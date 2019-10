Đua xe F1: Số 6 kỳ diệu “dẫn đường” tới chức vô địch

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 00:16 AM (GMT+7)

(Tin đua xe công thức 1 - Tin đua xe F1) Mercedes giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Sochi nhưng lần này khó khăn hơn rất nhiều bởi sự thăng tiến mạnh mẽ của Ferrari. Với khoảng cách 162 điểm trên BXH đội đua hiện tại, “mũi tên bạc” đang có cơ hội lớn đăng quang danh hiệu thứ 6 trong 6 năm tại Suzuka sắp tới nếu ghi được nhiều hơn đối thủ 14 điểm.

Ngày phân hạng

Charles Leclerc tiếp tục phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu tháng 9 cùng với Ferrari khi giành được pole thứ 4 liên tiếp trong 4 chặng vừa qua. "Ngựa chiến" mới chỉ là đội đua thứ 3 trong thập niên này làm được điều này bên cạnh Mercedes và Red Bull. Đây cũng là lần đầu tiên đội đua nước Ý đạt thành tích này kể từ huyền thoại Michael Schumacher làm được năm 2000 và 2001, thời điểm Leclerc mới... 3 tuổi.

Mercedes một lần nữa chứng tỏ khả năng thi đấu đồng đội trước các đối thủ

Sebastian Vettel có thêm 1 ngày thứ 7 không như ý muốn và có chặng thứ 9 liên tiếp bị đánh bại bởi người đồng đội Leclerc kể từ Montreal hồi đầu tháng 6.

Trong khi đó tại Mercedes, chuỗi phong độ ấn tượng tại Sochi của Valterri Bottas đã bị chặn đứng khi năm nay anh phân hạng ở phía sau người đồng đội Lewis Hamilton (thứ 2 so với thứ 5). Đó cũng là năm đầu tiên Hamilton chiến thắng đồng đội trong ngày thứ 7 trên đất Nga.

Bottas được đẩy lên xuất phát hạng 4 trong cuộc đua chính do Max Verstappen phải nhận án phạt 5 bậc do thay động cơ (ICE) mới ở chặng này. Nhưng đây vẫn là thứ hạng thấp nhất anh từng bắt đầu Russian GP trong sự nghiệp của mình. Còn với Max, do án phạt trên nên anh vẫn chưa thể có lần đầu xuất phát top 6 tại Sochi.

Carlos Sainz, có vị trí xuất phát tốt nhất trong sự nghiệp với hạng 5, điều anh đã từng làm được tại Câtlunya 2015 và Hungary 2018, nhưng để cán đích ở vị trí này không phải là một điều dễ dàng.

Trong khi đó ở Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi có lần thứ 7 lọt vào và bị loại ở Q2 nhưng điểm tích cực là anh xếp trên đồng đội kinh nghiệm Kimi Raikkonen chặng thứ 2 liên tiếp. "Người tuyết" bị loại ở Q1, sau sai lầm ở sector 3 trong vòng chạy của mình, lần thứ 2 trong 4 năm rưỡi qua. Lần trước diễn ra tại Montreal, Canada đầu mùa hè 2019.

Podium an ủi cho Leclerc và Ferrari

Bộ đôi của Renault cùng Lando Noris là những cái tên quen thuộc còn lại của top 10 cùng với sự trở lại bất ngờ của Romain Grosjean và Haas, dù đội đua nước Mỹ không quá kỳ vọng vào khả năng ghi điểm vào chiều Chủ nhật.

Tân binh George Russell duy trì thành tích chiến thắng vòng phân hạng 100% với đồng đội Robert Kubica sau 16 chặng luên tiếp từ đầu năm. Cuối cùng, Alex Albon đâm vào tường chắn ở Q1 khiến anh lần đầu bị loại trong màu áo của Red Bull, lần thứ 3 trong mùa giải này.

Cuộc đua chính

Không phải Ferrari, mà Mercedes mới là những người giành chiến thắng tại Sochi năm thứ 6 liên tiếp kể từ khi chặng đua này xuất hiện trên lịch trình đua hàng năm của F1 năm 2014. Chiến thắng thứ 82 cho Hamilton mà anh không cần phải vượt qua bất kỳ một chiếc xe nào từ vị trí xuất phát thứ 2, cũng là lần thứ 4 anh đăng quang trên đất Nga.

Red Bull có chặng đua ấm tượng sau ngày phân hạng thất vọng

Ngoài ra với việc dẫn đầu ở chặng đua này, tay lái người Anh đã có chặng thứ 143 trong lịch sử đứng ở vị trí số 1 của cuộc đua, vượt qua kỷ lục cũ của Schumacher là 142 chặng. Huyền thoại người Đức nắm giữ kỷ lục đó trong 18 năm, kể từ khi vượt qua thành tích của Ayrton Senna tại Bỉ GP năm 2001.

Đây cũng là chặng thứ 28 liên tiếp Hamilton nằm trong top 10 ghi điểm và là lần thứ 61 trong 62 chặng đã qua (ngoại lệ duy nhất là DNF tại Áo 2018). Bottas về thứ 2 giúp Mercedes có chiến thắng 1-2 thứ 4 tại Sochi, trước đó họ từng làm được vào các năm 2014, 2016 và 2018.

Leclerc về thứ 2 và giành podium thứ 4 liên tiếp kể từ Spa hồi đầu tháng này. Anh là người đầu tiên tại Sochi về đích trong top 4 mà thực hiện nhiều hơn 1 lần pit-stop trong cuộc đua. Trong khi đó, Vettel sau cú xuất phát ấn tượng đã phải bỏ cuộc đáng tiếc vì vấn đề kỹ thuật của xe. Đây cũng là DNF đầu tiên của anh kể từ chặng đua sân nhà tại Hockenheim, điểm chung là cả hai cuộc đua anh đều đã đứng ở vị trí dẫn đầu.

McLaren lần đầu vượt qua mốc 100 điểm sau 5 năm

Red Bull có chặng thứ 3 kể từ đầu năm có cả 2 chiếc xe nằm trong top 5 về đích sau thành công ở Monaco và Silverstone. Nổi bật hơn cả là Albon, cân bằng thành tích tốt nhất trong sự nghiệp dù phải bắt đầu cuộc đua từ pit-lane. Và quan trọng hơn anh đã về đích top 6 ở cả 4 chặng đua cho Red Bull, giúp anh ghi được tới 36 điểm và giờ chỉ kém hạng 6 trên BXH cá nhân của Pierre Gasly đúng 17 điểm.

Đối thủ cạnh tranh còn lại cho vị trí thứ 6 là Sainz cũng đã về thứ 6 tại Nga, rút ngắn khoảng cách với Gasly xuống còn 3 điểm.

Cùng với vị trí thứ 8 của đồng đội Noris, McLaren đã chính thức vượt qua cột mốc 100 điểm toàn mùa giải lần đầu tiên từ năm 2014, năm cuối họ sử dụng động cơ Mercedes trước khi chuyển sang Honda. McLaren giờ đang có khoảng cách tới 33 điểm so với đối thủ trực tiếp Renault, đội đua chỉ giành được 1 điểm từ Hulkenberg còn Ricciardo phải nhận DNF thứ 4 trong năm.

Kevin Magnussen giúp Haas trở lại top 10 sau 2 tháng

Sergio Perez có chặng thứ 3 ghi điểm kể từ sau kỳ nghỉ hè cho Racing Point, tiếp tục khiến cuộc đua cho vị trí thứ 9 trên BXH cá nhân trở nên hấp dẫn với sự góp mặt của 6 tay đua và khoảng cách giữa họ chỉ là 4 điểm (từ 31 đến 35 điểm). Kevin Magnussen về thứ 9 và mới chỉ là chặng thứ 4 anh ghi điểm trong mùa giải này, 3 lần trước diễn ra tại Australia, Tây Ban Nha và Đức.

Còn người đồng đội tại Haas, Grosjean lại phải chịu DNF thứ 7 trong năm, nhiều nhất trong tất cả các tay đua. Đáng chú ý là trong 19 tay đua còn lại số DNF nhiều nhất chỉ là 4, đó là của Daniel Ricciardo.

Williams dù không có được chiếc xe ổn định để ghi điểm trong năm này nhưng họ được biết đến là một đội có độ bền bỉ cao. Nhưng điều đó đã chấm dứt tại Singapore sau khi George Russell gặp tai nạn và bỏ cuộc. Mọi chuyện còn tệ hơn ở Sochi khi cả Russell lẫn Kubica đều không thể hoàn thành cuộc đua và Williams phải nhận DNF đầu tiên kể từ Hockenheim 2018.