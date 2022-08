Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ rạng rỡ "tuổi 20", đăng ảnh bikini thả thính đùa vui

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ lại diện bikini thu hút người hâm mộ

Mới đây vào sáng ngày 2/8, trên trang cá nhân có hơn 31.000 người theo dõi của mình, người đẹp bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ lại được người hâm mộ quan tâm với những bức ảnh mặc bikini bên bể bơi đầy nắng. Bên cạnh đó, “Hoa khôi VTV Cup 2004” đăng kèm dòng trạng thái “thả thính”: “Xinh đẹp, tài giỏi em không có. Chung tình chịu khó anh lấy không?”.

Kim Huệ diện bikini "đốt mắt"

Ngay lập tức, người đẹp nhận được hàng nghìn lượt “like” kèm vô số bình luận. Ngoài những lời khen HLV trưởng Vietinbank nhìn vẫn rất tươi trẻ và xinh đẹp, một số người hâm mộ còn khẳng định Kim Huệ có đủ các yếu tố “xinh đẹp, tài giỏi” để đáp lại dòng trạng thái của cô.

Được biết, Kim Huệ đang có chuyến du lịch tại Nha Trang sau khi giúp đội bóng Vietinbank lọt top 8 giải vô địch quốc gia 2022. Cách đây ít ngày, cô cũng có màn diện bikini nóng bỏng khiến fan trầm trồ.

Cũng đúng vào 0h ngày 3/8, Kim Huệ đã khoe hình ảnh rạng rỡ khi nhận được hoa và bánh kem nhân ngày sinh nhật của mình. Bên cạnh đó, người đẹp làng bóng chuyền Việt Nam còn ghi trạng thái rất vui vẻ khi cho rằng bản thân lúc nào cũng như ở tuổi 20: "Thời đại bây giờ ai còn tính tuổi bằng số năm nữa. Với gương mặt trẻ trung này dù có bao nhiêu cái sinh nhật đi chăng nữa người ta vẫn nghĩ tôi mới 20".

Kim Huệ rạng rỡ khoe bánh kem ngày sinh nhật

"Một năm trôi qua, bản thân đã cố gắng rất nhiều rồi và ngày hôm nay sẽ đánh dấu 1 năm trưởng thành hơn. Chúc cho tôi của một năm sau sẽ đạt được những thứ mình đang cố gắng để có được và phải thật vui vẻ nhé! Happy Birthday to me....!", Kim Huệ viết.

Hot girl Trần Việt Hương nháy mắt “đốn tim” fan

Ngày 29/7 vừa qua, phụ công xinh đẹp cao 1m78 của Bộ Tư lệnh Thông tin Trần Việt Hương đã “đốn tim” fan bằng hình ảnh mặc áo hai dây đi chơi biển. Với nụ cười “tỏa nắng”, hot girl này còn có hành động nháy mắt nhí nhảnh.

Phụ công xinh đẹp Trần Việt Hương nháy mắt "đốn tim" fan

Những hình ảnh này của Việt Hương nhanh chóng thu hút gần 3000 lượt “like” kèm rất nhiều bình luận khen sự xinh đẹp của VĐV sinh năm 1998. Ở mùa giải năm nay, Việt Hương cùng đồng đội đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia khi Bộ Tư lệnh Thông tin chỉ xếp hạng 5 chung cuộc sau khi để thua Geleximco Thái Bình ở tứ kết.

Dù vậy, người hâm mộ hi vọng Việt Hương vẫn giữ được nụ cười vui vẻ này để cùng đồng đội làm tốt hơn ở các giải đấu sau.

Người đẹp Nguyễn Thị Phương khoe chân dài miên man

Gần đây, chủ công xinh đẹp của Bộ Tư lệnh Thông tin Nguyễn Thị Phương đã đăng tải hình ảnh của bản thân kèm thông điệp đầy tâm trạng bằng tiếng Anh: “Everything has beauty, but not everyone sees it”. Tạm dịch: “Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó”.

Hot girl Nguyễn Thị Phương khoe chân dài miên man

Đặc biệt trong ảnh này, người đẹp cao 1m76 gây chú ý với đôi chân dài miên man cùng nhan sắc “vạn người mê”. Thậm chí có fan còn bình luận cho rằng nữ chủ công sinh năm 1999 đủ sức đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài đã bình luận “Phương xinh gái” khen ngợi đồng nghiệp. Đáp lại, Nguyễn Thị Phương cho rằng mình “xinh thua người khen”.

Thanh Thúy 1m93 lên đường sang Nhật Bản, Long An tổ chức giải Tứ hùng

Theo đó, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã lên đường sang Nhật Bản vào ngày 1/8 vừa qua để khoác áo đội PFU BlueCats trong hai mùa giải 2022-2023 và 2023-2024. Trước đó trong mùa giải 2021-2022, nữ VĐV cao 1m93 đã thi đấu vô cùng ấn tượng cho PFU BlueCats. Điều này khiến ban lãnh đạo đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản tái ký hợp đồng với cô.

Thanh Thúy lên đường sang Nhật Bản

Bên cạnh đó, nằm trong chương trình Tuần lễ Du lịch tỉnh Long An, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Long An quyết định tổ chức Giải bóng chuyền Cup Tứ hùng 2022 (có hai nội dung nam và nữ). Trong đó, giải nữ sẽ gồm nhà vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình, Hà Phú Thanh Hóa, TP.HCM và chủ nhà VTV Bình Điền Long An. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 16-21/9 tại Nhà thi đấu tỉnh Long An.

