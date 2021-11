Hoa hậu, á hậu Việt Nam tranh tài ở giải golf có giải thưởng 58 tỷ đồng

Vào sáng 3/11 tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo chào mừng Tiền Phong Golf Championship 2021, “Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam". Đây là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 – 16/11/2021, đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là gây quỹ cho các hoạt động của “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ban tổ chức trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo giải Tiền Phong Championship vào sáng 3/11

“Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam” được thành lập từ năm 1993. Một trong những hoạt động nổi bật của quỹ là "Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" được bình chọn và trao thưởng vào dịp 26/3 hằng năm. Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm thu hút tài chính ổn định cho hoạt động của quỹ.

Từ nguồn kinh phí huy động xã hội hoá cho quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, quỹ đã trao tặng hàng tỷ đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, thể thao... trong nhiều năm qua.

Ở mùa giải thứ 5 Tiền Phong Golf Championship quy tụ hơn 250 golfer thi đấu trong vòng một ngày (20/11) trên sân Kings Couse và Mountainview thuộc BRG King's Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Để tăng cường chất lượng chuyên môn cho giải, hướng đến tính chuyên nghiệp cao, cũng như nâng cao ý nghĩa của giải trong việc hỗ trợ các tài năng Việt Nam phát triển, Ban tổ chức sẽ mời các golfer trẻ hàng đầu. Trong đó có thể kể tới Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhất Long, Đoàn Uy, Thanh Minh, Đặng Minh...

Bên cạnh sự xuất hiện của các tài năng trẻ, một điểm đặc biệt của giải là sự góp mặt của các hoa hậu, á hậu Việt Nam qua từng thời kỳ: Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm, á hậu Huyền My, người đẹp Lê Thanh Tú.... Sự xuất hiện của dàn người đẹp chắc chắn sẽ mang đến "làn gió mới" cho giải, khi họ sẽ trực tiếp cầm gậy tranh tài.

3 người đẹp tham gia thi đấu, quảng bá cho giải: Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân (trái), hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm (giữa) và hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh (phải)

Bên cạnh giải đấu, điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của giải là chương trình "Nâng bước thủ khoa". Sự kiện nhằm tôn vinh các tân thủ khoa, sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước.

Cơ cấu giải thưởng đặc biệt hấp dẫn có tổng giá trị lên tới 58,6 tỷ đồng, trong đó giải đặc biệt gồm 7 chiếc xe ô tô có tổng trị giá 8,6 tỷ đồng. Giải thưởng "hole in one" (HIO) lên tới 200 triệu đồng/golfer, với số lượng 250 golfer, người chơi nào cũng có cơ hội trúng giải, tổng giá trị ước tính lên tới 50 tỷ đồng.

Các golfer dự giải sẽ chia làm bốn bảng: bảng A (HDCP từ 0-15), bảng B (HDCP từ 16-28), bảng C (HDCP từ 29-36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày - System 36. Luật chính thức được áp dụng tại giải là của R&A và USGA (Luật golf do Royal Anicient St Andrews Anh quốc và hiệp hội golf Mỹ xuất bản) cùng với luật địa phương do ban tổ chức quy định.

Giải đấu sẽ diễn ra trong ngày 20/11/2021.

