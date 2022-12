Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài “tươi không cần tưới”, Nguyệt Anh khoe em gái sinh đôi

Người đẹp bóng chuyền Thu Hoài đăng ảnh “tươi không cần tưới”

Mặc dù tạm xa sàn đấu để theo đuổi con đường học vấn trong thời gian qua, nữ chuyền hai xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài vẫn biết cách làm người hâm mộ nhớ đến mình khi liên tục đăng ảnh cập nhật những hoạt động cá nhân.

Thu Hoài thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình

Đặc biệt, đội trưởng của Vietinbank thường xuyên mang đến năng lượng tích cực với những bức ảnh xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và được fan nhận xét “tươi không cần tưới”. Một số ý kiến cho rằng Thu Hoài ngày càng xinh và vóc dáng cũng quyến rũ hơn nhờ chăm chỉ tập Yoga.

Thanh Thúy ghi 31 điểm giúp Long An vào chung kết Đại hội

Trận bán kết 2 môn bóng chuyền nữ Đại hội TDTT toàn quốc 2022 diễn ra tối ngày 14/12 là màn so tài giữa Long An và Quảng Ninh. Trước đó ở vòng bảng, Quảng Ninh đã từng có chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Long An dù đã bị dẫn trước 0-2.

Thanh Thúy ghi 31 điểm đưa Long An vượt qua Quảng Ninh vào chung kết

Tính chất quan trọng ở lần tái ngộ này khiến cả hai đội nhập cuộc không thật sự tốt. Trong thế trận giằng co, Long An với hàng tấn công tốt hơn như Thanh Thúy, Khánh Vy, Trà My và Kim Thanh đã vượt lên ở những điểm quan trọng để thắng 25-22 trong set đầu.

Hai set tiếp theo diễn ra với cùng kịch bản khi Long An thể hiện sự xuất sắc trong cả công lẫn thủ, trong khi Quảng Ninh chỉ phụ thuộc vào khả năng ghi điểm của Vi Thị Như Quỳnh. Long An thắng tiếp 25-19 và 25-21 để thắng chung cuộc 3-0 và giành quyền vào chung kết.

Theo thống kê, Thanh Thúy là ngôi sao sáng nhất trận đấu với 31 điểm. Trong khi đó, Như Quỳnh ghi được 16 điểm cho Quảng Ninh. Như vậy, trận chung kết của Đại hội TDTT toàn quốc 2022 năm nay sẽ là màn so tài giữa Quân Đội và Long An. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 15/12.

Chủ công Nguyệt Anh “khoe” em gái sinh đôi

Nhân dịp sinh nhật tuổi 24 của mình, Phạm Thị Nguyệt Anh đã đăng tải một bộ ảnh chụp cùng cô em gái sinh đôi. Được biết, em gái của chủ công cao 1m74 có tên là Nguyệt Ánh, kém chị mình gần 20 cm và không theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Dù vậy, nhan sắc của Nguyệt Ánh được nhận xét có phần nổi bật hơn cả cô chị nổi tiếng.

Chủ công Nguyệt Anh đăng ảnh cùng em gái sinh đôi nhân dịp sinh nhật

Theo chia sẻ của chủ công Nguyệt Anh, cô và em gái chưa từng có cơ hội tổ chức sinh nhật chung do cô thường xuyên xa nhà và dịp sinh nhật cũng hay trùng vào thời gian đi đấu giải. Thay vào đó, cô và em gái thường tặng quà, gọi điện chúc mừng sinh nhật lẫn nhau.

Nguyệt Anh cũng cho biết sinh nhật năm nay của cô rất đặc biệt khi được đồng đội tổ chức ngay sau khi giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ninh Bình để giành vé vào chung kết Đại hội TDTT toàn quốc.

Bích Tuyền ghi 44 điểm vẫn không “cứu” được Ninh Bình

Trong trận bán kết 1 diễn ra trước đó 1 ngày, Ninh Bình đã để thua 2-3 trước Quân Đội sau 5 set đấu kịch tính với các tỉ số 17-25, 19-25, 25-19, 28-26 và 8-15. Đáng chú ý, đối chuyền Bích Tuyền đã ghi đến 44 điểm trong trận đấu này nhưng vẫn không thể giúp Ninh Bình giành chiến thắng khi các ngôi sao khác của đội bóng này có một ngày thi đấu dưới sức.

Bích Tuyền ghi 44 điểm nhưng Ninh Bình vẫn bị loại

Trong khi đó, Bùi Thị Ngà là cái tên ghi nhiều điểm nhất cho Quân Đội với 20 điểm. Dù vậy, sự tỏa sáng của nhiều cá nhân khác như Nguyễn Thị Phương, Kiều Trinh, Nguyệt Anh, Lâm Oanh hay Phạm Thị Hiền đã giúp đội bóng này vào chung kết.

