Hot girl Nga My tập Boxing đến sưng tay, vóc dáng nóng bỏng nhờ mê võ thuật

Danh Thị Nga My là người dẫn chương trình (MC) được yêu thích tại miền Tây. Hot girl 9x sở hữu chiều cao 1m67, gương mặt xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn cùng số đo ba vòng ấn tượng 84-58-90 cm.

Để có thân hình chuẩn mực như vậy, Nga My cho biết cô rất chăm chỉ tập thể dục thể thao và coi việc vận động, duy trì sức khỏe là một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hằng ngày.

Có vẻ ngoài rất dịu dàng và tha thướt, nhiều người phải ngạc nhiên khi biết rằng Nga My có niềm đam mê lớn với võ thuật, đặc biệt là bộ môn Boxing.

“Sau nhiều lần thử sức với các bộ môn thể thao khác nhau, tôi cảm thấy bản thân phù hợp với Boxing. Môn này có tính thử thách, độ khó cao, đòi hỏi sự tập trung và nhiều thể lực. Đặc biệt, Boxing giúp tôi giải phóng những áp lực, căng thẳng hay năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể qua các đòn đánh”, Nga My chia sẻ.

Nhớ lại thời gian đầu đến với Boxing, nữ MC xinh đẹp cho biết khó khăn lớn nhất cô phải vượt qua đó là việc cơ thể không được linh hoạt khiến bản thân luôn gặp vấn đề trong khâu di chuyển. Bên cạnh đó là việc phản ứng rất chậm trước hiệu lệnh của HLV, sức ra đòn cũng không mạnh.

“Tôi nhớ thời gian đầu tập do không đủ sức, ra đòn không đúng kỹ thuật nên cổ tay bị đau và sưng to nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc. Ngoài giờ tập ở lớp, tôi về nhà tự tập đấm thêm sao cho đúng kỹ thuật nhất. Tôi nghĩ để theo được bộ môn này thì sự quyết tâm và kiên trì rất là quan trọng”, Nga My nhớ lại.

Sự nỗ lực của Nga My đã giúp cô cải thiện về cả ngoại hình lẫn tinh thần. Người đẹp giờ đây có một cơ thể săn chắc, linh hoạt, khỏe khoắn, phản ứng nhanh trong mọi việc và một tinh thần lúc nào cũng tươi vui.

Bên cạnh Boxing, Gym cũng là một bộ môn mà Nga My theo đuổi được hơn 5 năm qua. Hiện tại, người đẹp Cần Thơ tập luyện thể thao đều đặn 5 ngày/tuần, mỗi buổi ít nhất 2h đồng hồ.

“Con gái như tôi rất sợ tích mỡ, đó cũng là động lực lớn nhất để tôi chăm chỉ tập thể thao mỗi ngày. Sau mỗi buổi tập, tôi cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng vui vẻ giống như nạp thêm năng lượng tích cực vào người để cuộc sống luôn hạnh phúc”, Nga My nói.

Chia sẻ mục tiêu sắp tới, Nga My cho biết cô muốn chinh phục nhiều động tác, bài tập khó hơn nữa và muốn thử sức thêm ở một số môn thể thao khác.

Ngoài ra, cô hi vọng có thể làm MC ở nhiều sự kiện, giải đấu về thể thao, đặc biệt là võ thuật trong thời gian tới.

