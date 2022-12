Hot girl bóng chuyền Thu Hoài nắm tay “bạn trai” đặc biệt dịp Giáng Sinh

Thu Hoài nắm tay “bạn trai” đặc biệt dịp Giáng Sinh

Trên trang Instagram thu hút hơn 8000 người theo dõi của mình, chuyền hai xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài đã có hành động khá hóm hỉnh khi nắm tay một mô hình Ông già Noel có kích cỡ bằng người thật.

Thu Hoài pha trò làm fan thích thú dịp Giáng Sinh

Hoa khôi của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 tiếp tục pha trò với hình ảnh ôm một phần quà, tựa đầu vào “bạn trai” đặc biệt làm người hâm mộ thích thú. Thậm chí có fan còn bình luận nếu bên cạnh Thu Hoài không phải là mô hình Ông già Noel mà là một chàng trai thì vui hơn. Nhiều bình luận khác gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến nữ VĐV này.

Trong thời gian qua, Thu Hoài tạm xa sân đấu để theo đuổi con đường học vấn. Người đẹp thường xuyên đăng tải hình ảnh chăm chỉ học ngoại ngữ và đi tập Yoga.

Thanh Thúy giúp Long An thắng Hà Nội, vào bán kết Đại hội

Trận thư hùng giữa Long An và Hà Nội diễn ra vào chiều ngày 12/12 được xem là trận đấu tâm điểm của lượt trận tứ kết môn bóng chuyền nữ Đại hội TDTT toàn quốc 2022 tổ chức ở Quảng Ninh.

Thanh Thúy tiếp tục chơi hay giúp Long An vượt qua Hà Nội

Hà Nội (nòng cốt là các VĐV của Hóa chất Đức Giang Hà Nội) với hàng chắn hoạt động hiệu quả cùng những pha phát bóng tốt của Lý Thị Luyến đã sớm vươn lên dẫn trước. Liền sau đó, Long An tập trung bóng cho Thanh Thúy. Chủ công 1m93 lập tức tỏa sáng giúp đội nhà cân bằng cách biệt. Lúc này, đến lượt Hà Nội tỏ ra lúng túng trong khâu bước 1. Tận dụng cơ hội, Long An bứt lên thắng set đầu 25-19.

Hưng phấn sau màn ngược dòng ở set đầu, Long An chơi tốt. Với sức tấn công cũng như chắn bóng cực tốt của Thanh Thúy, Kim Thanh và Khánh Vy, đội bóng miền Tây khai thác tốt vào khoảng trống trong đội hình Hà Nội để ghi điểm, qua đó thắng tiếp 25-17 và 25-18 để thắng chung cuộc 3-0, ghi tên mình vào bán kết.

Long An sẽ tái ngộ Quảng Ninh tại bán kết

Ở lượt trận tứ kết cuối cùng trong ngày, Quân Đội dù tung ra nhiều dự bị vẫn dễ dàng giành chiến thắng 3-0 (25-11, 25-23 và 25-21) trước TP.HCM. Ở 2 trận tứ kết diễn ra trước đó một ngày, Ninh Bình và Quảng Ninh cũng có chiến thắng vượt trội lần lượt trước Thái Bình và Thanh Hóa.

Như vậy, 2 cặp đấu tại bán kết đã được xác định. Bán kết 1 diễn ra vào lúc 18h ngày 13/12 là màn so tài hứa hẹn rất hấp dẫn giữa hai ứng viên vô địch là Quân Đội và Ninh Bình. Bán kết 2 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 14/12 giữa Long An và Quảng Ninh. Trước đó ở vòng bảng, Quảng Ninh đã ngược dòng thắng Long An 3-2 sau khi để thua trước 0-2.

Bích Tuyền và đồng đội tạo kỷ lục ấn tượng

Theo đó, Ninh Bình đã kết thúc vòng bảng Đại hội TDTT toàn quốc 2022 với chuỗi 4 trận toàn thắng trước Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc. Đặc biệt, Bích Tuyền và đồng đội là đội bóng duy nhất trong số 16 đội bóng nam, nữ của giải vào tứ kết mà không để thua bất kỳ 1 hiệp đấu nào. Đây là chiến tích mà không có đội bóng nào làm được tại Đại hội.

Bích Tuyền và đồng đội tại Ninh Bình đang thể hiện phong độ ấn tượng

Với lực lượng thuộc hàng “khủng” gồm những cái tên nổi bật như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, Đinh Thị Thúy hay Lê Thanh Thúy, đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng đã đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Tại bán kết, đội bóng này sẽ đối đầu với Quân Đội. Đây chắc chắn sẽ là trận siêu kinh điển khi Quân Đội cũng sở hữu dàn sao chất lượng như Kiều Trinh, Lâm Oanh, Bùi Thị Ngà, Nguyễn Thị Phương, Nguyệt Anh hay Việt Hương.

Bóng chuyền nữ Singapore tập huấn ở Indonesia cho SEA Games 32

Đầu tháng 12 vừa qua, tuyển bóng chuyền nữ Singapore đã có chuyến tập huấn tại Trung tâm huấn luyện và phát triển bóng chuyền Indonesia nằm ở phía Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 48km. Được biết, trong thời gian tập huấn, họ đã thi đấu với 4 CLB hàng đầu của Indonesia, trong đó có nhà vô địch Proliga 2022 Bandung BJB Tandamata và Jakarta Popsivo Polwan.

Tuyển bóng chuyền nữ Singapore có chuyến tập huấn tại Indonesia

Tuyển bóng chuyền nữ Singapore là một tập thể khá thú vị. Theo HLV trưởng người Thái Lan Suntorn Phoseeta, đội bóng này là tập hợp của các cầu thủ chưa chuyên nghiệp, có VĐV còn đi học, đi làm nên chỉ tập luyện 3 lần trong một tuần và cũng không có đối tượng để thi đấu cọ xát tại Singapore. Chính vì vậy chuyến tập huấn tại Indonesia đối với các học trò của ông là rất bổ ích.

Việt Nam đăng cai Cúp các CLB bóng chuyền nữ châu Á 2023

Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) mới đây đã công bố lịch tổ chức các giải đấu trong năm 2023. Trong đó, đáng chú ý là giải bóng chuyền nữ Cúp các CLB châu Á 2023 diễn ra từ ngày 16-23/4 sẽ diễn ra ở Vĩnh Phúc.

Việt Nam sẽ đăng cai giải bóng chuyền nữ Cúp các CLB châu Á 2023

Trong khi đó, Indoensia sẽ là chủ nhà của giải bóng chuyền nữ Challenger 2023 từ ngày 18-25/6. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ đăng cai tổ chức giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023 từ ngày 2-10/9.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hot-girl-bong-chuyen-thu-hoai-nam-tay-ban-trai-dac-biet-dip-gi...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hot-girl-bong-chuyen-thu-hoai-nam-tay-ban-trai-dac-biet-dip-giang-sinh-c28a44563.html