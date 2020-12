Đua xe F1, chạy thử Abu Dhabi GP: Schumacher ra mắt, Mercedes dẫn đầu ở ngày nhiều biến cố

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 11:12 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - tin đua xe F1) Chặng đua cuối cùng trong mùa giải 2020 - Abu Dhabi GP đã chính thức khởi tranh với hai phiên chạy thử ngày thứ 6.

Chặng đua đón chào sự trở lại của nhà vô địch Lewis Hamilton sau thời gian cách ly vì COVID-19 và chào mừng thế hệ thứ 2 nhà Schumacher có màn "chào sân" F1 tại đội đua Haas. Kết quả của hai lượt chạy này không có quá nhiều bất ngờ.

FP1: Verstappen nhanh nhất, Schumacher ra mắt làng đua xe F1 cùng Haas

Max Verstappen và Red Bull là người nhanh nhất tại FP1 khi chỉ hơn Valtteri Bottas ở vị trí thứ 2 đúng 0,034s. Tay lái Hà Lan thiết lập mốc thời gian 1 phút 37,378s để dẫn đầu lượt chạy đầu tiên.

Ở vị trí thứ 3 với khoảng cách lên tới 1,137s so với Max là Esteban Ocon (Renault), người đã có podium đầu tiên với vị trí thứ 2 tại Sakhir. Alex Albon ở hạng 4 khi Red Bull tận dụng lượt chạy này để thử nghiệm những chi tiết mới, bao gồm sàn xe mới nhằm phục vụ sự thay đổi của năm 2021 (giảm downforce).

Mick Schumacher mang số 50 trong lượt chạy ra mắt

Lewis Hamilton, người mới hồi phục COVID-19 để trở lại tham dự chặng đua cuối cùng của mùa giải, gặp vấn đề phanh trong phần đầu của FP1, khiến anh mất chút thời gian chạy trên bộ lốp Soft. Anh là tay lái duy nhất thiết lập vòng chạy nhanh nhất trên bộ lốp Hard và xếp hạng 5, kém Verstappen 1,366s.

Người chiến thắng chặng trước, Sergio Perez, xuất phát chặng này ở vị trí cuối đoàn đua (cùng Kevin Magnussen) do thay thế động cơ và các chi tiết mới trên chiếc Racing Point của anh, đứng thứ 7 lượt chạy này, sau đồng đội Lance Stroll.

Bộ đôi của AlphaTauri xếp hai vị trí kế tiếp với Daniil Kvyat duy trì phong độ cao và nhanh hơn đồng đội Pierre Gasly chỉ 0,010s. “Người tuyết” Kimi Raikkonen là cái tên cuối cùng trong top 10 trong khi chiếc xe còn lại của Alfa Romeo do tay lái dự bị Robert Kubica cầm lái, thay thế cho Antonio Giovinazzi, và xếp thứ 15.

Bộ đôi của McLaren đứng thứ 11 và 13, xen giữa họ là Charles Leclerc, người sẽ bị tụt 3 bậc xuất phát chặng này do gây ra vụ va chạm ở vòng đầu tiên Sakhir GP với Perez và Verstappen.

Ricciardo phải dừng xe ngay từ đầu FP1

Sebastian Vettel khởi đầu chặng cuối cùng với Ferrari bằng kết quả xếp hạng 14, còn George Russell trở lại Williams với vị trí thứ 16. Mick Schumacher, thế chỗ Kevin Magnussen tại FP1 đã hoàn thành được 23 vòng đua và đứng thứ 18, ngay trên đồng đội Pietro Fittipaldi, thay thế Romain Grosjean.

Daniel Ricciardo đứng cuối cùng khi chỉ hoàn thành được 3 vòng do gặp vấn đề áp suất nhiên liệu từ đầu FP1 khiến xe an toàn ảo xuất hiện để các nhân viên đẩy chiếc R.S.20 rời khỏi đường đua.

FP2: Mercedes trở lại dẫn đầu

Bottas tiếp tục dẫn đầu các phiên chạy thử khi có thành tích nhanh nhất FP2, 1 phút 36,276s dưới màn đêm tại trường đua Yas Marina. Lewis Hamilton xếp thứ 2 với 0,203s chậm hơn, trong khi Verstappen một lần nữa lại là người đứng hạng 3, cách Bottas 0,77s.

Cả ba tay đua đều thiết lập vòng chạy tốt nhất của mình trên bộ lốp Medium do những vòng chạy trên lốp Soft của họ đều gặp vấn đề. Hamilton và Verstappen bị xóa thành tích do chạy quá giới hạn đường đua trong khi Bottas lại mắc sai lầm trong vòng chạy của mình.

Chiếc Alfa Romeo bốc cháy của Raikkonen

Albon một lần nữa đứng thứ 4, sau đồng đội Verstappen khoảng hơn 0,2s. Phía sau tay lái người (McLaren) và hạng 10 của Stroll chỉ là 0,122s. Ocon đứng thứ 6 trong khi Perez thiết lập vòng chạy nhanh nhất trên bộ lốp Medium ở hạng 7. Leclerc và Ricciardo, trở lại sau vấn đề kỹ thuật ở FP1, là hai tay đua còn lại trong top 10.

Lượt chạy chứng kiến chiếc xe bốc cháy của Raikkonen do bị hỏng kỹ thuật. Chiếc Alfa Romeo C39 phải dừng lại trên đường đua và khiến FP2 tạm dừng 10 phút do cờ đỏ, khiến kế hoạch thử nghiệm cho cuộc đua của đội bị gián đoạn. Điều đó khiến anh có khả năng sẽ phải nhận án phạt do thay động cơ mới cho phần còn lại của chặng đua, và sẽ xuất phát ở cuối đoàn đua.

Alonso trở lại trên chiếc Renault R25 tại Abu Dhabi

AlphaTauri nằm ngoài top 10 với Kvyat xếp thứ 11 còn Gasly ở hạng 13, mắc sai lầm trong vòng tính giờ đầu tiên trên bộ lốp Soft và trượt ở cua 1. Carlos Sainz nằm giữa bộ đôi trên. Vettel thua thành tích nhanh nhất tới gần 2s và chỉ có được vị trí thứ 15.

Như vậy, các tay đua và đội đua đều bị hao hụt thời gian chạy do tình huống cờ đỏ của Raikkonen, cùng với việc phải dành ra 8 vòng chạy tính giờ để thử nghiệm lốp C4 mới của năm 2021 và một số vòng chạy bị xóa bỏ do vi phạm giới hạn đường đua. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong FP3 sắp tới cũng như lượt chạy phân hạng quan trọng vào tối thứ 7 này.

Vào giữa hai lượt chạy trên, tay lái kỳ cựu Fernando Alonso đã có màn trình diễn chiếc xe Renault R25 đã giúp anh đăng quang chức vô địch mùa giải 2005, trong dịp kỷ niệm 15 năm chức vô địch F1 đầu tiên của mình. Anh sẽ có màn trở lại F1 vào mùa tới tại Renault, với tên gọi mới là Alpine F1.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử ngày thứ 6 Abu Dhabi GP 2020:

FP1

FP2

