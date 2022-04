Đua xe MotoGP, Argentina GP: Đỉnh cao mới cho Aprilia, dấu ấn Aleix Espargaro chặng 200

Chặng đua thứ 3 đã không thể diễn ra như kế hoạch khi những sự cố về logistics, hậu cần đã khiến những chuyến bay chở đồ khu vực paddock (khu vực kỹ thuật của ban tổ chức và các đội đua) đến “xử sở Tango” chậm hơn dự kiến. Do đó, toàn bộ hoạt động trong ngày thứ 6 ở cả ba thể thức đã phải hủy bỏ. Tất cả các phiên chạy thử nghiệm và vòng phân hạng đều được sắp xếp diễn ra trong thứ 7 (2/4), trong khi các cuộc đua chính Chủ nhật (3/4) đều diễn ra như dự kiến.

Moto3: Sự cố liên tiếp ở nhóm đầu, chiến thắng ‘xuất thần’ giành cho Garcia

Garcia (số 11) vượt qua Foggia (phải) ở cua quyết định

Sergio Garcia có pole thứ 2 trong sự nghiệp cùng lợi thế lớn trước các đối thủ chính, Andrea Migno và Dennis Foggia, lần lượt xuất phát thứ 8 và 11. Dù vậy, những vòng đầu tiên lại chứng kiến đồng đội của Garcia, Izan Guevara, kiểm soát cuộc đua ở vị trí P1.

Đáng tiếc là tay lái 18 tuổi lại gặp vấn đề động cơ ở vòng 10 khiến anh phải bỏ cuộc sớm. Sau đó, trong cuộc chiến top dẫn đầu, Migno có chặng thứ 2 liên tiếp va chạm với 1 chiếc xe khác và phải bỏ cuộc, lần này là với Jaume Masia.

Những sự cố liên tiếp đã giúp Foggia vươn lên top đầu dễ dàng hơn và một lần nữa tay lái Italia thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm trong thời điểm quan trọng nhất. Anh đã vượt qua Garcia ở vòng áp chót, theo sau là người đồng đội Tatsuki Suzuki. Tưởng chừng như đội đua Leopard Racing có chiến thắng 1-2 nhưng Garcia đã có nửa vòng cuối quá xuất thần, vượt qua cả 2 tay đua trên để có chiến thắng đầu tiên trong năm 2022 và vị trí thứ nhất trên BXH cá nhân.

Foggia về thứ 2 và có 20 điểm quý giá trong khi Ayumu Sasaki, người phải thực hiện án phạt Long Lap (do gây ra tai nạn ở chặng trước) ở vòng 2, đã trở lại để có podium thứ 3 trong sự nghiệp.

Moto2: Đẳng cấp Vietti, châu Á có 2 đại diện trên bục podium

Vietti đã có 2 chiến thắng và 1 lần về nhì sau 3 chặng đầu tiên

Tay lái 16 tuổi Fermín Aldeguer trở thành tay lái trẻ nhất giành pole tại thể thức Moto2 trong chặng đua thứ 11 sự nghiệp, ở lượt chạy Q2 mà các ứng viên nặng ký đều nằm ngoài top 5. Augusto Fernandez xuất phát thứ 2 nhưng có cú depart rất tệ để rồi gặp tai nạn ở ngay cua 1 và bỏ cuộc sớm.

Tay lái dẫn đầu BXH cá nhân, Celestino Vietti từ P6 xuất phát đã nhanh chóng lọt vào top 2 sau vòng đầu tiên, anh chỉ mất thêm 2 vòng để vượt qua Aldeguer và tạm thời vươn lên dẫn đầu.

Đến vòng 8, Vietti mắc lỗi cua rộng ở cua 13, khi trở lại racing line đã va chạm với chính Aldeguer khiến tay lái trẻ này kết thúc cuộc đua sớm, bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội có được thành tích cao ở chặng 3. Điều đó khiến cuộc chiến vô địch diễn ra giữa hai tay lái về nhất hai chặng đầu năm nay, Vietti và Somkiat Chantra; phía sau Ai Ogura và Aron Canet cạnh tranh cho vị trí podium cuối cùng.

Vietti dù đã có thêm một tình huống mắc sai lầm nhưng đã duy trì vị trí số 1 tới cuối cuộc đua với tốc độ ấn tượng. Nhờ đó, anh có lần thứ 2 đăng quang trong 3 chặng năm 2022, Chantra cũng có podium thứ 2 liên tiếp và góp mặt trong top 3 BXH cá nhân. Ogura với khả năng phòng thủ tuyệt vời đã đánh bại Canet để giành được podium thứ 2 tại Moto2 và vị trí thứ 4 trên BXH. Đội đua Honda châu Á ăn mừng với hai tay lái góp mặt trên bục nhận giải.

MotoGP: Chiến thắng đầu tiên sau 18 năm sự nghiệp MotoGP

Rins mang về podium đầu tiên cho Suzuki năm 2022

Lượt chạy phân hạng tiếp tục chứng kiến sự bất ngờ khi hai tay lái chiến thắng 2 chặng mở màn mùa giải, Enea Bastianini và Miguel Oliveira đều không thể lọt vào Q2, cùng với đương kim á quân, Francesco Bagnaia, người đang có phong độ đáng thất vọng.

Trong khi đó, bước vào Q2, Aleix Espargaro đã có thành tích nhanh nhất và giành pole lịch sử đầu tiên cho Aprilia trong kỷ nguyên MotoGP, pole thứ 3 trong sự nghiệp và là lần đầu tiên kể từ Barcelona 2015 (với Suzuki). Người đồng đội của anh, Maverick Vinales cũng có kết quả phân hạng tốt nhất kể từ đầu mùa giải, P5.

Ấy vậy, người có cú depart tốt nhất lại là Jorge Martin, tay lái trẻ của Pramac Ducati đang có phong độ ngày thứ 7 ổn định khi cả 3 chặng đều góp mặt ở hàng đầu tiên. Từ P2, anh đã vươn lên dẫn đầu từ cua 1 khi Aleix Espargaro tương đối loạng choạng khi xuất phát và mất lợi thế giành pole. Bộ đôi Martin và Espargaro thể hiện tốc độ tốt để bứt lên từ những phút đầu tiên để tạo khoảng cách hơn 2s với nhóm bám đuổi sau 6 vòng đầu tiên.

Đến vòng 10, A.Espargaro mắc hai lỗi liên tiếp khiến cách biệt giữa anh và Martin giãn ra hơn 1s. Dù vậy, kinh nghiệm đã giúp tay lái Aprilia kịp thời rút ngắn khoảng cách chỉ trong 3 vòng tiếp theo.

Martin có điểm số đầu tiên sau 2 chặng bỏ cuộc liên tiếp

A.Espargaro đã có những cơ hội để lấy lại vị trí số 1 ở vòng 18 và 20 nhưng bất thành do anh phanh quá muộn dẫn đến chửa cua. May mắn là anh đã thành công ở lần thứ 3, khi tấn công trên đoạn thẳng vòng 21 khi dường như tay lái Aprilia đã giữ lốp tốt hơn Martin. Tay lái #89 không chịu bỏ cuộc sớm khi vẫn tiếp tục tạo áp lực lớn lên ngôi dẫn đầu do Alex Rins chạy thứ 3 cách anh không quá xa.

Cuối cùng, trong chặng xuất phát thứ 200 ở thể thức MotoGP (286 chặng ở tất cả thể thức), A. Espargaro và Aprilia đã có được chiến thắng đầu tiên đầy cảm xúc trong kỷ nguyên MotoGP. Kết quả này giúp cho tay lái #41 chiếm ngôi đầu BXH cá nhân với 45 điểm.

Martin cán đích thứ 2 và có 20 điểm đầu tiên rất quý giá trong năm 2022 sau 2 chặng trắng tay liên tiếp. Vị trí podium còn lại thuộc về Rins, top 3 đầu tiên của anh kể từ Silverstone 2021.

Aprilia lần đầu về nhất một cuộc đua MotoGP

Tay lái còn lại của Suzuki, Joan Mir xếp thứ 4; phía sau là Bagnaia, với kết quả tốt nhất kể từ đầu mùa cho đương kim á quân. Brad Binder về thứ 6, Vinales đứng hạng 7 trong cuộc đua đáng nhớ cho Aprilia. Trong khi đó Quartararo chỉ cán đích P8, còn Bastianini đứng thứ 10, rơi xuống thứ 3 trên BXH cá nhân.

9 tay đua khác nhau đã đứng trên bục podium trong 3 chặng đầu mùa giải, hứa hẹn các chặng đua tiếp theo sẽ còn nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chặng thứ 4 sẽ diễn ra tại trường đua COTA, Mỹ vào cuối tuần tới, từ 08-10/04.

Kết quả chi tiết Argentina GP 2022:

BXH cá nhân sau chặng 3:

