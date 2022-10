Bích Tuyền 1m88 đập bóng “sấm sét”, người đẹp bóng chuyền Lee Jae Young gây "bão"

Bích Tuyền tỏa sáng rực rỡ giúp Ninh Bình Doveco vào bán kết

Tối ngày 20/10, Ninh Bình Doveco đối đầu với Than Quảng Ninh trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng B giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank 2022. Đây là trận đấu vô cùng quan trọng khi đội giành chiến thắng sẽ đoạt tấm vé còn lại vào bán kết ở bảng đấu này, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước.

Bích Tuyền chơi ấn tượng với rất nhiều tình huống đập bóng uy lực

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu với những màn ăn miếng trả miếng mãn nhãn từ dàn sao của hai đội. Với khả năng phòng ngự tốt từ Đinh Thị Thúy hay Nguyễn Thị Trinh cùng những cú đập xuất sắc của Bích Tuyền, Ninh Bình Doveco vượt lên dẫn trước với khoảng cách 5 điểm.

Rất nhanh chóng, hai tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh và Đoàn Thị Xuân lên tiếng giúp Than Quảng Ninh cân bằng tỉ số 15-15. Trong thế trận đôi công, hàng thủ của Than Quảng Ninh thi đấu kém hiệu quả, qua đó để thua set đầu với cách biệt 20-25.

Màn giằng co điểm số nảy lửa tiếp tục được hai đội thể hiện trong set 2. Mặc dù gặp vấn đề trong khâu chuyền hai, Ninh Bình Doveco vẫn có được chiến thắng 25-18 trong set đấu này nhờ vào khả năng tấn công xuất sắc của Bích Tuyền.

Vi Thị Như Quỳnh dù chơi hay nhưng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng

Ninh Bình Doveco bị Than Quảng Ninh dẫn trước trong set 3 nhưng khoảng cách sớm được san lấp vẫn với một cái tên quen thuộc, đó là Bích Tuyền. Tỉ số được giữ cân bằng cho đến 24-24, Bích Tuyến tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng 26-24, qua đó giúp Ninh Bình Doveco thắng chung cuộc 3-0.

Một trận đấu chói sáng của Bích Tuyền và phụ công Nguyễn Thị Trinh. Trong khi đó, Như Quỳnh và Đoàn Thị Xuân dù tấn công rất hay nhưng hàng thủ kém cùng phong độ không tốt của libero Kim Liên đã khiến Than Quảng Ninh trả giá.

Hàng thủ của Than Quảng Ninh có quá nhiều vấn đề

Như vậy với kết quả này, Ninh Bình Doveco sẽ gặp Hóa chất Đức Giang Hà Nội, còn Bộ Tư lệnh Thông tin đối đầu chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh ở bán kết. Hai lượt trận bán kết sẽ diễn ra vào tối ngày 21/10.

VTV Bình Điền Long An thắng dễ Vietinbank

Trước đó trong trận đấu cuối cùng của bảng A diễn ra chiều cùng ngày, VTV Bình Điền Long An đã đánh bại Vietinbank với tỉ số 3-0. Nhờ vào chất lượng VĐV tốt hơn, nổi bật là chuyền hai Kim Thoa, Lan Vy hay chủ công Trà My, đội bóng miền Tây tấn công tốt hơn để thắng 25-18 trong set đầu.

VTV Bình Điền Long An có chiến thắng dễ dàng trước Vietinbank

Sang set 2, các tay đập của Vietinbank tỏa ra khá bế tắc trong việc ghi điểm khi không thể qua được hàng chắn cũng như khả năng phòng thủ hiệu quả của Long An. Ở chiều ngược lại, Long An chơi rất hay để thắng dễ 25-20, trong đó nổi bật là màn phát bóng ghi chuỗi 9 điểm của Đặng Thị Kim Thanh.

Sự thiếu ăn ý tiếp tục khiến Vietinbank hụt hơi trước đối thủ trong set 3. VTV Bình Điền Long An duy trì khoảng cách 5 điểm để thắng 25-20, qua đó thắng chung cuộc 3-0. Tuy nhiên chiến thắng này không thể giúp Long An giành vé đi tiếp sau khi đã để thua 2 trận đấu trước đó.

Như vậy, VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Hà Phú Thanh Hóa, còn Vietinbank sẽ so tài Than Quảng Ninh ở các lượt trận xếp hạng từ hạng 5-8 diễn ra vào chiều ngày 21/10.

Dư luận “dậy sóng” khi Lee Jae Young trở lại Hàn Quốc thi đấu

Trước thềm giải bóng chuyền vô địch quốc gia Hàn Quốc mùa giải 2022/23 khởi tranh, ban lãnh đạo CLB Gwangju Pepper Savings Bank đã gây bất ngờ khi tuyên bố muốn đưa Lee Jae Young trở lại Hàn Quốc thi đấu. CLB Pepper Savings Banks là đội bóng mới chỉ được thành lập và đứng cuối BXH ở mùa giải năm ngoái.

Lee Jae Young được mời trở lại Hàn Quốc thi đấu gây "bão" dư luận

Chính vì vậy mà đại diện CLB này đã gặp gỡ, thống nhất điều khoản để chiêu mộ Lee Jae Young nhằm tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, quyết định này của CLB Pepper Savings Bank đang vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Trước đó hồi tháng 2/2021, Lee Jae Young và cô chị Lee Da Yeong vướng vào scandal lớn nhất sự nghiệp khi có những hành vi bạo lực học đường với các bạn cùng phòng ký túc xá. Sự việc khiến cả hai bị CLB chủ quản Heungkuk Life cấm thi đấu vĩnh viễn và bị tước suất ở tuyển quốc gia vô thời hạn.

Lee Da Yeong phiêu dạt sang Romania

Chị em nhà họ Lee sau đó phải chuyển sang Hi Lạp thi đấu cho CLB Paok với mức lương thấp. Hiện tại, Lee Da Yeong đã tiếp tục chuyển sang CLB CS Rapid Bucuresti tại Romania ở mùa giải này.

Đáng nói, sự vắng mặt của hai chị em Lee đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc khi liên tục nhận những thất bại muối mặt ở các giải đấu quốc tế. Có lẽ chính vì vậy mà Liên đoàn bóng chuyền nước này đang bỏ ngỏ khả năng để Lee Jae Young trở lại Hàn Quốc thi đấu.

