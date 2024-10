Đua xe F1, thử nghiệm Mexico City GP: Cờ đỏ liên tục xuất hiện, nhà vô địch gặp khó khăn lớn

FP1: Albon và Bearman va chạm gây ra cờ đỏ, Russell dẫn đầu

Lượt chạy đầu tiên tại Mexico City có sự góp mặt của 5 tay lái tân binh ở các đội đua Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin và Kick Sauber. Các tay đua bao gồm Kimi Antonelli (Mercedes), Ollie Bearman (Ferrari), tay lái chủ nhà đua tại IndyCar, Pato O’Ward chạy cho McLaren, cựu vô địch F2 Felipe Drugovich (Aston Martin) và Robert Shwartzman tại Kick Sauber. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso và Chu Quan Vũ sẽ ngồi ngoài ở FP1.

5 tay đua tham dự FP1 tại Mexico

Chỉ sau vài phút của lượt chạy, cờ đỏ đã xuất hiện do có ‘vật thể lạ’ trên đoạn thẳng qua vạch xuất phát/đích. Antonelli đã chạy qua vật thể này khi anh tiến đến khu vực phanh cua 1. Sau này cờ xanh trở lại. các tay đua tiếp tục làm quen với đường đua Hermanos Rodriguez hiện có độ bám thấp do bám bụi và độ cao hơn 2000m so với mực nước biển.

George Russell (Mercedes) sớm vươn lên dẫn đầu với vòng chạy 1 phút 19,519s trên lốp Hard, sau đó Carlos Sainz chiếm P1 với thành tích 1 phút 19,407s. Cờ đỏ thứ 2 xuất hiện với sự cố Alex Albon mất kiểm soát chiếc xe Williams va va chạm với Bearman đang chạy chậm trên đường khiến cả hai kết thúc lượt chạy sớm. Các kỹ sư tại Williams sẽ phải nỗ lực hết sức để sửa xe của Albon trước khi FP2 bắt đầu, còn chiếc Ferrari bị hư hại phần góc trên bên trái, không thể tiếp tục FP1.

Vụ va chạm giữa Albon và Bearman

Sau khi sửa chữa hàng rào, lượt chạy còn khoảng 25 phút và tất cả khẩn trương hoàn thành chương trình test của mình. Russell trở lại đỉnh bảng với thành tích 1 phút 17,998s, xếp trên Sainz, Tsunoda và Verstappen. Dù vậy, tay lái Red Bull phàn nàn về động cơ xe gặp bất thường. Haas tiếp tục chuỗi phong độ tốt với Nico Hulkenberg xếp thứ 5, tiếp đến là Oscar Piastri, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Liam Lawson cùng tay lái chủ nhà Sergio Perez trong top 10.

Tay đua còn lại của Williams, Franco Colapinto hoàn thành lượt chạy ở vị trí P11. Sau đó là Antonelli, O’Ward, Kevin Magnussen, Pierre Gasly (Alpine) và Lance Stroll (Aston Martin). Ba cái tên xếp cuối cùng lần lượt là Drugovich, Shwartzman và Bearman.

FP2: Lượt chạy test lốp Pirelli bị gián đoạn bởi Russell

Điều kiện thời tiết lý tưởng tại Mexico

Như đã thông tin trước đó, mỗi đội sẽ thực hiện chương trình test do Pirelli cung cấp, gồm hai lượt chạy nhanh (phân hạng) và hai lượt chạy dài (cuộc đua chính) để nhà sản xuất phân tích hiệu năng của lốp C4, C5 và C6. Các tay đua ngồi ngoài ở FP1 có thêm 30 phút thử nghiệm lốp Medium tiêu chuẩn.

Lando Norris là một trong số những tay đua trên, bắt đầu sớm phiên chạy 90 phút của mình. Red Bull tiếp tục gặp vấn đề với chiếc RB20, với Perez không thoải mái về chân phanh còn Verstappen phàn nàn về tiếng động lạ trên xe buộc phải trở lại pit sau đó. FP2 phải gián đoạn chỉ 10 phút sau khi bắt đầu khi Russell đâm mạnh vào rào chắn cua 9 sau khi dùng quá nhiều gờ kerb cua 8, dẫn đến kích hoạt cờ đỏ. Tay lái #63 có sức khỏe ổn định sau va chạm sau khi kiểm tra y tế.

Russell gặp tai nạn ở đầu FP2

Các hoạt động trở lại khi đồng hồ còn 54 phút, tuy nhiên chiếc RB20 của Verstappen vẫn gặp vấn đề tương tự và một lần nữa trở lại pit. Albon cũng không thể tham dự FP2 do Williams không kịp sửa xe của anh. Về thành tích, Sainz có kết quả tốt nhất trên lốp C4, với thời gian 1 phút 17,699s. Tay lái Ferrari nhanh hơn người xếp thứ 2 (Piastri) 0,178s. Các tay đua khác nỗ lực cải thiện thành tích nhưng không ai có thể đánh bại Sainz, giúp Ferrari nhanh nhất sau ngày thứ 6.

Do lượt chạy tập trung thử nghiệm lốp, nên Yuki Tsunoda bất ngờ xếp thứ 3, kế tiếp là Leclerc và Norris. Kevin Magnussen (Haas), Hamilton, Valtteri Bottas, Perez và Liam Lawson là những cái tên còn lại trong top 10. Alonso bắt đầu chặng đua thứ 400 sự nghiệp với vị trí P11 tại FP2, tiếp đến Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll và Franco Colapinto. Gasly và Quan Vũ nằm trong nhóm cuối cùng Russell, Verstappen và Albon, hai người không có thành tích ở lượt chạy này.

Kết quả chi tiết hai lượt chạy đầu tiên của Mexico City GP 2024:

FP1

FP2

