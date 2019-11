Đua xe F1, Unites States GP: Chào đón "nhà vua" đăng quang

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 00:02 AM (GMT+7)

(Tin đua xe MotoGP) Cuộc chiến thứ 19 của mùa giải Thể thức 1 2019 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày thứ 2 (theo giờ VN) tại Circuit of The Americas (COTA), ở Austin, Texas – Mỹ. Mercedes sẽ làm mọi cách để Lewis Hamilton đăng quang chức vô địch lần thứ 6. Nhưng vẫn còn nhiều sự cạnh tranh cho các thứ hạng chung cuộc khác đáng được đợi chờ.

Chỉ mới cuối tuần trước, Ferrari đã đưa người hâm mộ đi từ sự ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Lần thứ 6 liên tiếp trong mùa giải họ xuất phát ở vị trí đầu tiên, nhưng rồi chỉ có 3 lần chiến thắng cuối cùng thuộc về họ ở Bỉ, Ý và Singapore. Trong khi đó, với những sai lầm về chiến thuật, sự thiếu may mắn đã tước đi chiến thắng ở Nga, Nhật và Mexico.

Ferrari liệu có trở lại mạch chiến thắng

Có thể nói, thất bại đến từ việc đội ngũ kỹ thuật của đội đua nước Ý thực sự cầu toàn, không có được sự mạo hiểm và phản ứng nhanh nhạy với diễn biến trên đường đua – thứ mà đối thủ của họ luôn sẵn sàng. Sự đột biến, thích ứng chiến thuật mà họ sở hữu ở ba chặng đua đoạt chiến thắng sau kỳ nghỉ giữa mùa không còn xuất hiện ở ba chặng đua có thể nói là thất bại vừa qua.

Ở thời điểm hiện tại, Ferrari đang sở hữu chiếc xe có tính cạnh tranh cao, việc hướng đến mục tiêu thắng chặng không quá khó với họ. Nhưng để làm được điều đó, có lẽ họ cần thêm chút ‘may mắn’ khi vận hành chiến thuật trong cuộc đua.

Mục tiêu cạnh tranh với nhà vô địch Mercedes không còn, nhưng vị trí thứ 3 bảng tổng sắp cá nhân là cuộc đua mở với đối thủ trẻ Max Verstappen của Red Bull vẫn rất kịch tính. Ferrari cần chắt chiu điểm số cho bộ đôi tay lái của mình, để ít nhất đảm bảo việc một tay đua kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

Austin sẽ biến thành "sân khấu" của nhà vô địch Hamilton

Mercedes thì sao? Họ có may mắn có được chiến thắng ở Mexican GP hay không? Có lẽ câu trả lời là không. Cơ hội sẽ mở ra cho đội đua dám chấp nhận mạo hiểm với chiến thuật của mình.

Ở các phiên chạy thử trước đó, dữ liệu lốp cho thấy các đội đua sẽ phải đối diện với vấn đề duy trì hiệu suất lốp trong cuộc đua. Bản thân nhà cung cấp lốp Pirelli cũng dự báo chiến thuật tối ưu là 2 pit-stop.

Nhưng điều kiện tối ưu ở cuộc đua chiều Chủ nhật lại đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác, nơi mà bộ lốp trung bình (Medium) và cứng (Hard) chứng tỏ được hiệu suất cao và rất bền. Verstappen đã chạy 66 vòng đua trên bộ lốp cứng nhất với tốc độ đáng kinh ngạc. Với lốp trung bình, Vettel/Ferrari, Grosjean/Haas và Stroll/Racing Point đã hoàn thành 37 vòng đua.

Và có thể nói Mercedes chính là đội đua biết tận dụng sự thay đổi này. Bằng một chiến thuật có đôi chút mạo hiểm, họ đã biến một cuộc đua mà đội đua nước Đức là kẻ có phần thua thiệt trở thành người chiến thắng. Mercedes đã gọi Hamilton dừng pit từ vòng 24 cùng bộ lốp Hard, đó cũng là lần pit-stop duy nhất của tay đua này. Anh đã duy trì một hiệu suất rất tốt ở phần còn lại của cuộc đua.

Nhưng đừng quên rằng, ở thời điểm hiện tại, có lẽ không ai ngoài Hamilton có đủ kỹ năng để duy trì một tốc độ ổn định trong suốt cuộc đua với mọi điều kiện khác nhau một cách hoàn hảo nhất. Ngoài ra, anh còn nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ đồng đội Bottas trong vai trò kẻ đánh chặn hay gây rối đối thủ.

Đối thủ Ferrari đang rất cạnh tranh, họ có thể đoạt pole ở cuộc đua phân hạng ngày thứ 7. Nhưng cuộc chiến chiều Chủ nhật có thể sẽ là một kết cục khác. Mercedes sẽ làm tất cả để có thể đem đến thêm một chiến thắng nữa cho Hamilton, chiến thắng thứ 7 cho cá nhân anh tại COTA.

Quan trọng hơn, dù cho có thể không cần chiến thắng vẫn đạt được mục tiêu, nhưng chiến thắng Unites States GP 2019 sẽ làm cho lễ đăng quang ngôi vô địch mùa giải - chức vô địch cá nhân thứ 6 của Hamilton - thêm phần hoành tráng. Hoàn toàn có thể, bởi Mercedes và Hamilton đang trên con đường trở thành những kỷ lục gia của Thể thức 1 đương đại.

Red Bull với tham vọng soán ngôi Ferrari

Không chỉ Ferrari, Red Bull cũng đầy tiếc nuối khi để vuột mất cơ hội chiến thắng ở Mexico sau án phạt của Verstappen. Lượt chạy phân hạng cuối Q3, thời điểm tay đua trẻ người Hà Lan đang nắm giữ pole, lỗi “phớt lờ” cờ vàng từ vụ va chạm rào chắn của Bottas đã khiến anh bị phạt 3 bậc ở vạch xuất phát xuống hạng 4.

Hãy nhìn cái cách Verstappen trở lại tốp đầu – hạng 6 sau khi kết thúc cuộc đua - sau khi bị nổ lốp ở vòng 4, và rớt xuống cuối đoàn đua, mới thấy cơ hội chiến thắng của Red Bull là có cơ sở, nếu xuất phát ở vị trí pole.

Với đội ngũ kỹ sư giỏi, Red Bull đang dần đưa nhà cung cấp động cơ Honda trở lại thời kỳ đỉnh cao. Khó có thể tin được Hondda đang gặp khó như thế nào kể từ khi trở lại với F1, đã hoàn toàn lột xác ở mùa giải này. Cơn khát danh hiệu của hãng sản xuất động cơ Nhật Bản sau hơn 1 thập kỷ đã kết thúc nhờ kết hợp với Red Bull bằng chiến thắng tại chặng đua nước Áo.

Mục tiêu ở hạng mục đội đua không còn nằm trong tầm kiểm soát (khi họ kém kình địch Ferrari 115 điểm với 3 chặng đua còn lại – 466 điểm và 341 điểm). Nhưng vẫn còn đó hạng 3 cá nhân, nơi Verstappen (230 điểm) đang kẹt giữa bộ đôi Ferrari là Leclerc (236 điểm) và Vettel (220 điểm). Nên Red Bull đang tập trung cao nhất cho vị trí này. Chỉ có điều, kể từ sau kỳ nghỉ giữa mùa, họ đang chững lại, thì đối thủ lại đang thể hiện sự vượt trội.

Sẽ là rất khó để đội đua Áo kết thúc mùa giải ở hạng 3 cá nhân, trừ khi đối thủ “tự bắn vào chân mình”! Cuộc chiến ở Austin sẽ rất khó khăn cho Red Bull, nên có lẽ mục tiêu của đội đua là hạn chế tối đa chênh lệch điểm số cho các tay đua của mình so với đối thủ, trước khi tính đến việc vượt qua họ để thu hẹp khoảng cách.

Ngoài ra, Red Bull sẽ có sự hỗ trợ tối đa để tân binh Alex Albon có thể vượt qua đối thủ lên hạng 6 chung cuộc. Hiện tại tay đua này đang xếp hạng 8 với 74 điểm, trong khi 2 vị trí xếp trên chỉ là Carlos Sainz/Renault với 76 điểm và “team nhà” Piere Gasly/Toro Rosso đang có 77 điểm. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi dành cho Albon.

McLaren may mắn không chịu án phạt từ giám sát đường đua sau sự cố lắp lốp không đúng của Sainz ở Mexico. Nên họ đang khá thoải mái ở vị trí thứ 4 hạng mục đội đua, hơn đối thủ phía sau là Renault 38 điểm. Sau nhiều mùa giải lận đận cùng Honda, có lẽ McLaren đang khởi sắc ở mùa này, ít nhất họ đang nắm ưu thế so với đội đua chính hãng cung cấp động cơ cho họ - Renault.

Renault đang thất thế trước McLaren

Đội đua Pháp – Renault, chịu án phạt từ FIA sau chặng đua tại Nhật với hành vi “lách luật” đang chịu sự bám đuổi của 2 đối thủ Toro Rosso và Racing Point (2 đối thủ này cùng sở hữu 64 điểm). Nhưng có lẽ Toro Rosso được nhận diện là đối thủ chính khi khả năng của cả hai bên là tương đương.

Trong các đội nhóm giữa, ở COTA chiều chủ nhật này, họ sẽ là cặp đôi được chú ý, và có thể chính họ cũng sẽ tạo ra những màn so kè trên đường đua, khiến cho chặng đua sẽ hấp dẫn hơn!

Ngoài vị trí cuối cùng “bất khả xâm phạm” của Williams, sự cạnh tranh hạng 8-9 của Alfa Romeo và Haas cũng diễn ra. Nhưng đằng sau vô-lăng của chiếc C38 là một tay đua dày dạn kinh nghiệm Kimi Raikkonen, nên cơ hội của bộ đôi Haas đầy bất ổn về phong độ Grosjean và Magnussen có lẽ sẽ không còn nhiều.

Dù mọi thứ có thể an bài hay chưa, nhưng chiến thắng mỗi chặng đua luôn là điều gì đó thật đặc biệt. Nó cũng làm cho mỗi chặng đua ở mùa giải này đầy cảm xúc, và cuộc chiến tại Circuit of The Americas cũng sẽ không là ngoại lệ. Đón xem Unites States GP 2019 sẽ khởi tranh bằng phiên chạy thử thứ nhất lúc 23 giờ ngày 01/11, cuộc đua chính lúc 02 giờ thứ 2 ngày 04/11/2019 (theo giờ VN).

Dự báo các tay đua có khả năng đoạt pole:

1, Charles Leclerc/Ferrari

2, Lewis Hamilton/Mercedes

3, Sebastian Vettel/Ferrari

4, Max Verstappen/Red Bull

5, Valtteri Bottas/Mercedes