Đua xe F1, Sao Paulo GP: “Combo” Sprint và mặt đường mới tăng độ khó cho cuộc đua vô địch

Chặng đua cuối tuần này tại Sao Paulo, Brazil sẽ khép lại hành trình 3 tuần của F1 tại châu Mỹ, trải dài hơn 8.000km, với 3 cuộc đua tại Austin, Mexico City và giờ là Interlagos.

Mặt đường tại Interlagos được "thảm" mới

Có một "mẫu số" chung liên kết cả ba đường đua này, đó là lớp nhựa đường mới. Nếu như ở Austin và Mexico City, chỉ một số đoạn đường được làm mới lại, thì ở Sao Paulo, toàn bộ chiều dài 4.309 km đã được trải mới, bao gồm cả đường pit-lane. Công việc này vừa được hoàn thiện và phần nhựa đường mới đã được làm sạch kỹ lưỡng bằng hệ thống phun rửa áp suất cao, loại bỏ độ bóng thường xuất hiện trên bitum mới, đồng thời tăng độ nhám của mặt đường.

Do đó, mặt đường sẽ là một yếu tố hoàn toàn mới đối với các tay đua và đội đua vào cuối tuần này. Thêm vào đó, Pirelli đã lựa chọn mang đến Brazil một tổ hợp lốp trơn mềm hơn so với năm ngoái: C3 Hard (trắng), C4 Medium (vàng) và C5 Soft (đỏ). Ngoài ra, đây là chặng đua áp dụng thể thức Sprint, vì vậy 20 tay đua chỉ có một lượt chạy thử nghiệm tự do (FP1) để các đội tìm ra set-up xe tối ưu nhất. Họ cũng có thể tận dụng Sprint giống như tại Austin, một 'lượt chạy' hữu ích để điều chỉnh độ cân bằng của xe cho cuộc đua chính.

Các hoạt động tri ân Senna sẽ được tiếp tục ở Interlagos

Tại đường đua Interlagos với hướng chạy ngược chiều kim đồng hồ, lực ngang và lực dọc tác động lên lốp xe xuyên suốt 15 góc cua ở mức trung bình đến thấp và phân bố đều giữa các trục. Hơn nữa, mặt đường mới có thể giúp rút ngắn thời gian hoàn thành một vòng và từ đó, tăng áp lực mà lốp phải chịu.

Chặng đua ở Brazil thường mang đến những diễn biến hấp dẫn. Đường đua được đặt theo tên cố tay đua José Carlos Pace có nhiều cơ hội vượt mặt, nhưng những yếu tố ngẫu nhiên khác, như khả năng cao xuất hiện xe an toàn và thời tiết thay đổi liên tục, khiến cục diện cuộc đua trở nên khó đoán. Thông thường, chiến thuật nhanh nhất là hai lần pit thay lốp, ưu tiên sử dụng các hợp chất lốp mềm hơn.

Năm ngoái, tất cả (trừ một tay đua) đã chọn bắt đầu cuộc đua bằng lốp Soft, nhưng cờ đỏ xuất hiện sau khi xuất phát khiến tất cả chuyển sang lốp Medium trước khi kết thúc cuộc đua với một bộ lốp Soft khác. Năm nay, Pirelli cung cấp các hợp chất lốp mềm hơn một cấp nên có thể mở ra nhiều chiến thuật đa dạng hơn, giúp cuộc đua càng thú vị hơn.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli chặng này

Đường đua Interlagos đã tổ chức 40 chặng đua (Grand Prix), nhưng chỉ ba cuộc đua gần nhất được đặt theo tên thành phố Sao Paulo. 37 cuộc đua trước đó mang tên Brazilian GP, với mười lần tổ chức tại đường đua Jacarepaguà ở Rio de Janeiro.

Tay đua thành công nhất ở Brazil là Alain Prost với 6 chiến thắng, dù chỉ một lần trong số đó diễn ra ở Sao Paulo, nơi Michael Schumacher giữ kỷ lục với bốn chiến thắng. Người hùng của Brazil, Ayrton Senna dẫn đầu danh sách pole với sáu lần, phân bổ đều giữa hai đường đua.

Tại Interlagos, bốn tay đua khác bằng số pole của Senna: đồng hương Felipe Massa và Rubens Barrichello cùng Mika Hakkinen và Lewis Hamilton. Về phía các đội đua, McLaren là đội thành công nhất với 11 chiến thắng, mặc dù Ferrari là đội có nhiều chiến thắng nhất tại Interlagos với 9 lần về nhất. Đội đua nước Anh đứng đầu danh sách pole tại sự kiện này với 11 lần, trong đó có 9 lần tại Interlagos.

Podium chặng đua tại Brazil năm 2023

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày mất của Ayrton Senna và, giống như các hoạt động ở Imola vào tháng Năm, các sự kiện tri ân Senna sẽ được tổ chức tại Interlagos. Pirelli sẽ cùng với Học viện Senna đấu giá phiên bản đặc biệt của danh hiệu Pole Position với màu sắc quốc gia Brazil, và logo của tay đua huyền thoại.

Bên cạnh đó, Pirelli cũng sẽ mang đến phiên bản mũ podium (cho top 3) đặc biệt, với màu sắc của lá cờ Brazil và logo Senna, như lời tri ân tay đua sẽ mãi mãi được nhớ đến không chỉ bởi người dân Brazil mà còn bởi tất cả những ai yêu thích Formula 1.

Hãy đón xem chặng đua Sao Paulo GP 2024 vào cuối tuần này, với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 21h30 thứ 6, ngày 1/11

Phân hạng Sprint: 01h30 thứ 7, ngày 2/11

Cuộc đua Sprint: 21h00 thứ 7, ngày 2/11

Lượt chạy phân hạng: 01h00 Chủ nhật, ngày 3/11

Cuộc đua chính: 00h00 thứ 2, ngày 4/11

