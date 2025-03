Bích Tuyền giúp Ninh Bình đại thắng Thanh Hóa, vươn lên dẫn đầu giải bóng chuyền VĐQG

Bích Tuyền và ngoại binh giúp LP Bank Ninh Bình chiếm ngôi đầu

Nội dung nữ bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2025 giai đoạn I đang chứng kiến sự ganh đua quyết liệt giữa VTV Bình Điền Long An và LP Bank Ninh Bình.

Bích Tuyền và đồng đội vươn lên ngôi đầu bảng

Xuyên suốt 3 trận đấu vừa qua, Thanh Thúy góp công lớn giúp Long An duy trì mạch toàn thắng và giữ ngôi đầu bảng, tuy nhiên ngôi đầu hiện thuộc về Ninh Bình. Ở màn so tài với XMLS Thanh Hoá vào trưa 27/3, Ninh Bình có thắng lợi cách biệt 3-0 (25-15, 25-18, 25-20).

Set 1, Ninh Bình thắng Thanh Hoá 25-15. Không ngoài dự đoán, LP Bank Ninh Bình với đội hình vượt trội áp đảo hoàn toàn XMLS Thanh Hoá. Bích Tuyền và Paskova dễ dàng ghi điểm cho đội bóng cựu vương, trong khi vấn đề ở khâu chuyền hai khiến Thanh Hoá gặp khó khăn trong các phương án tấn công và ngày càng bị bỏ xa.

Set 2, Ninh Bình thắng tiếp 25-18. XMLS Thanh Hoá nỗ lực hơn trong set 2 nhưng khoảng cách về trình độ giữa hai đội quá lớn khiến thầy trò HLV Bùi Huy Sơn không thể làm nên chuyện. Bích Tuyền và các đồng đội tiếp tục thể hiện sức mạnh, và dễ dàng có chiến thắng.

Set 3, Ninh Bình chốt hạ với tỷ số 25-20. Ngoại binh Miroslava Paskova (Bulgaria) mở điểm cho Ninh Bình, báo hiệu thêm khó khăn cho Thanh Hoá. Đội bóng cố đô không chỉ tấn công tốt mà còn phòng thủ rất chắc chắn, cách biệt liên tục được nới rộng, 11-5, 15-8.

Dù vậy, tài năng của Ceyda Aktas và nỗ lực của các đồng đội giúp Thanh Hoá thu hẹp khoảng cách, 15-18, 17-20. Tuy nhiên, sau khi HLV Thái Thanh Tùng xin hội ý, Ninh Bình thi đấu tập trung hơn và Paskova đã "kết liễu" trận đấu với cú nhảy đập bóng không thể cản phá từ vạch 3m.

Sau trận thắng 3-0 trước XMLS Thanh Hóa, đội bóng của Bích Tuyền và đồng đội vươn lên dẫn đầu nhờ hơn Long An chỉ số phụ. Long An và Ninh Bình cùng có 9 điểm sau 3 trận thắng liên tiếp, hiệu số set thắng - thua của hai đội ngang bằng (9 set thắng, 1 set thua), tuy nhiên hiệu số set thắng của Ninh Bình nhỉnh hơn +56 trong khi Long An là +41.

Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2025 giai đoạn I (tính đến chiều 27/3)