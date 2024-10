Đua xe F1, Mexico City GP: Cuộc "tập dượt" quan trọng cho mùa giải 2025 tại độ cao 2200m

Chặng dừng chân thứ hai trong hành trình dài của Formula 1 tại châu Mỹ diễn ra tại thủ đô Mexico City, trước khi đoàn đua di chuyển đến Sao Paulo để kết thúc chuỗi ba chặng đua liên tiếp trong 3 tuần. Trên đường đua mang tên hai anh em tay đua Pedro và Ricardo Rodriguez, Pirelli cung cấp ba loại lốp trơn mềm nhất C3 Hard viền trắng, C4 Medium viền vàng và C5 Soft viền đỏ, giống như chặng đua năm ngoái.

Pirelli thử nghiệm dòng lốp 2025 tại Mexico City

Ngày thử nghiệm đầu tiên vào thứ Sáu (25/10) có sự khác biệt so với thường lệ. Phiên chạy FP2 hoàn toàn dành cho việc thử nghiệm các hợp chất lốp mềm trong dòng lốp 2025 của Pirelli (C4, C5 và C6). Vì vậy, FP2 được kéo dài thêm 30 phút, tổng cộng 90 phút, và tất cả các tay đua và đội đua sẽ phải tuân theo chương trình cụ thể do các kỹ sư Pirelli xây dựng. Ngoài phân bổ lốp trơn cho chặng đua (hai bộ Hard, ba bộ Medium và bảy bộ Soft, ít hơn một bộ so với thường lệ), mỗi tay đua sẽ có thêm hai bộ lốp: một bộ giống hệt bộ lốp cung cấp cho chặng đua, để làm bộ cơ sở, trong khi bộ còn lại là nguyên mẫu năm 2025.

Hai bộ lốp này sẽ không có viền màu, để phân biệt với các bộ lốp còn lại. Chương trình chạy bao gồm một lượt chạy về hiệu suất (phân hạng) và một lượt chạy long-run (phục vụ cuộc đua chính) cho mỗi bộ. Pirelli quy định số lượng vòng chạy và lượng nhiên liệu chung sẽ áp dụng cho tất cả các đội, tùy thuộc vào chương trình chạy. Ngoại lệ duy nhất áp dụng cho các đội đua thay thế tay đua chính bằng tay đua trẻ ở FP1 (như trường hợp Kimi Antonelli thay thế Lewis Hamilton tại Mercedes chặng này).

Đường đua Hermanos Rodriguez có nhiều đặc tính riêng biệt

Những tay đua này chỉ thực hiện bài thử nghiệm của Pirelli trong 60 phút FP2 và sẽ có thêm một bộ lốp Medium để thu thập dữ liệu cho chặng đua. Tất cả dữ liệu đã thu thập sẽ được các kỹ sư Pirelli phân tích để tinh chỉnh các đặc tính của lốp trước đợt test cuối mùa giải tại Abu Dhabi. Điều này có nghĩa là các đội sẽ phải chuẩn bị xe cho vòng phân hạng và cuộc đua chính trong 60 phút của FP1 và FP3.

Đường đua Hermanos Rodriguez dài 4.304 km, với 17 góc cua và mặt đường ảnh hưởng không đáng kể đối với lốp. Năm nay, đơn vị tổ chức đã trải lại bề mặt đoạn đường giữa cua 12 và 15 ở khu vực sector 3. Bề mặt nhựa đường rất mịn và thực tế đường đua ít được sử dụng dẫn đến mức độ bám đường khá thấp vào đầu chặng đua. Từ đó, độ bám sẽ phát triển rất rõ rệt qua từng vòng chạy.

Bottas lập kỷ lục tốc độ tại Mexico năm 2016

Thủ đô Mexico City nằm ở độ cao hơn 2000 mét so với mực nước biển và không khí loãng có ảnh hưởng đến hiệu suất xe, làm giảm lực khí động học sản sinh ra. Một trong những hệ quả của điều đó là chiếc xe đạt đươc tốc độ tối đa cao, dù đây là đường đua yêu cầu lực khí động học ở mức tối đa.

Kỷ lục tốc độ được thiết lập tại đây vào năm 2016 khi Valtteri Bottas trên chiếc Williams-Mercedes đạt 372,5 km/h. Hơn nữa, trên những đoạn thẳng dài nhất, đoạn qua vạch xuất phát/đích và đoạn thẳng giữa cua 3 và 4, nhiệt độ bề mặt lốp có xu hướng giảm nhanh chóng và các tay đua phải rất cẩn thận khi phanh, đặc biệt ở cua 1, để tránh phanh khóa bánh và làm hỏng lốp.

Về mặt chiến thuật, cuộc đua tại Mexico thường hoàn thành với chỉ 1 lần dừng pit. Năm ngoái, đa số các tay đua cố gắng giữ lốp Medium để kéo dài lượt đầu tiên càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, việc xe an toàn và cờ đỏ xuất hiện sau đó, khi Kevin Magnussen (Haas) gặp sự cố, khiến gần như toàn bộ đoàn đua sử dụng 3 bộ lốp trong cả cuộc đua.

Thông số kỹ thuật lốp của Pirelli

Formula 1 luôn rất phổ biến ở Mexico, dù mới chỉ có 23 cuộc đua chính thức được tổ chức tại đây, tất cả đều diễn ra trên đường đua Hermanos Rodriguez (khánh thành vào năm 1962). Các chặng đua diễn ra trong ba giai đoạn: từ 1963 đến 1970, từ 1986 đến 1992 và từ năm 2015 đến nay. Kể từ năm 2021 sự kiện đã được đổi tên thành Mexico City GP theo tên thủ đô.

Đã có 15 tay đua khác nhau giành chiến thắng qua 23 lần tổ chức. Max Verstappen là tay đua thành công nhất với 5 chiến thắng, đội đua Red Bull cũng có 5 chiến thắng, nhiều nhất trong số các đội đua. Jim Clark là tay đua xuất phát từ pole nhiều nhất trong lịch sử (bốn lần) trong khi Lewis Hamilton giành nhiều podiums nhất (6 lần). Trong số các đội đua, Lotus đứng đầu với 6 lần xuất phát từ pole còn Ferrari dẫn đầu với 12 lần giành podium.

Hãy đón xem chặng đua Mexico City GP 2024 vào cuối tuần này, với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 1h30 thứ 7, ngày 26/10

FP2: 5h00 thứ 7, ngày 26/10

FP3: 0h30 Chủ nhật, ngày 27/10

Lượt chạy phân hạng: 4h00 Chủ nhật, ngày 27/10

Cuộc đua chính: 3h00 thứ 2, ngày 28/10

