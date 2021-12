Hấp dẫn "chân dài" bóng chuyền đại chiến: Dàn hot girl BTL Thông tin vào bán kết giải VĐQG

Than Quảng Ninh hạ đẹp Thanh Hóa

Ngay sau màn so tài giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Kinh Bắc Bắc Ninh, hai đội bóng còn lại ở vòng 2 bảng C giải bóng chuyền vô địch quốc gia là Than Quảng Ninh và Thanh Hóa đã so tài với nhau. Với thực lực mạnh hơn, Than Quảng Ninh đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số sau 3 set lần lượt là 25-17, 25-13 và 25-14.

Sau 3 trận đã đấu, các cô gái đất Mỏ đã có 2 trận thắng cùng 1 thất bại. Trong khi đó, Thanh Hóa đã thua trận thứ 2 liên tiếp ở vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay.

Dàn mỹ nhân Bộ Tư lệnh Thông tin thắng ngược ấn tượng trước Kinh Bắc Bắc Ninh

Sau 2 trận thắng tưng bừng trước Thanh Hóa và Than Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Thông tin xuất sắc dẫn đầu bảng C tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 đang diễn ra ở Ninh Bình tại nội dung dành cho các đội nữ. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, các học trò của HLV Phạm Minh Dũng đối đầu Kinh Bắc Bắc Ninh, đội bóng vừa để thua Than Quảng Ninh 0-3.

Bộ Tư lệnh Thông tin và Kinh Bắc Bắc Ninh tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kéo dài 5 set vô cùng hấp dẫn

Đối đầu Bộ Tư lệnh Thông tin được đánh giá nhỉnh hơn, thế nhưng Kinh Bắc Bắc Ninh đã khởi đầu trận đấu rất ấn tượng. Thế trận đôi công hấp dẫn được hai đội thể hiện trong set 1 trước khi vượt lên ghi 3 điểm liên tiếp để thắng 25-22 ở set này. Bước vào set 2, đội bóng áo trắng vẫn chơi cực hay và thắng sát nút đối thủ 25-23 để nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0.

Phải đến lúc này, Bộ Tư lệnh Thông tin mới như bừng tỉnh. Dàn hot girl của đội bóng mặc áo lính như Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi, Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Việt Hương hay Âu Hồng Nhung đã chơi tốt để giúp CLB này liên tiếp thắng áp đảo Kinh Bắc Bắc Ninh 2 set sau đó với các tỷ số cách biệt 25-14 và 25-8 để san bằng tỷ số trận đấu thành 2 đều để đưa đối thủ bước vào set 5.

Trong set đấu cuối cùng, Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn chơi hiệu quả khi các chủ công chơi ấn tượng với nhiều điểm số được ghi ở vạch 3m. Thắng lợi 15-9 trong set 5 đã giúp các cô gái áo đỏ hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2 để đánh bại Kinh Bắc Bắc Ninh và hiên ngang giành vé vào bán kết giải bóng chuyền VĐQG năm nay sau khi họ đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng.

Tấm vé còn lại ở bảng C giải nữ theo bước Bộ Tư lệnh Thông tin đi tiếp sẽ là sự cạnh tranh của 3 đội Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh và Thanh Hóa.

