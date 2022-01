“Hot girl” bóng chuyền Thanh Liên lên xe hoa, phụ công Trà Giang có cột mốc lịch sử

Phụ công Trà Giang đi vào lịch sử

Làng bóng chuyền Việt Nam những ngày qua liên tục đón nhận những tin tức đầy bất ngờ. Trong đó, đáng chú ý là việc phụ công tài năng và xinh đẹp Đinh Thị Trà Giang đã chính thức tìm được bến đỗ mới là Gleximco Thái Bình. Điều này giúp cho phụ công sinh năm 1992 chính thức đi vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam khi là nữ VĐV thi đấu cho nhiều CLB nhất.

Sau 16 năm theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp, Trà Giang đã thi đấu qua 8 đội bóng khác nhau gồm Hà Nội, Vietsovpetro, BTL Thông Tin FLC, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, EDU Capital Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và mới nhất là Gleximco Thái Bình. Trước đó, phụ công này đã chia tay Thanh Hóa do đội bóng này không muốn tiếp tục trả mức lương mức lương 30-35 triệu đồng/tháng cho nữ VĐV quê Lạng Sơn.

Trà Giang sở hữu chiều cao 1m82, có sức bật đà 2m89 và bật chắn 2m82. Cô nổi bật với khả năng đọc tình huống, bám chắn rất hay, cũng như lối di chuyển thông minh, khó lường trước khi tung ra những cú đập đầy uy lực. Trà Giang lần đầu lên tuyển quốc gia năm 2008 và được xem là nữ phụ công dày dạn kinh nghiệm bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Libero xinh đẹp Thanh Liên lên xe hoa

Chỉ 1 tuần sau khi chủ công Phạm Thị Huệ (BTL Thông tin – FLC) tổ chức đám cưới cùng nam VĐV bóng chuyền đội Biên Phòng Nguyễn Văn Trung thì nữ libero xinh đẹp nhất Việt Nam Lê Thị Thanh Liên cũng thông báo việc mình sắp “lên xe hoa”. Được biết, ông xã tương lai của nữ VĐV sinh năm 1993 từng là VĐV đua thuyền của Hà Nội, nay đã làm công tác huấn luyện đội đua thuyền của Hải Phòng.

Thanh Liên chuẩn bị lên xe hoa sau khi giành danh hiệu "VĐV phòng thủ xuất sắc nhất" giải VĐQG 2021

Thanh Liên được xem là libero xinh đẹp và có chuyên môn được đánh giá cao hiện nay. Không chỉ cùng Hóa Chất Đức Giang Hà Nội giành ngôi á quân, cô còn giành danh hiệu “Nữ VĐV phòng thủ xuất sắc nhất” ở giải VĐQG 2021.

Libero xinh đẹp có biệt danh "Messi bóng chuyền" với những pha cứu bóng bằng chân khó tin

Đặc biệt, Thanh Liên gắn liền với biệt danh “Messi bóng chuyền” với rất nhiều pha cứu bóng bằng chân cực kỳ ngoạn mục khiến khán giả phải trầm trồ.

Lưu Thị Huệ, libero Kim Liên gây bất ngờ

Thị trường chuyển nhượng bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục diễn ra rất sôi nổi khi bộ ba dàn sao của Than Quảng Ninh là Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thu Hà, đặc biệt là Lưu Thị Huệ cùng quyết định về Ninh Bình Doveco. Điều này giúp đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng trở thành đội bóng đáng chờ đợi nhất mùa giải năm nay.

Lưu Thị Huệ là ngôi sao mới nhất về đầu quân cho Ninh Bình Doveco

Không chỉ giữ chân thành công VĐV có chiều cao “khủng long” Bích Tuyền, Ninh Bình Doveco còn sớm mang về những cái tên đình đám như Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, libero Bùi Vũ Thanh Tuyền và nhiều khả năng sẽ là cả chủ công Đinh Thị Thúy. Một đội hình xứng đáng trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An “chảy máu” lực lượng khi libero tài năng Nguyễn Thị Kim Liên đã quyết định đầu quân cho Than Quảng Ninh.

