Hoa khôi bóng chuyền Kim Thanh giải nghệ, tuyển nữ Việt Nam quyết vượt khó

Hoa khôi bóng chuyền Kim Thanh chính thức giải nghệ ở tuổi 24

Mới đây, ban lãnh đạo đội bóng VTV Bình Điền Long An đã chính thức xác nhận việc phụ công tài sắc Đặng Thị Kim Thanh chính thức giải nghệ ở tuổi 24. Theo đó, Kim Thanh cho biết bản thân muốn theo đuổi những dự định cá nhân, trong đó có việc học hành.

Kim Thanh chính thức giải nghệ ở tuổi 24

Kể từ sau khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 kết thúc, đã có nhiều tin đồn về việc Kim Thanh sẽ giải nghệ nhưng phải đến nay, đội bóng chủ quản mới chính thức xác nhận. Trước đó hồi đầu năm nay, em gái ruột của Kim Thanh là Đặng Thị Mỹ Duyên cũng đã nói lời chia tay với bóng chuyền ở tuổi 20.

Đây chắc chắn sẽ là tổn thất lớn với đội bóng VTV Bình Điền Long An khi Kim Thanh sở hữu chiều cao 1m78 cùng lối chơi khá toàn diện, quyết liệt, thông minh, đặc biệt khá hiệu quả trong các tình huống bám chắn trên lưới. Chính sự tỏa sáng của Kim Thanh góp phần không nhỏ giúp đội bóng miền Tây kết thúc với vị trí thứ 3 ở giải quốc gia năm nay.

Bên cạnh đó, Kim Thanh giải nghệ mang đến sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ khi phụ công này luôn được xem là một trong những VĐV xinh đẹp bậc nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện nay.

Tuyển bóng chuyền nữ VN “choáng” về nhiệt độ tại Trung Quốc

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chính thức đặt chân đến Hàng Châu (Trung Quốc) vào tối ngày 11/12 sau nửa ngày di chuyển bằng máy bay để chuẩn bị tham dự giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ thế giới 2023 dưới tên gọi CLB Sport Center 1.

Các cô gái Việt Nam có phần bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch nhiệt độ giữa Hà Nội và Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Webthethao

Tuy nhiên khi vừa đến nơi, toàn đội đã phải đối mặt với khó khăn đầu tiên, đó là việc nhiệt độ chênh lệch quá lớn giữa Trung Quốc (6 độ C) và Hà Nội (khoảng 25 độ C). Dự báo cho biết trong ít ngày tới, nhiệt độ mùa Đông tại Hàng Châu có thể xuống khoảng -2 độ C. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thích nghi cũng như phong độ của các tuyển thủ.

Được biết, ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã lường trước điều này và dặn dò các VĐV chuẩn bị quần áo ấm khi đến Trung Quốc. Tuyển Việt Nam sẽ có 1 ngày vừa hồi phục vừa làm quen với sân (khoảng 1 tiếng rưỡi) trước khi bước vào trận đấu với ứng cử viên số một cho ngôi vô địch là Vakifbank vào lúc 13h ngày 13/12.

Trụ cột tuyển nữ Việt Nam liên tiếp gặp chấn thương đáng tiếc

Theo đó trong một buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm giải giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ thế giới 2023, chủ công Trần Tú Linh đã bị lật cổ chân trái. Dù đã cùng toàn đội sang Trung Quốc, Tú Linh vẫn phải di chuyển một cách tập tễnh. Điều này khiến khả năng ra sân của cô là khá thấp.

Tú Linh (ảnh) và Kiều Trinh bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương

Bên cạnh đó, lực lượng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Hoàng Thị Kiều Trinh khi đối chuyền số 1 Việt Nam cũng gặp phải chấn thương ở vai.

Ở những buổi tập trước đó, HLV Tuấn Kiệt đã cho các học trò tập luyện chiến thuật thi đấu mà không có Kiều Trinh. Trước đó, tuyển Việt Nam chắc chắn không có sự phục vụ của Trần Thị Thanh Thúy khi chủ công này đang khoác áo CLB PFU Blue Cats tại Nhật Bản. Phải nói thêm, Thanh Thúy đang thể hiện phong độ rất cao tại Nhật Bản khi liên tục tỏa sáng để giúp đội nhà lọt vào tứ kết cúp bóng chuyền Nhật Bản 2023.

Đối thủ của tuyển Việt Nam đến Trung Quốc gần 1 tuần

Trong khi tuyển nữ Việt Nam đang đối mặt nhiều khó khăn, đội bóng VakifBank SK (Thổ Nhĩ Kỳ) lại có nhiều lợi thế với lực lượng đầy đủ, hùng hậu và đã đến Trung Quốc từ ngày 8/12 để chuẩn bị cho giải vô địch các CLB thế giới 2023.

CLB VakifBank SK đã có mặt tại Trung Quốc gần 1 tuần

Ngay khi đặt chân đến Hàng Châu, đội bóng này đã nhanh chóng bước vào tập luyện, trong đó đặc biệt là các bài tập về thể lực. Những ngôi sao lừng danh thế giới trong đội bóng này như đội trưởng đội tuyển quốc gia Brazil Gabi Guimaraes, đối chuyền người Mỹ Jordan Thompson hay mỹ nhân xinh đẹp nhất làng bóng chuyền thế giới Zehra Gunes đều thể hiện sự tươi tắn, vui vẻ trong các buổi tập.

VakifBank SK hiện là đội bóng giàu thành tích nhất tại giải bóng chuyền vô địch các CLB thế giới với 4 chức vô địch, 2 lần giành ngôi á quân và 2 lần kết thúc ở vị trí thứ 3. Việc đối đầu với một đội bóng cực mạnh chắc chắn sẽ giúp các cô gái tuyển nữ Việt Nam có những kinh nghiệm quý báu.

