Lễ khai mạc SEA Games 30 tối nay: Chủ nhà chơi lớn, lễ hội có gì đặc sắc?

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 00:51 AM (GMT+7)

(Khai mạc SEA Games 2019, 18h, 30/11) Tối nay, ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sẽ chính thức được khai mạc.

Bỏ qua những lùm xùm về công tác tổ chức khi các môn như bóng đá thi đấu sớm hay những lo lắng về cơn bão sẽ đổ bộ vào Philippines đúng ngày khai mạc SEA Games, tối nay, điều chờ đợi nhất của thể thao Đông Nam Á 2019 sẽ vẫn diễn ra trong sự háo hức.

Philippines sẵn sàng tổ chức SEA Games thành công

Trước đó, nhiều fan tại Đông Nam Á đã khá thất vọng khi nhận được tin nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Lea Salonga sẽ không biểu diễn ca khúc chính thức của SEA Games 30 - We Win As One do trùng lịch diễn ở Singapore.

Tuy không có Lea Salonga nhưng lễ khai mạc SEA Games 2019 vẫn sẽ đón nhiều gương mặt nổi tiếng như ca sĩ có nghệ danh Apl.de.ap của ban nhạc The Black Eyed Peas, hay nghệ sĩ Ryan Cayabyab và cả ca sĩ người Mỹ gốc Phi danh tiếng Bruno Mars.

Một nhân vật đình đám khác cũng dự kiến xuất hiện trong vai trò người châm đuốc đại hội, vốn thường là một vận động viên danh tiếng của đội chủ nhà.

Năm nay, tại SEA Games 30, vinh dự này được trao cho Manny Pacquiao, dù huyền thoại của làng quyền Anh Philippines nói riêng và thế giới nói chung không tham dự kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

Ngoài ra, điểm nhấn đáng chú ý là lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ mô phỏng theo Super Bowl Half Time, chương trình thường được tổ chức ở giữa các trận bóng bầu dục Mỹ. Buổi lễ được tổ chức ở sân thi đấu trong nhà Philippine Arena

Sân thi đấu này có sức chứa 55.000 chỗ, thuộc hàng có số mà so với các sân trong nhà khác trên thế giới và đây là lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại một sân vận động trong nhà.

Giá một tấm vé thường để theo dõi trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 30 nằm trong khoảng từ 1.000 đến 1.500 peso (khoảng 500.000 - 700.000 VNĐ).

