trước đó, Conor McGregor đã bị võ sĩ Dustin Poirier tố "xù" 500.000 USD ủng hộ tổ chức từ thiện The Good Fight Foundation do anh sáng lập như đã hứa. Trên thực tế, "Gã điên UFC" vẫn làm từ thiện, nhưng lại... tặng số tiền này cho một tổ chức khác.

Chủ tịch UFC phớt lờ ý tưởng kết hợp với ONE Championship

Chatri Sityodtong, CEO của ONE Championship đang khiến làng võ thuật xôn xao thời gian qua khi đề xuất ý tưởng tổ chức một sự kiện chung với UFC. Người hâm mộ tỏ ra hào hứng vì được chứng kiến các võ sĩ của hai tổ chức võ tự do lớn nhất châu Á (ONE Championship có trụ sở tại Singapore) và Mỹ so tài.

Tuy nhiên Chủ tịch UFC, Dana White lại phản đối ý tưởng này, đồng thời tuyên bố phũ phàng: "Ông ta (Chatri Sityodtong) chỉ đang cố gắng kiếm lời từ những trận đấu mà thôi, tôi không thèm quan tâm".

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mayweather-bi-fan-boc-me-fury-bi-to-34xu34-220-ty-dong-tu-thie...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mayweather-bi-fan-boc-me-fury-bi-to-34xu34-220-ty-dong-tu-thien-c28a7322.html