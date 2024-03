Duy Nhất có bạn đồng hành ở ONE Championship, Ngannou trở lại MMA nhận thù lao “bèo”

Duy Nhất và Minh Phát sẽ cùng dự ONE Championship?

Võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất dự kiến sẽ góp mặt tại ONE Championship trong thời gian tới. Duy Nhất ra mắt giải đấu MMA này vào năm 2019 và đã thắng 2 trận trước khi dịch Covid-19 khiến giải phải tạm ngừng, và khi trở lại cuối năm ngoái anh đã thua Denis Puric.

Minh Phát (trái) và Duy Nhất dự kiến sẽ cùng thi đấu ở ONE Championship trong năm nay

Theo thông tin từ đội tuyển Muay Thái – Kickboxing TP.HCM, Duy Nhất sẽ không chỉ đến ONE Championship một mình mà còn có bạn đồng hành. Người có thể được chọn để cùng sang ONE Championship thi đấu với Duy Nhất là võ sỹ Trương Cao Minh Phát. Đến từ CLB Saigon Sports Club, Minh Phát đang là đương kim vô địch Muay Thái đai WBC và cũng chính anh khiến Duy Nhất chấm dứt 12 năm bất bại làng Muay Thái.

Việc Duy Nhất và Minh Phát dự ONE Championship đang được công ty MMA chờ đợi bởi họ ít có được sự xuất hiện của các võ sỹ Việt Nam tại đấu trường này. ONE Championship đánh giá thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển với đối tượng khán giả thích võ thuật khá lớn.

Hiện các sự kiện tiếp theo của ONE Championship sẽ tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Thời điểm sớm nhất Duy Nhất và Minh Phát có thể góp mặt ở một sự kiện của ONE sẽ là ONE Fight Night 21 vào ngày 6/4, tuy nhiên có thể hai võ sỹ Việt Nam sẽ chờ sang tháng 5 để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Ngannou trở lại MMA với thù lao “bèo”

Francis Ngannou sau khi thua Anthony Joshua sẽ tạm dừng cuộc phiêu lưu với boxing của mình để trở lại MMA. Anh sẽ thi đấu cho Pro Fighters League (PFL) với trận gặp nhà vô địch hạng nặng Renan Ferreira, võ sỹ 33 tuổi người Brazil.

Ngannou trở lại với MMA dù vừa kiếm bộn tiền từ boxing

Đáng chú ý là mức thù lao anh nhận được sẽ vào khoảng 4 triệu USD, một con số lớn cho làng MMA nhưng vẫn không thấm vào đâu so với boxing. Ngannou đã đút túi 10 triệu USD cho trận gặp Tyson Fury và mới đây nhận thêm 20 triệu USD từ trận gặp Joshua.

Dù vậy mức thù lao Ngannou dự kiến được trả cho trận gặp Ferreira vẫn được xem là khá ổn so với khi còn ở UFC, bởi theo lời của chính Ngannou thì UFC trả thù lao rẻ mạt nên sau 7 năm thi đấu anh mới kiếm được 4 triệu USD thù lao, bằng số tiền anh sẽ đút túi cho trận gặp Ferreira sắp tới. Đó là lý do vì sao anh quyết định từ bỏ UFC để sang boxing.

Được biết trận Ngannou – Ferreira sẽ diễn ra vào cuối mùa hè năm nay và PFL đang cực lực lăng xê trận đấu này. PFL đã thành lập từ năm 2017 và vào cuối năm ngoái thâu tóm đối thủ là công ty MMA nổi tiếng Bellator, nhưng họ vẫn đang tìm một bước đột phá để vươn lên cạnh tranh với UFC. Ngannou với danh tiếng của mình được kỳ vọng sẽ giúp điều đó xảy ra và PFL sẵn sàng trả hậu hĩnh cho anh.

