Không Ánh Viên, “vàng” trông chờ vào ai?

Ánh Viên xuống phong độ Dù không còn thi đấu cho đội tuyển bơi quốc gia nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn cùng đoàn Quân đội tham dự giải bơi VĐQG 2021 diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối năm ngoái. Ngoại trừ lần duy nhất không hoàn thành cự ly thi đấu ở nội dung 1.500 m tự do, trong tổng số 11 lần xuống nước sau 4 ngày tranh tài,Ánh Viên đã xuất sắc giành đến 8 HCV, trong đó có 6 nội dung cá nhân gồm 50m ngửa (29 giây 26), 100m ngửa (1 phút 05 giây 18), 100m tự do (57 giây 98), 400m tự do (4 phút 24 giây 63), 800m tự do (9 phút 09 giây 31) và 200m hỗn hợp (2 phút 22 giây 97). Cùng với 2 ngôi vô địch ở các cự ly tiếp sức, Ánh Viên còn có thêm 2 tấm HCB. Tất nhiên, mọi thông số thành tích mới nhất này đều kém xa kỷ lục quốc gia do chính Ánh Viên nắm giữ, hệ quả của chế độ tập luyện liên tục bị gián đoạn vì dịch bệnh và cả những lùm xùm gần đây dẫn đến việc kình ngư số 1 Việt Nam đệ đơn xin rời khỏi đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 2021.