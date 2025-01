Trực tiếp tennis Learner Tien - Moutet: Sao gốc Việt tiếp tục giấc mơ Úc (Australian Open)

- Learner Tien đã thể hiện sự bền bỉ cả về thể lực lẫn tinh thần để thắng nhiều trận đấu ở cấp độ Challenger, ngay cả khi chơi không hay hơn đối thủ. Nhưng những mối nghi ngờ về khả năng anh làm được điều đó ở cấp độ Tour đã tan biến, khi tay vợt người Mỹ có bố mẹ người Việt này đánh bại Daniil Medvedev trong 5 set. - Chiến thắng đó đã là trận thứ 5 của Tien ở Australian Open 2025, bởi anh thi đấu đủ cả 3 trận vòng loại để dự vòng đấu chính. Trận thắng Medvedev kéo dài gần 5 giờ và kết thúc vào lúc rạng sáng theo giờ địa phương, và Tien trong trận đấu này đã bỏ lỡ một match point, suýt nữa thua ở set cuối cùng, nhưng vẫn vượt qua được. - Tuy nhiên đối thủ tiếp theo của Tien sẽ mang tới khó khăn theo một cách khác. Moutet không chỉ có kinh nghiệm, lối chơi của tay vợt người Pháp còn khó nhằn với ngay cả những tay vợt giỏi nhất: - Moutet là một trong rất ít tay vợt có kỹ năng giao bóng dưới tay (Underarm serve), và kết hợp kỹ năng hiếm này với các cú bỏ nhỏ & volley để gây bất ngờ cho đối thủ. Anh ngoài ra có khả năng chơi trái tay bằng cả 1 lẫn 2 tay, một kỹ năng được phát triển do Moutet dính chấn thương cổ tay và theo thời gian đã rèn cách đánh trái 1 tay để thích ứng. - Dù vậy Moutet vẫn là đối thủ dễ thở hơn cho Tien so với Medvedev, và thành tích thắng sân cứng của tay vợt này (54%) kém xa so với Tien (78%). Bên cạnh đó vấn đề thể lực của Tien không hẳn là bất lợi: Tien thắng rất nhiều trận ở cấp độ Challenger, mà các trận đấu ở cấp độ này hay diễn ra liền ngày (không có ngày nghỉ xen kẽ).