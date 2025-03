Hoàng "Sao" so tài 3 "quái kiệt" ở giải bi-a Ngoại hạng chỉ trong 8 tiếng

Lịch thi đấu ngày 1 bi-a Ngoại hạng của 2 cơ thủ Việt Nam: 17h ngày 20/3: Johann Chua gặp Bùi Trường An 17h30 ngày 20/3: Dương Quốc Hoàng gặp Tyler Styer 19h ngày 20/3: Bùi Trường An gặp Pijus Labutis 19h30 ngày 20/3: Dương Quốc Hoàng gặp Jayson Shaw 1h30 ngày 21/3: Bùi Trường An gặp Kledio Kaci 1h30 ngày 21/3: Dương Quốc Hoàng gặp AJ Manas