Sau khi kết thúc vòng loại tại Quảng Ngãi vào tháng 6, 8 đội bóng nam góp mặt vào vòng chung kết gồm chủ nhà Trà Vinh, Đà Nẵng, BTL Cảnh sát cơ động, Công an TPHCM, Công an Phú Thọ, Quân khu 3, Trung tâm TDTT Quân đội, Sanest Khánh Hoà và 5 đội bóng nữ là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Dương.

8 đội bóng nam sẽ chia 2 bảng A và B để thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, hai bảng đấu chéo tranh nhất, nhì, ba, tư và hai đội 3-4 của bảng đấu chéo phân hạng.

5 đội nữ thi đấu vòng tròn tính điểm và 2 đội đứng đầu tranh nhất nhì, hai đội 3-4 tranh hạng ba tư. Hai đội Vô địch của mỗi nội dung sẽ giành quyền lên thi đấu ở giải VĐQG năm 2023.

Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A Quốc gia 2022

Ngày Thời gian Trận Nội dung Bảng Đội vs Đội 20/10 14h00 1 Nam A TT TDTT Quân đội Quân khu 3 16h00 2 Nữ Hà Nội Hải Dương 19h00 KHAI MẠC 19h30 3 Nam A BTL Cảnh sát Cơ động Trà Vinh 21/10 14h00 4 Nam B Công an TP HCM Công an Phú Thọ 16h00 5 Nữ Thái Nguyên Nghệ An 18h00 6 Nam B Sanest Khánh Hoà Đà Nẵng 22/10 14h00 7 Nam A BTL Cảnh sát Cơ động Quân khu 3 16h00 8 Nữ TP Hồ Chí Minh Nghệ An 18h00 9 Nữ Hà Nội Thái Nguyên 20h00 10 Nam A Trà Vinh TT TDTT Quân đội 23/10 14h00 11 Nam B Công an TP HCM Đà Nẵng 16h00 12 Nữ Hải Dương Thái Nguyên 18h00 13 Nữ TP HCM Hà Nội 20h00 14 Nam B Công an Phú Thọ Sanest Khánh Hoà 24/10 14h00 15 Nam A BTL Cảnh sát Cơ động TT TDTT Quân đội 16h00 16 Nữ Nghệ An Hà Nội 18h00 17 Nữ Hải Dương TP Hồ Chí Minh 20h00 18 Nam A Quân khu 3 Trà Vinh 25/10 14h00 19 Nam B Công an TP HCM Sanest Khánh Hoà 16h00 20 Nữ Thái Nguyên TP Hồ Chí Minh 18h00 21 Nữ Nghệ An Hải Dương 20h00 22 Nam B Đà Nẵng Công An Phú Thọ 26/10 14h00 23 Nam BK 16h00 24 Nữ 3,4 18h00 25 Nam BK 27/10 14h00 26 Nam 16h00 27 Nam 18h00 28 Nữ CK 28/10 14h00 29 Nam 7,8 16h00 30 Nam 3,4 18h00 31 Nam 5,6 20h00 32 Nam CK 22h00 BẾ MẠC- TRAO THƯỞNG

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-vong-chung-ket-giai-bong-chuyen-hang-a-quoc-gia-2022-c28a41245.html