Mất bò mới lo làm chuồng… cũng tốt

Sở dĩ quy chế chuyển nhượng bóng chuyền Việt Nam có nhiều lỗ hổng, nhiều bất cập bởi lẽ nó được xây dựng một cách vội vàng sau một vụ việc chưa có tiền lệ khác. Đó là trường hợp của chủ công hàng đầu Việt Nam cách đây hơn 10 năm, Nguyễn Hữu Hà. Năm 2009, Nguyễn Hữu Hà quyết tâm rời Tràng An Ninh Bình để chuyển đến CLB nhà giàu mới nổi Đức Long Gia Lai. VĐV sinh năm 1981 này cùng đội bóng Phố núi đã âm thầm thỏa thuận với nhau theo đúng kiểu “đi đêm” khiến Tràng An Ninh Bình nổi giận và áp dụng những hình thức kỷ luật mạnh nhất có thể, từ kỷ luật Đảng, công chức tới cấm thi đấu toàn quốc. Tuy nhiên, tất cả đều không ngăn cản được Hữu Hà đến với Gia Lai. Sau 1 năm ngồi chơi xơi nước và mất cả suất ở ĐTQG, Hữu Hà thỏa chí tang bồng khi Tràng An Ninh Bình xuống nước, chấp nhận đàm phán với Đức Long Gia Lai và nhận 1,35 tỷ đồng đền bù. Khi đó, dưới sức ép của dư luận và các CLB, VFV đã cho ra đời bản quy chế dài vỏn vẹn 5 trang, bao gồm 5 chương, 15 điều, có tất cả 1.647 chữ để bảo vệ quyền lợi các bên. Thực tế cho thấy bản quy chế soạn vội đó của VFV không có nhiều tác dụng. Sau Hữu Hà, hàng loạt vụ chuyển nhượng tranh cãi khác xảy ra, từ Nguyễn Văn Hạnh, Lê Quang Khánh, Đinh Thị Thúy hay mới nhất là Vi Thị Như Quỳnh. Chính vì thế, không ít người hâm mộ lo sợ VFV sẽ đi vào vết xe đổ nếu vội vàng thay đổi quy chế sau vụ Kim Huệ.